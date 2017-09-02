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Все про:Нью-Йорк (168) ООН (2175) реформы (2789) Трамп (1361)

 Трамп рассчитывает на поддержку в реформировании ООН - Reuters

трамп

Президент США Дональд Трамп, который часто критикует Организацию Объединенных Наций, расчитывает получить глобальную поддержку в вопросе ее реформирования.

Для этого он хочет собрать представителей стран-участниц в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 18 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что страны будут приглашены, если они подпишут подготовленный США проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "инициировать эффективную и значимую реформу".

"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу в вопросах гуманитарной помощи, развития и защиты мирных инициатив", − говорится в проекте декларации, которая поступила в распоряжение Reuters.

Как известно, Соединенные Штаты больше всего вкладывают в ООН, обеспечивая 22% из 5,4 миллиардов долларов двухлетнего базового бюджета организации и 28,5% бюджета на поддержку мира, который составляет 7,3 миллиарда долларов.

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В апреле этого года Трамп заявлял, что бюджет Организации Объединенных Наций должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения.
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Хи хи, кого то выкинут из постоянных членов совбеза ООН, может Зимбабве ?
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Постоянным членом был СССР,а не какие то дебильная РФ
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...чи не вперше погоджуюсь з дрищом...субсидії взагалі необхідно відмінити ...може гої згадають що вони люди ...правда дрищам у такому випадку не позаздрити ...у "вертольоті" місця не всім вистачить ...Субсидий нужно выдавать как можно меньше, люди должны искать работу и больше зарабатывать, - ГрымчакТрамп рассчитывает на поддержку в реформировании ООН - Reuters - Цензор.НЕТ 5665
Субсидий нужно выдавать как можно меньше, люди должны искать работу и больше зарабатывать, - ГрымчакПо словам Грымчака, средняя зарплата в Украине в размере 7,5 тыс. грн - "это достаточно серьезные средства"Правительство планирует выйти на тот уровень, когда субсидии будут нужны все меньшему количеству украинцев, люди должны стремиться зарабатывать больше. Об этом в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак."(Решение Кабмина - Ред.) это тенденция к тому, чтобы люди начали искать работу и больше зарабатывать. Поскольку субсидии частично предоставлялись без надлежащей проверки", - отметил он."Мы хотим выйти на тот уровень, когда субсидия будет нужна все меньшему и меньшему количеству людей. Это нормально, люди должны больше зарабатывать", - подчеркнул Гримчак.По его словам, средняя зарплата в Украине - 7,5 тыс. грн.Читайте также: Субсидию предоставят даже должникам"Это достаточно серьезные средства. Все не так плохо", - подчеркнул он.При этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что вопрос субсидий - "не совсем его вопрос".Как сообщалось, в следующий отопительный сезон Украина вступает с измененными правилами начисления компенсаций. Теперь для получения субсидий придется обращаться в социальную службу вдвое чаще, поскольку период, за который высчитывают прибыли, уменьшили с четырех кварталов до двух. Также при подсчете будут учитывать просроченную задолженность, если речь идет о более чем два месяца, если общая ее сумма превысит 340 гривен. Дотаций в таком случае не дадут. Также решением Кабмина были снижены нормативы потребления газа для приготовления пищи и подогрева воды, что тоже скажется на субсидиях в сторону их уменьшения...
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Не могу понять откуда цифра в 7,5 тысяч средняя зарплата .
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Это средняя сумма,от зарплаты Грымчака и твоей
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в "слові" честного&пАрядного сумніваєшся ... ШАТУН , ТИ ?
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Соединенные Штаты больше всего вкладывают в ООН Источник: https://censor.net.ua/n453789
а хуйловские дипломаты пользуются всеми прелестями оон и высирают вето
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ООН, вероятно, весьма мутная организация. Некоторые деятели оч. неплохо там зарабатывают. Интересно как-то было почитать
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Ну да,организация,которая позорит себя тем,что включает в совбез твоё дерьмо,как Рашка нуждается в реорганизации
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Трамп - худший президент РФ. Никогда на рашке так плохо не жилось, как при Трампе.
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Цікаво буде це прочитати-
"подготовленный США проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "инициировать эффективную и значимую реформу".

Источник: https://censor.net.ua/n453789
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Пункт 1 выкинул российский недофедерацию накуй
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Хорошая идея но я сомневаюсь что из этого что то выйдет
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з тих 10 пунктів є хоч один, щоби викинути кацапію з постійних членів) сов-безу оон?!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп рассчитывает на поддержку в реформировании ООН - Reuters
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