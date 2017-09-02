 Врачей-добровольцев из Одесской области будут привлекать к работе в зоне АТО, - "Думская"

Задача госпиталя - привлекать медработников к временной работе в зоне АТО, передает "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
"Никто так не способствует установлению мира на украинской земле, как те, кто лечит и исцеляет", - отметил советник и.о. министра здравоохранения, соучредитель проекта Геннадий Друзенко. - "Там, где свистят пули и рвутся снаряды, потребность во врачах, медицинских сестрах, санитарах чрезвычайная. Медицинских работников там не хватало в 2014 году и не хватает сейчас. Например, в Луганской области не занята половина вакансий".
Первый добровольческий госпиталь - проект негосударственный, но реализуется совместно с Министерством здравоохранения, Министерством обороны и Генштабом ВСУ. В 2016 году добровольцы госпиталя работали на 40 локациях в Луганской и Донецкой областях. В проекте приняли участие более 350 медиков, оказали помощь более 20 тысячам граждан.
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