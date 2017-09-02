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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1612) реформы (2790) Супрун Ульяна (182)

 Супрун: "С 1 января пациенты будут иметь свободный выбор своего семейного врача или педиатра"

супрун

С нового года в Украине изменится финансирование первичного звена медицинской помощи.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

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"С 1 января пациенты будут иметь свободный выбор своего семейного врача или педиатра, и мы будем оплачивать услуги, предоставленные на этом первичном звене по-другому. Мы будем платить тариф за каждого пациента, которого врач ведет целый год. На первичном звене уже все расчеты сделаны, мы знаем, сколько мы будем оплачивать за каждого пациента, уже выписано, какие услуги будут предоставлены на первичном звене для семейного врача", - отметила она.

При этом Супрун добавила, что в 2018 и 2019 годах Украина будет переходить на новую оплату услуг специализированной медицины.

"Будут в 18-м году пилотные программы предоставления оплаты за услуги, как мы говорили о родах и другие, в 19-м году это расширится, а с 1 января 2020 года, мы перейдем уже на совсем новую систему оплаты медицины в целом. Это будет на первичном звене семейных врачей, и те услуги, которые предоставляются на высших звеньях помощи", - сказала она.

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Дайте мне эту сЦуку за горло подержать,пока тварюка не свалила,доХтУр смерть наша
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Семейные врачи есть в ЕС и США или тебя больше устраивает отсутствие медицины,как у нас?
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в США семейным врачам то же платит государство?!! Не надо гнать ОХЕНЕЮ!! Плюс симейный врач в США и ЕС не обязаловка хошь имеешь хошь не имеешь! А у нас обязаловку делают!! А если я не хочу семейного врача мне вполне подойдут узкопрофильные спецы что тогда?!!
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Сучару яка не забезпечила укра1нц1в простими вакцинами - на г1лляку !!!!
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Віталька,спочатку клаву купи нормальну,а тоді про вакцини ний ..ыыыыыы
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мен1 пох.. клава... а ти видно що такий же злод1й як вона.. раз за не1...
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ага- тільки кошти на якісне лікування будуть відсутні...
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Свободный выбор врача обеспечивают лишь деньги .
А у народа денег нет - их отобрали те , которые действительно имееют возможность выбирать себе врача .
А их слова ценности не имеют , поскольку их слова - просто лёгкое сотрясение воздуха ...
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СКАВЧАННЯ ОЛЬГИНСКИХ ТРОЛЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО КАРАВАН МЕДРЕФОРМЫ ИДЕТ НОМАЛЬНО
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Все 144 реформы идут верно .
Бредут где-то вдалеке и в темноте , поскольку их никто не видит , кроме порохоботов ...
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А обычные, то есть бесплатные, будут, или ликвидируются.
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Все будет обычно и бесплатно. Только врач получит зарплату если Вы его выберете и будете довольны его работой
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В нас немає достатньої кількості хороших лікарів,щоб забезпечти все населення України!!!
Тобто найкращі лікару будуть в кого?не здогадуєтесь?В ТИХ,ХТО БІЛЬШУ ПРИНЕСЕ СУМКУ!!!
ТОБТО РЕФОРМА "НІ ДО ЧОГО"!!!
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нормальные врачи.. уже работают в Польше, кому повезло больше в Германии
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"... кому повезло больше в Германии" - це не везіння,а ПРОФЕЧІЙНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ!!!
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Поэтому..? Нормальные врачи Зарабатывают деньги в тех странах. куда их приглашают..
У нас остаются... семейные .. которые тут же уедут, когда сами наберутся опыта
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правильно к хорошему врачу будет очередь
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да да млять такие сказочники а нет чтобы почитать то что пихают! млять что за народ понапридумывают себе сказки и пздят!!
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Но врач может и сам выбирать себе довольных пациентов, а недовольных будут лечить практиканты.
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Иной врач хуже не то что практиканта, а не будем выражаться.
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Остаётся лишь пустячок , - иметь европейскую зарплату
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Ну так все вірно,хто має європейську зарплату,той обере собі кращого лікаря!!!
А прості люди,яких бариги зробили фактично жебраками й далі лікуватимуться у шарлатанів!!!
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Ну теперь осталось только земли продать и можно лавку закрывать!
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- Извините, а как звучит тема вашего доклада?
- «Черные дыры».
- А вы астроном, экономист или проктолог?
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Объясните мне -- что такое СЕМЕЙНЫЙ врач ??? Как врач может владеть ЗНАНИЯМИ о всем организме человека и болезнях этого организма ??? Я человек в возрасте -- вроде дураком никогда не был --да и специальность моя очень сложная была -- и не позволяла в силу специфики быть ТУПЫМ -- но не пойму я кто такой СЕМЕЙНЫЙ врач и для чего он нужен ???Кто объяснит . Мой брат из Винницы -- человек тоже не дурак -- говорит ( а в Виннице как эксперимент первыми ввели Семейных врачей ) пришел к Семейному -- рассказал и показал -- что беспокоит -- она тупыми глазами посмотрела на меня и говорит -- вам нужно к специалисту !!! И дальше что ??? Опять очередь и опять к дураку на прием ??? Какому специалисту пошлет Семейный врач как вы думаете ???
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Ранее это земский врач, во времена Чехова. Но тогда учили получше. А сейчас это фэйк. Тетя терапевт на пенсии получает в 3 раза больше узкого спеца и работает у него диспетчером. А еще хуже. когда она "экономит" деньги и не дает направление в нужному специалисту. И говорит: Я дала вам совет, вот и делайте что я сказала, там, кушайте морковку и зрение улучшится. А хотите подобрать очки - идите в платную оптику, там наш бесплатный окулист после работы принимает"
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>>Как врач может владеть ЗНАНИЯМИ о всем организме человека и болезнях этого организма ?<<
Теоретично - в медінституті їм начитують усі дисципліни. Виявилося що я територіально "приписаний" до дівчиська зі стажем у кілька місяців. Звернувся за аналізами і "допуском" до офтальмологічної клініки. Їй чомусь не сподобалася моя кардіограма (доти я не знав з якого боку взагалі те серце і що воно робить) і вона почала давати "шкідливі поради" в стилі Григорія Остера і відмовила у допуску. Я тут же зателефонував офтальмологу і він сказав "купи пляшку коньяку і мій терапевт тебе допустить. А на це дівчисько напиши скаргу, нехай грає в лікаря з ляльками". Вона це почула і сховала подалі усі понти. Тепер періодично виконує "диспетчерські" функції і не лізе з порадами.
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Я сказал и говорю еще -- человек через год забывает 50 % той информации , которую он получил в течении предидущего года ( если он ее постоянно не освежает ) -- на следующий года --50 % того что еще помнит и т д в геометрической пргрессии -- т . е врач послу 5 лет после института -- практически владеет лишь какими то зачаточными знаниями о МЕДИЦИНЕ . Это не я говорю -- а сами врачи ... Вот так -- вероятно СУПРУН об этом не знает --в чьи руки она отдает ЛЮДЕЙ в Украине -- у человека ИНФАРКТ -- он еле притаскивает ноги к Семейному врачу ( бессимптомный например) -- а она его ДИНАМИТ -- труп в последствии прям под кабинетом . Супрун об этом хоть догадывается ??? Что так бывает ?
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Осталось только найти этих семейных врачей. То, что выдают за семейных врачей - курам на смех. НЕТ ИХ, МАДАМ! Очередная профанация. Кто-то спустит на землю эту реформаторшу?
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Скоро у нас будет в точь-точь как Нарассее :
там есть два типа болезней - "хуйня" и "пиздец".
Так вот "хуйня" - она и сама пройдет, а "пиздец" не лечится. Зачем такая "медицина" ?
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Простые люди даже не воспринимают её как человека.. зачем тогда это чучело нам сунут??? сцука она и её куратор..
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походу это ещё одни субсидии, только уже в медицине. удобно пилить - врач не потребовался - тариф за пациента возвращается обратно "в бюджет".

ну и при желании можно напечатать много пациентов, например, всех, кто в Польшу работать поехал )
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...вместе с теми, кто есть - стоящие врачи. Допускаю, что супрун искренне хочет помочь Украине, но хороший человек - не профессия. Её опыт не опирается на наши реалии, отсюда и вся свистопляска с реформами. Есть нормальные заявления, но нет возможни их воплощения в жизнь.
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Будем иметь только один выбор, вернее наши родственники, на каком кладбище хоронить. После самой успешной "реформы" ЖКХ, становится не только страшно.
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В селе в амбулатории 2 врачей. Из них выбирать, или можно поехать в райцентр или область? Сейчас ездим в Харьков к платным врачам.
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Я просто отказываюсь понимать КАК можно жить хуже, чем при рыгах?
Оказывается, что в Украине возможно и такое...
Страшно подумать что будет после этих рвачей.
Вроде уже хуже некуда, но история показывает, что у нас может быть всякое
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А она хоч в курсе,что нужно в медицине делать? А она хоть в курсе что такое медицина?
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Она ента Супрун задекларировала 4 миллиона $ на банковских счетах.

Какая нахрен укр медицина ей нужна??
Правильно, та, которая в след году превратит енти ее 4 в 24.
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Зрадоботы беснуются. Очевидно, что повальное взяточничество, низкий уровень услуг и хамское отношение в медицинских учреждениях их устраивают. Госпоже Супрун пожелаю удачи в реформировании этой клоаки.
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проблема не во взяточнечестве а в том что при ограниченых возможностях у граждан и те забирают!! Сокращают врачей к спецам теперь без бумажки от СЕМЕЙНОГО НЕДОВРАЧА не попадешь!! для кого это делается ДЛЯ ЛЮДЕЙ?!!
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Очевидно, что, именно супрун, всё это искоренит? Вы хоть понимаете, что это - НЕ РЕФОРМЫ, А ПРОФАНАЦИЯ?!
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А если мне не нужен семейный врач, мне хватит узкопрофильных врачей что тогда?!! Уверен что делается схема как в рашке без бумаги от семейного врача к узкопрофильным не попадешь!! Всех загоняют в СТОЙЛО!!
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Барыжья власть полностью копирует Кацапию во всем.
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Схоже що в ерефних феодалів та в наших один куратор!!!
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Куратор проживает в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770.
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А выбирать себе семейного доктора будут из старых засиженых мухами терапевтов,некоторые из них уже даже не видят ничего и глухие,с триммером в руках.
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Ну так і я про те,хто має гроші,той матиме хорошого лікаря,а прості люди й далі лікуватимуться у тих же шарлатанів,що й раніше.
В чому тут реформа?В перерозподілі коштів?Створення видимості реформ?
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Хочешь выбирать из молодых практикантов, купивших себе диплом на переходе?
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Еще раз спрошу а почему я должен вообще что то выбирать?!! такой вопрос вам не приходил в голову?!!
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ТАК, С ВАМИ ПАЦИЕНТ ВСЕ ЯСНО, ВАМ ГОЛОВА ДАНА НЕ ДЛЯ ВЫБОРА, А ДЛЯ ПУКАНЬЯ НА ЦЕНЗОРЕ :D
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ВЫБОР, РОДНОЙ ТЫ МОЙ ОЛЬГИНЕЦ, ЭТО ПРАВО СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, А НЕ АЛЕНИ ИДУТ ТУДА, КУДА ИХ ГОНЯТ
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Вот тебя и пригнали поставили либо одно гавно выбирай либо другое гавно!! И кто из нас ОЛЕНЬ?!!
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ЕСЛИ ТЫ НЕ ВИДИШЬ ВОКРУГ НИЧЕГО КРОМЕ ЗАЯЧЬЕГО ПОМЕТА, ЗНАЧИТ ОЛЕНЬ - ТЫ, ТУНДРЯНОЙ ТЫ НАШ !
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Правильно. Значит надо писать отказ от семейного врача. Мотивировать можно, скажем, наличием медобразования если есть , хоть средне-специального, требовать гарантий качества лечения. Да многое можно придумать. но старую систему ломать надо.
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ну так мне не предлагают выбора! меня ставят перед фактом СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ И ТОЧКА!!
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Есть идея! Потребовать от каждого кандидата в личные семейные врачи (там меня или Вас) гарантию качества лечения. конкретно в письменном виде. С компенсацией материального и морального вреда. Кстати, гражданский кодекс это предусматривает и позволяет. Все откажутся. Вот и нет семейного эскулапа.
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Проблема в том что государству по барабану есть у вас семейный врач или нет. Они делают схему что к узкопрофильному спецу без направления от семейного врача вы не попадете (не попадете бесплатно)! За свой счет конечно идите куда хотите причем будете платить в двойном тарифе часть денег государству часть денег врачу. Так что отсутствия у вас семейного врача это будет чисто ВАША ПРОБЛЕМА!!

А в остальном я с вами согласен реформу надо было начинать не с семейных врачей а с введения ответствености за неверно наданное лечение или вообще за отказ от лечения!!
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"На городі бузина, а в Києві дядько". Вот и всё, что можно сказать про медицинскую реформу от супрун.
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ОЛЬГИНСКИЕ МАКАКИ ЗРАДОФИЛЬНЫЕ ВСЮ ВЕТКУ ЗАГАДИЛИ!
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читай пост ниже... правда классно выходит!! реформа еще не началась а уже люди платят!! УРА РЕФОРМАМ!!
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Вот вам и "реформа" в полный рост
Медицинские институты Академии наук с 1 сентября перевели на самоокупаемость, а операции, которые раньше проводились за полную или частичную компенсацию из бюджета, будут оплачивать сами пациенты. Об этом сообщила пресс-секретарь института Людмила Гордон, передает "112 Украина".Предварительно себестоимость операций в институтах НАМНУ - от 80 тыс. грн до 230 тыс. грн. Большую часть этих расходов раньше покрывали из госбюджета, но теперь пациенты сами должны оплачивать операции или пользоваться услугами страховых компаний.
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Вся реформа делается с одной целью уменьшить финансирование МЕДИЦИНЫ!! Ну если просто уменьшить то будет много возмущений и от общества и от экспертов короче власти трудно будет отмахаться. Вот и кинули ДУРАКАМ сказку про семейных врачей (универсальный врач на все ноги руки БРЕД) пока народ бьет горшки вокруг этого бреда они в тихаря посокращают больнички госпитали разгонят узкопрофильных врачей!! а потом скажут НУ ТАК ЭТО ЖЕ РЕФОРМА ВЫ САМИ ХОТЕЛИ!!

Хотите реформу не надо изобретать лисопед делайте как во всем мире СТРАХОВУЮ МЕДИЦИНУ. Есть полис на сумму лечения а куда я с этим полисом пойду и к какому врачу это уже мое дело!! Вот это будет хоть похоже на реформу.
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Вся реформа делается с одной целью -- уменьшить население Украины как можно больше и как можно быстрее .
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ну наконец-то
я теперешней не доверяю - она может классная баба - но не врач
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переписи пропускают потому что на количестве населения завязаны многии бюджетные програмы! если выяснится что население в разы меньше чем написано в програмах следовательно денег будет меньше следовательно меньше будет возможностей распила!! Вот потому и не проводят перепись!!
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А шо это за чмо -- супрун ? И почему её слушают и выполняют распоряжения ? По законам Украины -- она никто и зовут её никак .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун: "С 1 января пациенты будут иметь свободный выбор своего семейного врача или педиатра"
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