 Одесса отмечает День города: введены усиленные меры безопасности

В Одессе, где 2 сентября отмечается День города, действуют повышенные меры безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП города

Охрану общественного порядка во время массовых мероприятий в городе Одессе обеспечивают около 400 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. В целом по райцентрам Одесской области правопорядок поддерживают более 400 полицейских и 130 нацгвардийцив.

С 10:00 утра в центральной части города Одессы начались праздничные мероприятия. На охрану общественного порядка и в местах наибольшего скопления людей задействованы 300 сотрудников Главного управления Национальной полиции в Одесской области и 100 бойцов Национальной гвардии Украины.

Работники полиции обращаются к гражданам отнестись с пониманием, ко всем ограничениям, введенным на территории города при проведении мероприятий. По возможности использовать маршруты, исключающие движение в центральной части города, четко и оперативно выполнять требования полицейских, которые осуществляют контроль за дорожным движением, соблюдать правила дорожного движения, ведь это является гарантией безопасности!