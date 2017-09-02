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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:День города (19) Одесса (5876) Одесская область (1668) Нацполиция (8562)

 Одесса отмечает День города: введены усиленные меры безопасности

полиция

В праздник порядок в городе будут охранять более 500 правоохранителей.

В Одессе, где 2 сентября отмечается День города, действуют повышенные меры безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП города.

Охрану общественного порядка во время массовых мероприятий в городе Одессе обеспечивают около 400 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. В целом по райцентрам Одесской области правопорядок поддерживают более 400 полицейских и 130 нацгвардийцив.
С 10:00 утра в центральной части города Одессы начались праздничные мероприятия. На охрану общественного порядка и в местах наибольшего скопления людей задействованы 300 сотрудников Главного управления Национальной полиции в Одесской области и 100 бойцов Национальной гвардии Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Работники полиции обращаются к гражданам отнестись с пониманием, ко всем ограничениям, введенным на территории города при проведении мероприятий. По возможности использовать маршруты, исключающие движение в центральной части города, четко и оперативно выполнять требования полицейских, которые осуществляют контроль за дорожным движением, соблюдать правила дорожного движения, ведь это является гарантией безопасности!

Также не нарушать правопорядок, проявлять толерантность и соблюдать нормы действующего законодательства. Все неправомерные действия будут пресекаться немедленно, а нарушители порядка привлекаться к ответственности.
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ватники-провокаторы
не теряйте время, направляйтесь сразу в Дом профсоюзов и укладывайтесь на лестнице, в коридорах , на подоконниках согласно штатному расписанию
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Школу! Школу чому никто не открывает??!! Или хотя бы дытяий садочок
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Нонсенс город празднует а менты работают в усиленом режиме.Нахер такие ,,принудительные,,праздники?В Украине уже стглько праздников напридумывали что и на комунальные услуги заработать невозможно.
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можете не праздновать день своего города,или праздновать без ментов -чтоб легче было бы получить звиздюлей от каких то отморозков,ну или погибнуть в теракте
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https://m.youtube.com/watch?v=9lzlRTjrXJo
Потемкинская лестница онлайн. Приготовления к концерту
А кто-то знает , будут по какому- нибудь каналу транслировать концерт ???
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Поздоровляю одеситів..Наступної неділі - і Дніпро буде святкувати день міста.. Сподіваюсь , Петро поздоровить і одеситів ,і дніпрян.. Донецьк він же поздоровив, ми ж не гірші?
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Столиця Білої Хорватії на території України руйнує російський міф про відсталу «окраїну» - археолог

Понад 50 кілометрів від Львова, посеред букового лісу про колись розвинене місто Стільсько у VIII-X століттях нагадують земляні оборонні вали.
Площа давнього міста, за даними досліджень, становить 250 гектарів, воно було оточене трьома лініями оборонних укріплень, довжина яких сягає 10 кілометрів. Їх було колись десять, виявлено три. У минулому на них були дерев'яні стіни та вежі, які обороняли мешканців від ворога. Довкола Стільська були поселення, про що свідчать знайдені під час розкопок десятки житлових, ремісничих будівель, виявлені рештки печей з каменю, глиняний посуд, елементи зброї, жіночі прикраси.

За припущеннями археологів, у Стільсько проживали 40-45 тисяч осіб і це була столиця країни слов'ян, яку знають, як Біла Хорватія ( це сучасне українське передгір'я Карпат (Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська області), частина Польщі, Словаччина, Угорщина).

Дослідник Стільська, археолог Орест Корчинський наголошує, що про державу Біла Хорватія згадують численні письмові джерела (тоді територію на півночі та заході називали Біла). А назва білі хорвати означає «західні хорвати».
Археологічні дослідження Стільського городища розпочались 30 років тому і під час них знайшли дорогу, вимощену з каменю-вапняку, тобто до міста можна було в'їхати широким проїздом. Віднайшли і греблю (її видно і сьогодні), а це свідчення того, що городище мало водний шлях, що сягав 11 кілометрів. Відтак до давнього міста від річки Дністер можна було підпливти каналом на човні. Науковці стверджують, що під Стільським городищем є підземне місто.Під час археологічних досліджень біля Стільсько, у селі Дуброва та Ілів, знайдені давні дохристиянські святилища, де молились багатовірці. У скелях, висічених, за даними археологів, у середині VIII століття, є залишки давніх храмів слов'ян. Скельний комплекс язичників мав жертовні ями і дослідники виявили там рештки жертвоприношень. А це ще одне свідчення про те, що місто існувало до Х століття. Коли на цю територію прийшли християни, то монахи-скитники у скелі облаштували свої келії, можливо, у них були і захоронені. У Ватиканських архівах ХIVстоліття мовиться, що між Галичем і Володимиром є місто Стольсько - осередок Галицької митрополії. Більше тут (ФОТО, ВІДЕО) : https://www.radiosvoboda.org/a/28655258.html
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Уважаемая,Лера Ларченко,видимо Вы жили в интернате или были ,,домашней,, девочкой.Подскажите когда менты встревали в драку?Они тглько собирали и увозили,арестовывали или разнимали тех кто уже не в состоянии был от них смытся
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Основная опасностьОдессы-устроившиеся во власть пророссийские силы во главе с ГРАЖДАНИНОМ РОСИ мэром Трухановым.
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Віншую адесітаў са святам! Вы паказалі месца каларадам і адстаялі свой прыгожы горад.
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