 Выставка украинской художницы "Воспоминания о Крыме" откроется в столице

Как передает Цензор.НЕТ, выставка будет работать в помещении Французского института в Украине, об этом сообщают организаторы мероприятия.
"Наполненные яркими цветами, выполненные в неповторимом стиле работы Елены Придуваловой приглашают зрителя увидеть ее Крым. Пейзажи передают субтильную красоту Таврии, а также привязанность, не признающую границ, к земле, которую художница уже не может видеть, а только вспоминать..." - обещают организаторы.
Елена Придувалова - украинская художница, родилась в Киеве в 1960 году. Работает в области живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Лауреат ряда конкурсов и автор многих выставок.
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