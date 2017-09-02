 Врачей-добровольцев из Одесской области будут привлекать к работе в зоне АТО, - "Думская"

Задача госпиталя - привлекать медработников к временной работе в зоне АТО, передает "Думская" , информирует Цензор.НЕТ





"Никто так не способствует установлению мира на украинской земле, как те, кто лечит и исцеляет", - отметил советник и.о. министра здравоохранения, соучредитель проекта Геннадий Друзенко. - "Там, где свистят пули и рвутся снаряды, потребность во врачах, медицинских сестрах, санитарах чрезвычайная. Медицинских работников там не хватало в 2014 году и не хватает сейчас. Например, в Луганской области не занята половина вакансий".



