 "Это попытка создать видимость мыслительного процесса", - постпред РФ в ООН о миротворческой миссии на Донбассе

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя считает, что инициатива Украины о необходимости введения миротворческой миссии на Донбассе направлена на подрыв минских соглашений. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Миротворческая операция ООН (на Донбассе - ред.)? Я лично не очень понимаю, в чем смысл этой идеи для Киева, какие дивиденды это ему принесет, если, гипотетически, это будет реализовано. Причем у меня есть подозрение, что это не должно быть очень выгодно самой украинской стороне... Это такая попытка создать видимость мыслительного процесса по поводу нового формата, тем самым продолжать не выполнять ясно и четко обозначенный план урегулирования, который зафиксирован в Минских соглашениях", - отметил он.
Небезя подчеркнул, что на данный момент есть только два формата обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины: "нормандский формат" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) и контактная группа (встречи проходят в Минске).
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что имеет намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбассе на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Глава государства также обсуждал этот вопрос с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом 24 августа.
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ДОМОЙ НЕ ХОТЕЛ ЕХАТЬ????))))))))))))))
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...у меня есть подозрение, что это не должно быть очень выгодно самой украинской стороне(С) типу жабу хтось питав)
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Это не шутка. Винчестеры с компов молоками херачят. Флэшки аналогично.
Мне интересно, как эти недоноски россЕЯнские будут связь с агентурой поддерживать. 3,14 ZYES разведке, что ГРУ ГШ, что ФСБ. Да и консервировать всех не успеют. То же самое хана с легальных позиций.
Пиндосы (не ругательно) ни хрена не прощают.
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А тут всего лишь какое-то мелкохамоватое "изображение мыслительного процесса". Такими темпами они еще не дай бог матюки забудут.
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