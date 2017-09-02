EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  2478  36
Все про:граница (3162) Россия (72111) СНБО (3269) биометрические паспорта (201)

 Указ о введении с 2018 года биометрического контроля при пересечении госграницы вступил в силу

курьер урядовий

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля при въезде в страну иностранцев, в том числе граждан РФ, опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Решение СНБО и указ Порошенко по биопаспортам для иностранцев приближают введение визового режима с РФ, - Гопко

Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, правительству поручено в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации

Кабмину также поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

Читайте также: Минск ждет от Киева разъяснений об ужесточении правил въезда иностранцев в Украину, - МИД Беларуси

В месячный срок Кабмину поручено при участии СБУ обеспечить комплекс мер по усилению контроля въезда и выезда из Украины иностранцев, в т.ч. граждан РФ и лиц без гражданства, принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания в Украине иностранцев, в т.ч. граждан РФ, а также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Изверги, братьев и через биометрический контроль...??!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему нет визового режима с врагом? Все говорят о необходимости визового режима но власть его блокирует. В чем дело? Неужели на 4 году войны так важен безвиз с агрессором?Это полный маразм и предательство народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы-то чё кипешуете? Вам, с вашим флажком как бы пох.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С очередной "пабедой" всех ватников и кацапов! Радуйтесь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Гугле Цензор второй день не открывается,поэтому и такой флажок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе вчера я, и не только я говорил об этом. Но ты упрямо срешь на этом сайте. Отсюда вывод: -ты тупой кацапцкий троль. Пшло нах, жЫвотное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да,речь у тебя действительно животного,вернее даже тупее,животных не буду оскорблять.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мышебратьев? Мышей всегда используют для биологических опытов! А людям польза!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У коров, например, индивидуален рисунок губ. В чем проблема? Если на монитор разместить фото )(уйла, кацапье с превеликим удовольствием будет целовать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))ХУНТА!!! А как касабам здавать отпечатки пальцев???))))))))))
Изверги вы!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Специально для кацапов, введут биометрическую идентификацию по отпечатку пятака на их рылах, говорят он тоже имеет уникальный рисунок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всё это хорошо конечно,но последствия могут быть непредсказуемые,а для власти скорее всего катастрофические,кАзлорылые стопудово примут аналогичные меры,а могут вообще выслать 3-4 миллиона Украинцев с Кацапии,а это как минимум протесты и нищета,а скорее всего социальный взрыв
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я думаю, что это ватным украинцам будет страшнее, т.к. там прячутся обычно те, кто нагадил Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот все не так)а за визовый режим с кацапией кто то кричал
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вдруг путен нападе, а если кирпичь на голову, а наводнение или пожар, давай лучше ничего не делать, ведь серовно помрёшь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто работать будет? Кацапы - ленивые. Думают, что нефть бесконечна. Никого они не вышлют. Они на своих форумах сами это признают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ипать, ЗРАДА!"!!!!!!!!! И толька йУля нас спасет!!!!!!!! йУля! йУля!йУля!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не мели чушь - какие 3-4 миллиона ? Туда входят оккупированные территории (уже минимум 2), ещё Крым. Осталось не много. Даже по раша новостям сказали ,что украинцев в Польшу на заработки едет больше чем в роисю. Этот небольшой остаток поедет работать в другие страны: Европа , Турция, Китай и тд. Проблема решена!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Є і біометрика і сканування.. Це добре.. Нехай щастить, особливо - кацапні..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому и выложил. Хотелось бы увидеть этого парня сейчас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не в курсе, отпечатки будет брать у всех? ведь например в Латвииском паспорте уже есть записаны отпечатки пальцев, да можно сравнить, совподает ли, можэт сворованныи и подделаный паспорт изпользует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у северных аленей коды "666" будут при считывании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я думал кацапы потомственные рабы а они присмыкающиеся существа после линейки в школе со стихом сдай маму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А зарплатки предусматривали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Настоящие отзывы о попытках сотрудничества в сфере недвижимости и получения вида на жительство в Греции с компанией Грекодом Девелопмент Музенидис Груп:

http://otzyv.7bb.ru/viewtopic.php?id=2

Не попадитесь!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУказ о введении с 2018 года биометрического контроля при пересечении госграницы вступил в силу
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти