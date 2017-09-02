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 Экономика, Общество
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Все про:Минфин (1173) налоги (2609) сигареты (692)

 Минфин предлагает повысить акциз на сигареты до предусмотренного ЕС уровня

сигареты

Министерство финансов Украины предлагает ежегодно поднимать ставки акцизного налога на табачные изделия с 2018 года до 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно обнародованной министерством пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставок налога в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен - 8,1% и дополнительно на 20%, а в последующие годы - на 20% до предусмотренного директивой ЕС уровня 90 евро за 1 тыс. шт.

В 2017 году минимальное налоговое обязательство для сигарет составляет 21 евро (596,05 грн) за 1 тыс. шт., уточняется в документе.

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График повышения ставок акциза на табачные изделия до указанного уровня Минфин составил в соответствии с планом приоритетных действий правительства на 2017 год, отмечается в пояснительной записке.

"Проектом предусматривается, что с 1 января 2025 года будут соблюдены требования Директивы о доле акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет - как минимум 60%. Для этого вводится механизм определения такой цены", - говорится в пояснительной записке.
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По асфальту ездить? Ты последнее время зимы видел? Или все в шцейцарские Альпы махнем?
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Та бросте вы уже курить, назло этим .лядям из правительства 😉
Тем более, что ваш рак скоро негде будет лечить 😇
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На счет рака - глянь в сторону Чернобыля. Именно после него число раковых заболеваний возросло на несколько порядков.
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З таким нахабством, як теперішні "рішучі і потужні реформатори" - з кишень і гаманців українців гроші не цупила жодна влада за 26 років.. Ніяк вони не зрозуміють - пусто вже там, як в гаманцях так і в кишенях.. Підвищите акцизи - при відкритих кордонах зі сходу, півночі і пмр - це зелене світло для контрабасу.. Або народ перейде на "сам" - самосад і самогон.. Краще зроблять? Дуже сумнівно .. І казна постраждає, і народ..
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самосад - - "козья ножка" . Это прощупывание достоинства и зрелости общества. Цель винницкого базара - дарвиновскую теорию сделать абсолютной практикой
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Розумієш , "козья ножка"- це чисто кацапське..Ми можемо і люльку розпалити - і цивільно, і по козацькому..
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ага курил мой дед самосад - дым глаза разъедал.
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Всё зависит от сорта табака и умение его приготовить
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Одне погано - люльку палити дуже не зручно на вулиці у русі. До того ж, якщо її постійно з собою в сумці носити, то все так з за неї тхне специфічним запахом, що просто жах. Люлька після куріння повинна дихати. Тобто на підставці стоять. Тоді буде гарний запах та гарний смак від тютюну. Ну ще бажано хоча б раз на день добре муштук чистити.
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Люлька не любить метушні й поквапу..Спокійно, неспішно, сидячи в зручному кріслі з келихом - чому б і не випалити..
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Барыжная петушня кроме офшоров для себя любимых и как содрать с лохов еще больше бабок Для етих офшоров Ни о чем другом думать не может Потому как мозги у гребней с грецкий орех
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Ты думаешь если с этого ресурса поставить на место барыжной петушни, то что- то получится другое? Как только людей затрагивают их личное, сразу идет шум. Точно так же и барыжная петушня борется за свое.
Ценить нужно и хорошее, а не только видеть во всем негатив, либо никогда не выйдем с этого порочного круга "личных интересов".
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Привет СА, чтото долго тебя не было, вроде гдето не подалеку от тебя дом бабахнул? Или я чтото напутал?
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Та нет я в пригороде Киева живу А ето где то на Голосеево Просто реже стал на Цензор заходить Админы Бутусова трут безбожно а порохоботов развелось как собак нерезаных Противно ету петушню читать Приходится вставать из за кампера и смотреть в зеркало Неужели я похож на идиота? Что мне с настойчивостью внушают мысль что в Украине все класс
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Ну, панове с Майдана, вы же хотели в Ассоциацию с ЕС. Теперь будете её иметь. Условие поднятия акцизов на сигареты предусмотрено именно этим соглашением. Я не курю, сигареты мне как то до лампочки, но тем не менее.
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Условие поднятия акцизов на сигареты предусмотрено именно этим соглашением.

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Если вы такой знаток,то пруф пожалуйста.
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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что предложенное повышение ставок обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере 11,8 млрд грн в год."Такие изменения в налогообложении табачных изделий позволят установить удельный вес акцизного налога в цене табачных изделий на уровне 60% как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в документе.
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Вы цитируете документ или то,как его преподносят нам?
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Это цитата из пояснительной записки к законопроекту. Такова практика приятия законов в ВР Украины.
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таких неотложных обязательств перед ЕС нет, зато есть чисто украинская политика "латания дыр" в бюджете за счет традиционного увеличения налогов на "вредные" продукты.

Соглашение об ассоциации не предусматривает обязанности для Украины увеличивать адвалорную ставку акцизного налога на табачные изделия, да и практика в ЕС иная."Это всё из той же статьи.
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Выше я выложил цитату из пояснительной записки к законопроекту об акцизах.. Это не филькина грамота, а документ, который предусмотрен законодательством Украины.
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Любую их "глупость" можно обосновать законодательством и пояснительными записками ,которые на самом -то деле и есть "филькина грамота",как в анекдоте о евреях- "везде суббота,а тут четверг".
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Чего доброго Может и есть ето в соглашении Может и пенсии в 947 грн тоже в етом соглашении прописаны А чо 31 евро Довольно приличные деньги От етой офшорной мрази Всего можно ожидать Может и драконовские акцизи на б\у автомобили европейци для себя подписали Ну и шоб нас лохов сподручнее было маланскому сучью обдирать
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Любое Соглашение заключается только, когда оно выгодно. Европейцам выгодны и высокие акцизы и утилизация авто б/у в Украине. Вопрос только в том, выгодно ли это Украине.
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Майдан стоял не за ЕС, стояли против беспредела власти и силовиков. Вот так происходит подмена понятий и искажение истории, постепенно, "тихой сапой".
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Майдан стоял и смог выбрать себе достойных лидеров. В этом и есть основная проблема. Насколько я помню, майдан начался со студентов, которые требовали от овоща подписать ассоциацию.Так, никаких подмен я не заметил.Только факты и ничего больше.
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Майдан стоял и смог выбрать себе достойных лидеров

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Очень смелая мысль
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В Киеве общественная организация с названием "Майдан" приехала в район станции метро Выдубичи, чтобы разблокировать крупнейшую нелегальную точку добычи песка.
Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.
"Дно - это когда песчаных бандитов приезжает защищать общественная организация с названием "Майдан". Камуфлированные молодчики сегодня с утра заявились на Выдубычи. Хотят разблокировать крупнейшую в Киеве нелегальную точку добычи песка", - заявил Бочкала.
По его словам, мужчины одеты "с иголочки" в новый камуфляж и хорошие берцы.
"Снять бы и отправить в АТО! Просто сюр... За такую страну мы боролись? Чтобы в итоге Майданом называлось вот это? У меня больше слов нет. Одни маты. Ждем полицию", - резюмировал Бочкала. https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/eto-dno-v-kieve-majdan-popyitalsya-razblokirovat-krupnejshuyu-nelegalnuyu-tochku-dobyichi-peska.htm
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На самом деле тут только 1 вопрос - о "успешной" "реформы" полиции.
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сигареты и спиртное, это золотое дно - безусловно...
даже можно для этого прикрыться борьбой за ЗДОРОВЬЕ людей!... :p
только не нужно при этом похрюкивать, про "уровень ЕС", а то параллели невольно проводятся с зарплатой ЕС и т.д.
а можем еще вспомнить про "украинцы много жрут"....
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Самогон и самосад, единственный правильный ответ на реформы
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Ну, вы можете заниматся тем, что вам по вкусу, хоть говно ложками.
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Янукович уже пришёл в Европу - на остановках в Киеве повесили таблички "не курить"....
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В ЕС очень много дебильных законов, регламентаций и требований, идущими в разрез со здравым смыслом.
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В США так же. Сухой закон насаженый религиозными фанатиками привёл к бурному развитию организованой преступности.
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Минфин предлагает повысить акциз на сигареты до предусмотренного ЕС уровня

Предлагаю вести акциз на туалетную бумагу,не все курят а вот бумагой под теряются 40 лямов населения
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еще одно подорожание, и все будут курить контробас из Белоруссии
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Всі , напевне , бачили картину "Козак Мамай".. Що палив в своїй люльці Мамай, коли в Україні ще не було тютюну? І чи сплачував він на своє зілля в люльці акцизний збір?
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В Израиле тоже самокрутки крутят от дороговизны сигарет😆
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выгоды финансовой не будет. курить дорого - будут меньше покупать легального, пойдёт контрабас. у минфина одна извилина - повышать акциз.
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А зарплаты уже подняли народу до уровня ЕС,б..дота щеколадная?
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Вот суки, и главное они не при делах, это ЕС требует.
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С такими ценами больше не будет контрабанды сигарет на границе ? Точнее в Европу не будет из Украины. Будет в Украину.

P.S. Не курю , не курил и не собираюсь.
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вопрос не в курении, а экономических принципах.
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вопрос не в курении, а экономических принципах.

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Точнее в беспринципности власти.
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Как то в юности Иван Петрович Сидоров летним днем наколыхался за рычагами танка.Вечером товарищи постарше принесли из ближайшего села самогон на махорке и карбиде. Ночью Иван Петрович Сидоров просил пристрелить его и тем избавить от мучений.После этого Иван Петрович Сидоров принимал спиртное по необходимости и не более 300 грамм 40-а градусного . После отказа от курения Иван Петрович Сидоров в компании усидел 700 г без последствий. И понял что он на пути к открытию.Повторив эксперимент, он получил такой же результат.Этот результат автор назвал эффектом Сидорова: отказ от курения повышает спиртостойкость организма в два раза.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинфин предлагает повысить акциз на сигареты до предусмотренного ЕС уровня
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