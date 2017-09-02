 Супрун: "С 1 января пациенты будут иметь свободный выбор своего семейного врача или педиатра"

Об этом в эфире "5 канала" сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 января пациенты будут иметь свободный выбор своего семейного врача или педиатра, и мы будем оплачивать услуги, предоставленные на этом первичном звене по-другому. Мы будем платить тариф за каждого пациента, которого врач ведет целый год. На первичном звене уже все расчеты сделаны, мы знаем, сколько мы будем оплачивать за каждого пациента, уже выписано, какие услуги будут предоставлены на первичном звене для семейного врача", - отметила она.
При этом Супрун добавила, что в 2018 и 2019 годах Украина будет переходить на новую оплату услуг специализированной медицины.
"Будут в 18-м году пилотные программы предоставления оплаты за услуги, как мы говорили о родах и другие, в 19-м году это расширится, а с 1 января 2020 года, мы перейдем уже на совсем новую систему оплаты медицины в целом. Это будет на первичном звене семейных врачей, и те услуги, которые предоставляются на высших звеньях помощи", - сказала она.
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А у народа денег нет - их отобрали те , которые действительно имееют возможность выбирать себе врача .
А их слова ценности не имеют , поскольку их слова - просто лёгкое сотрясение воздуха ...
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Бредут где-то вдалеке и в темноте , поскольку их никто не видит , кроме порохоботов ...
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Тобто найкращі лікару будуть в кого?не здогадуєтесь?В ТИХ,ХТО БІЛЬШУ ПРИНЕСЕ СУМКУ!!!
ТОБТО РЕФОРМА "НІ ДО ЧОГО"!!!
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У нас остаются... семейные .. которые тут же уедут, когда сами наберутся опыта
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А прості люди,яких бариги зробили фактично жебраками й далі лікуватимуться у шарлатанів!!!
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- «Черные дыры».
- А вы астроном, экономист или проктолог?
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Теоретично - в медінституті їм начитують усі дисципліни. Виявилося що я територіально "приписаний" до дівчиська зі стажем у кілька місяців. Звернувся за аналізами і "допуском" до офтальмологічної клініки. Їй чомусь не сподобалася моя кардіограма (доти я не знав з якого боку взагалі те серце і що воно робить) і вона почала давати "шкідливі поради" в стилі Григорія Остера і відмовила у допуску. Я тут же зателефонував офтальмологу і він сказав "купи пляшку коньяку і мій терапевт тебе допустить. А на це дівчисько напиши скаргу, нехай грає в лікаря з ляльками". Вона це почула і сховала подалі усі понти. Тепер періодично виконує "диспетчерські" функції і не лізе з порадами.
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там есть два типа болезней - "хуйня" и "пиздец".
Так вот "хуйня" - она и сама пройдет, а "пиздец" не лечится. Зачем такая "медицина" ?
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ну и при желании можно напечатать много пациентов, например, всех, кто в Польшу работать поехал )
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Оказывается, что в Украине возможно и такое...
Страшно подумать что будет после этих рвачей.
Вроде уже хуже некуда, но история показывает, что у нас может быть всякое
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Какая нахрен укр медицина ей нужна??
Правильно, та, которая в след году превратит енти ее 4 в 24.
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В чому тут реформа?В перерозподілі коштів?Створення видимості реформ?
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Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус
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А в остальном я с вами согласен реформу надо было начинать не с семейных врачей а с введения ответствености за неверно наданное лечение или вообще за отказ от лечения!!
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Медицинские институты Академии наук с 1 сентября перевели на самоокупаемость, а операции, которые раньше проводились за полную или частичную компенсацию из бюджета, будут оплачивать сами пациенты. Об этом сообщила пресс-секретарь института Людмила Гордон, передает "112 Украина".Предварительно себестоимость операций в институтах НАМНУ - от 80 тыс. грн до 230 тыс. грн. Большую часть этих расходов раньше покрывали из госбюджета, но теперь пациенты сами должны оплачивать операции или пользоваться услугами страховых компаний.
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Хотите реформу не надо изобретать лисопед делайте как во всем мире СТРАХОВУЮ МЕДИЦИНУ. Есть полис на сумму лечения а куда я с этим полисом пойду и к какому врачу это уже мое дело!! Вот это будет хоть похоже на реформу.
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я теперешней не доверяю - она может классная баба - но не врач
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В 1994-м году было больше 52 000 000.
Почему уже две переписи населения пропустили?
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