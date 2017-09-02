 Трамп рассчитывает на поддержку в реформировании ООН - Reuters

Для этого он хочет собрать представителей стран-участниц в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 18 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что страны будут приглашены, если они подпишут подготовленный США проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "инициировать эффективную и значимую реформу".
"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу в вопросах гуманитарной помощи, развития и защиты мирных инициатив", − говорится в проекте декларации, которая поступила в распоряжение Reuters.
Как известно, Соединенные Штаты больше всего вкладывают в ООН, обеспечивая 22% из 5,4 миллиардов долларов двухлетнего базового бюджета организации и 28,5% бюджета на поддержку мира, который составляет 7,3 миллиарда долларов.
В апреле этого года Трамп заявлял, что бюджет Организации Объединенных Наций должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения.
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Субсидий нужно выдавать как можно меньше, люди должны искать работу и больше зарабатывать, - ГрымчакПо словам Грымчака, средняя зарплата в Украине в размере 7,5 тыс. грн - "это достаточно серьезные средства"Правительство планирует выйти на тот уровень, когда субсидии будут нужны все меньшему количеству украинцев, люди должны стремиться зарабатывать больше. Об этом в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак."(Решение Кабмина - Ред.) это тенденция к тому, чтобы люди начали искать работу и больше зарабатывать. Поскольку субсидии частично предоставлялись без надлежащей проверки", - отметил он."Мы хотим выйти на тот уровень, когда субсидия будет нужна все меньшему и меньшему количеству людей. Это нормально, люди должны больше зарабатывать", - подчеркнул Гримчак.По его словам, средняя зарплата в Украине - 7,5 тыс. грн.Читайте также: Субсидию предоставят даже должникам"Это достаточно серьезные средства. Все не так плохо", - подчеркнул он.При этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что вопрос субсидий - "не совсем его вопрос".Как сообщалось, в следующий отопительный сезон Украина вступает с измененными правилами начисления компенсаций. Теперь для получения субсидий придется обращаться в социальную службу вдвое чаще, поскольку период, за который высчитывают прибыли, уменьшили с четырех кварталов до двух. Также при подсчете будут учитывать просроченную задолженность, если речь идет о более чем два месяца, если общая ее сумма превысит 340 гривен. Дотаций в таком случае не дадут. Также решением Кабмина были снижены нормативы потребления газа для приготовления пищи и подогрева воды, что тоже скажется на субсидиях в сторону их уменьшения...
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а хуйловские дипломаты пользуются всеми прелестями оон и высирают вето
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"подготовленный США проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "инициировать эффективную и значимую реформу".
Источник: https://censor.net.ua/n453789
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