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 Политика Украины
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 "Это попытка создать видимость мыслительного процесса", - постпред РФ в ООН о миротворческой миссии на Донбассе

небензя

Постпред РФ при ООН назвал идею с введением миротворческой миссии на Донбасс подрывом "Минска".

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя считает, что инициатива Украины о необходимости введения миротворческой миссии на Донбассе направлена на подрыв минских соглашений. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Миротворческая операция ООН (на Донбассе - ред.)? Я лично не очень понимаю, в чем смысл этой идеи для Киева, какие дивиденды это ему принесет, если, гипотетически, это будет реализовано. Причем у меня есть подозрение, что это не должно быть очень выгодно самой украинской стороне... Это такая попытка создать видимость мыслительного процесса по поводу нового формата, тем самым продолжать не выполнять ясно и четко обозначенный план урегулирования, который зафиксирован в Минских соглашениях", - отметил он.

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Небезя подчеркнул, что на данный момент есть только два формата обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины: "нормандский формат" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) и контактная группа (встречи проходят в Минске).

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что имеет намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбассе на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Глава государства также обсуждал этот вопрос с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом 24 августа.
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косабы)))за шо консула в Сан-Франциско сожгли????
ДОМОЙ НЕ ХОТЕЛ ЕХАТЬ????))))))))))))))
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Орал как невменяемый - " пусть даже я сгорю - но только в Сан-Франциско, а не буду жить в России...." Пена изо рта шла.... :D
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пора ООН расформировывать, если там заправляют и имеют право голоса террористы и убийцы...
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ти певно жартуєш про Чурку? хіба кацапа може бути шкода?
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Уже тогда глаза - СЫТЫЕ,,, И морда как у Павлика Морозова... --- " Предам своих родственников ради красной тряпки на шее......
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Я просто жалостливый,мне и Чечеткина жаль,не дожил старик,поспешил,а мог бы в БПП дерижировать))
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Сьогодні, 2 вересня - рівно 205 років, як Кутузов спалив Москву. КУТУЗОВ , зачем москву сжег? - СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Так ему обещали второй глаз выбить. Не срослось....
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Да ясно и понятно,что параша будет мынском тыкать нас.Вопрос один,кто петю заставлял это подписывать.Ответ на поверхности как говорится.
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все вірно - ні один державник цього би не зробив....але коли превіалірують свої шкурні, та диктують інні...
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Вот козломордых забыли спросить какие есть варианты встреч и какие варианты урегулирования. Если россия, как она заявляет не является стороной конфликта - пусть сидит и помалкивает, а вообще постпред ООН от РФ очень вредная для здоровья должность, чуркина пусть помнит.
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Ещё один Чуркин? 100%. И головой с головкой очень схож.
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А этот какого блеет? Его что ли это дело? Их пахан сказал, что их там нет. Ну нет и нет. Вечно свой нос суют. Как модно говорить норовят "впихнути невпихуєме"
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Чуркин номер 2. Надеюсь, и судьба будет такая же.
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Ніякі миротворці не допоможуть поки не вигонимо звідти всю нечисть.
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Это,что за лысый ГнОМ,повернул все к верху дном?! И теперь в стране все хором называют зло добром! Жизнью смерть назвали дружно,жопа стала головой, и гавно вдруг стало нужно,вкусной называть едой! И не стоит удивляться,раз в стране все так пошло, что стал лидер называться,"уважительно"-ХУЙЛО!!!﻿
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...у меня есть подозрение, что это не должно быть очень выгодно самой украинской стороне(С) типу жабу хтось питав)
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То чуркин, то небензя...Одного уже очевидность мыслительного процесса - свела в могилу, второй, похоже, тоже долго не протянет.
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Легко быть российским дипломатом - вся работа заключается в словоблудии и передергивании с применением "умных" и красивых формулировок - все равно никто проверять не будет.
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кого хвилюють облудні гіпотези і припущення кремлядей? нехай запхайють собі мінські паперці тісно в дупу
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ПОСТТПЕРЕД РОССИИ - волнуется,- какие девиденты это принесёт Украине и буду ли они полезны... Разве не анекдот???? Рассуждает на эту тему... С умной мордой лица....
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А ведь предупреждали их: не жрите боярки перед отскоком до фига. Но кто-то не послушался, перебрал и в итоге, выбегая с чеймоданом, не удержался и газанул возле непогашенной сигареты. И теперь как в той пестне: "Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает" :

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Папиры палят.
Это не шутка. Винчестеры с компов молоками херачят. Флэшки аналогично.
Мне интересно, как эти недоноски россЕЯнские будут связь с агентурой поддерживать. 3,14 ZYES разведке, что ГРУ ГШ, что ФСБ. Да и консервировать всех не успеют. То же самое хана с легальных позиций.
Пиндосы (не ругательно) ни хрена не прощают.
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Не долго этому ватану гадить осталось! Трам инициирует реформирование ООН. К чему бы это? Та и консульсва еще разогнал)))))
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И ты думаешь он каким то образом ограничит права России в СБ?
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офіційно - не член. Тільки мовчазна згода світової еліти давала кацапам можливість засідати в Радбезі ООН. Якщо добра воля світового товариства закінчиться, то будь-який адвокат (не обов'язково тієї національності, під прапором країни якої ти пишеш) доведе, що кацапам до тої ООН ще вступити необхідно, бо сирисири і кацапстан - це різні країни.
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в ООН состоят почти 200 стран. половина из которых вообще не знают что там делают. так что про добрую волю говорить не приходится. Кстати Украина после 1991 года в ООН тоже не вступала. права перешли от УССР
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В данном формате , увы никак. Право вето - хрен обскакаем.
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Тас видимо нп паАраше забор в психклинике обвалился. Слово "дивиденты" в даннойречи меня ввело в ступор.
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Извиняюсь за очепятки . В машине с ТЛФ тяжело набирать.
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Деградирует в кацапстане дипломатический корпус. А где же коронное - В глаза мне смотри баклан. Не берите меня на понт...
А тут всего лишь какое-то мелкохамоватое "изображение мыслительного процесса". Такими темпами они еще не дай бог матюки забудут.
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в переводе на нормальный язык это означает то что знают все. рашка не допустит ввода миротворцев на донбасс.
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миротворцев ООН можно отправить только с согласия СБ. так что Каздларылых спрашивать придется
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Допустит, но только с её военными в составе и на линию фронта а не на границу. Вот это РФ вполне пойдёт.
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на линию фронта со стороны Украины конечно допустит. но зачем Украине эти отпускники через головы которых лугандоны смогут спокойно стрелять?
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Этот лысый гоблин откровенно подразумевает в украинцах умственно недоразвитую народность. НЕ ОТ БОЛЬШОГО УМА!!! Хотя, пользуясь их же терминологией, МОЗГОВТАМНЕТ!
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МИнску-крест.Альтернатива-введение миротворческих войск ООН,
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Куда? На границу - РФ сразу наложит вето. На линию фронта - конфликт будет заморожен навечно.
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НА границу с РФ.Есть варианты обхода вето РФ,как члена совета безопасности.Признать Россию агрессором и стороной военного конфликта.Ведь кроме РФ,никакая страна не принимает участия в оккупаци,поэтому РФ не сможет прятаться за "коалиционным договором" по вмешательству во внутренние дела Украины с вторжением войск.
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Копать ров, строить стену(не кролячу), там крокодилы напряжение и тд и забыть нахуй про этих уродов. Дела иначе не будет. Не, ну ещё можно потрындеть лет 100!
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Кацапы в этом деле непревзойденные спецы. Они только это и делают, что создают видимость мыслительного процесса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это попытка создать видимость мыслительного процесса", - постпред РФ в ООН о миротворческой миссии на Донбассе
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