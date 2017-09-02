 Минфин предлагает повысить акциз на сигареты до предусмотренного ЕС уровня

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно обнародованной министерством пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставок налога в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен - 8,1% и дополнительно на 20%, а в последующие годы - на 20% до предусмотренного директивой ЕС уровня 90 евро за 1 тыс. шт.
В 2017 году минимальное налоговое обязательство для сигарет составляет 21 евро (596,05 грн) за 1 тыс. шт., уточняется в документе.
График повышения ставок акциза на табачные изделия до указанного уровня Минфин составил в соответствии с планом приоритетных действий правительства на 2017 год, отмечается в пояснительной записке.
"Проектом предусматривается, что с 1 января 2025 года будут соблюдены требования Директивы о доле акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет - как минимум 60%. Для этого вводится механизм определения такой цены", - говорится в пояснительной записке.
4597 257
Налоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж(10)
Налоговики разоблачили руководителей компании из Харьковской области, не заплативших более 37 млн грн налогов(9)
Налоговики в Киеве разоблачили предпринимателя, не заплатившего более 12,7 млн грн налогов(10)
38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж(6)
Не уехать и дождаться рассвета(0)
Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов. ФОТОрепортаж(7)
Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов. ФОТОрепортаж(7)
Ответить
Ответить
Тем более, что ваш рак скоро негде будет лечить 😇
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ценить нужно и хорошее, а не только видеть во всем негатив, либо никогда не выйдем с этого порочного круга "личных интересов".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
................................................................................................................................................
Если вы такой знаток,то пруф пожалуйста.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Надеюсь этому ресурсу вы доверяете.
Ответить
Соглашение об ассоциации не предусматривает обязанности для Украины увеличивать адвалорную ставку акцизного налога на табачные изделия, да и практика в ЕС иная."Это всё из той же статьи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..................................................................................................................................................................
Очень смелая мысль
Ответить
Ответить
Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.
"Дно - это когда песчаных бандитов приезжает защищать общественная организация с названием "Майдан". Камуфлированные молодчики сегодня с утра заявились на Выдубычи. Хотят разблокировать крупнейшую в Киеве нелегальную точку добычи песка", - заявил Бочкала.
По его словам, мужчины одеты "с иголочки" в новый камуфляж и хорошие берцы.
"Снять бы и отправить в АТО! Просто сюр... За такую страну мы боролись? Чтобы в итоге Майданом называлось вот это? У меня больше слов нет. Одни маты. Ждем полицию", - резюмировал Бочкала. https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/eto-dno-v-kieve-majdan-popyitalsya-razblokirovat-krupnejshuyu-nelegalnuyu-tochku-dobyichi-peska.htm
Ответить
Ответить
даже можно для этого прикрыться борьбой за ЗДОРОВЬЕ людей!... :p
только не нужно при этом похрюкивать, про "уровень ЕС", а то параллели невольно проводятся с зарплатой ЕС и т.д.
а можем еще вспомнить про "украинцы много жрут"....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2) вот самое время вложиться в папиросную бумагу )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Предлагаю вести акциз на туалетную бумагу,не все курят а вот бумагой под теряются 40 лямов населения
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
P.S. Не курю , не курил и не собираюсь.
Ответить
Ответить
..................................................................................
Точнее в беспринципности власти.
Ответить
Ответить