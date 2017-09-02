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 Архиепископ Климент: "Крыму не нужны конфликты на межрелигиозной почве"

климент

По мнению архиепископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента, в аннексированном Крыму никому не стоит разжигать конфликты, еще и на межрелигиозной почве.

Как передает Цензор. НЕТ, об этом он заявил Крым.Реалии, комментируя обыск российских судебных приставов в помещениях епархии.

"Приставы взломали кабинеты, которые не имели отношения к постановлению суда, а также дверь в алтарь храма. Я сфотографировал все это, и сейчас передаю материалы в правоохранительные органы. Насколько мне известно, действия исполнительной службы не были согласованы ни с МВД, ни с прокуратурой. Не нужно сейчас никому разжигать конфликты на межрелигиозной почве - достаточно крови, которая и так сейчас льется. Надо остановиться", - сказал архиепископ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымские правозащитники покажут фильм о судьбе крымчанина-воина АТО

31 августа российские силовики и судебные приставы заблокировали храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Они взломали помещения, оцепили здание, после чего вывезли оттуда церковную утварь. Архиепископ Климент сообщил, что приставы повредили ему руку.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата возмущены действиями российских силовиков, блокирующих симферопольский храм УПЦ КП и применивших силу к архиепископу Клименту в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении Патриархии, назвавшей действия российских силовиков "нечестивыми", и выразившей в связи с этим "решительный протест".
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Да-да, ваще остановиться - и пусть Крым и дальше захваченным остается... Как заколебали эти православнутые веруны с ихним "каждая власть от бога"... Вот что значит Реформации на них не было...
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Я под Реформацией вообще-то имел в виду возникновение протестантизма, с которого как раз и выросла вся западная модель цивилизации с правами человека и т.п. А не смену патриархатов...
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Для кожного часу- своя Реформація.
Зараз вже багато говорять про об'єднання православ'я та католіцизму перед лицем ісламізму.
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Тварей пора уже выкинуть давно из Киево-Печерской лавры... что за мацкоуский педриархат? Не знаю такого ... есть только твари козломордые
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Вони нікому не потрібні- та в Криму цивілізаційний, не релігійний, конфлікт. Конфлікт земної цивілізації та рашистів хУЙЛА з іншої реальності.
Конфлікт між людьми та нЕлюдами.
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А ты себя причисляешь к какой категории?
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Пока в Украине не прийдет понимание,что кацапов можно победить только их методами,победа нам не грозит.Украинские власти в ответку давно бы начали щимить мацковский патриархат под любыми поводами,но куда там,90 процентов власти ходит в их церкви и деньгу туда засылает.У Украинцев война,у барыги и его окружения ато.
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Надзвичайно хибна думка.
Ворога перемагають ті, хто підіймається на вищий рівень- а не принижує себе до рівня ворога.
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Из истории приведите примеры таких побед пожалуйста.
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Война не предусматривает никакого гуманизма.История Украины ,тому яркий пример.Кто не делает выводов из прошлого,не победит в будущем никогда.Для Украины только израильский вариант подходит.
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Они в окружении врагов.Мы тоже.Я об этом.Если будем жить в теории мир любой ценой,то Украины не будет.
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Да,как бы вы не удивлялись.Польша с Румынией непременно воспользуются ситуацией,если танки из параши заедут в Киев.Вспомните качели с Румынией за остров Змеиный не так давно кстати.Нужно быть реалистами.И адекватно оценивать обстановку.Бандиты тоже иногда улыбаются перед грабежом.
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То мені нема про що з тобою балакати- живи в оточенні ворогів.
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Так- добре зрозуміло, що ти вже програв будь-яку війну.
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Зрозуміло.Побалакаємо коли вас кинуть з іншого боку)))
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Окрім Прибалтів та Канади в нас немає реальних союзників.Це є факт.
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Не "Прибалти"- а країни Балтії.
Союзники завжди ситуативні- пам'ятай про це.
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Какое то извращенное понимание истории - история, в нормальном понимании, это отражение уже прошедших событий, нравятся они вам или нет, но это должно быть реальное отражение событий прошлых лет.
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Історія на сьогодні не один раз сфальшована- а факти підтасовані.
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В этом то и беда, искажение истории несет угрозу настоящему - лучше горькая правда, чем сладкая ложь!
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К тому, что некоторых политиков история ничему не учит!
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ага, ты это расскажи римлянам к которым варвары не высокого уровня наведались в гости.
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ладно, тогда расскажи это киевлянам с китайцами, к которым низкоуровневые монголы в гости зашли.
так пойдет?
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поляков не трожь.
а империя, там где и Киевская Русь - нетути.
и это не значит, что нужно прогибатся перед варварами
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Ви в цьому не оригінальні- та й морів на планеті різних вистачає.
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Зачем нам конфликты. Они не нужны. Просто убрать гундяевскую банду из Украины, и будет все спокойно.
Только из - за здравий "ихнему господину владыке КИРИЛУ" туда заходить не хочется.
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КацаКрысы уже нажрались Крымом,похмелье будет горьким...,тихо скромно и молча сдох СССР)))Зато так красиво. без единого выстрела...,точно также вернётся и Крым...
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"тихо скромно и молча сдох СССР" - через 70 лет...
А Крым - даже после развала Раиси будет отдельным государством. И всё из-за гейропы обоссанной с ихней либерастией.
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Не знаю. Все такие "верующие" стали. Воруем и крестимся, крестимся и воруем. Так и хочется повторить слова известного персонажа:"Почем опиум для народа?"
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нада с каждой церковью и церковником РПЦ в Украине сделать то, что сделали в четверг на крыму с храмом УПЦ. и не только в ответку, а потому, что там еще и каждый второй агент фсб
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Напугай Кремлёвского Барана Санкциями,все ошибки он сделает САМ))))
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Ще б російскі судєбниє прістави не винесли церковну утварь.
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Шо, праваславнутый? Жахнулся в дёсны с Аксёновым?
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тут всё просто как в боксе как бы ты не улыбался и не прогинался обнимался с соперником пока ты его не грохнеш как следует победы не будет
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на РАБссии церковь исчезла с 1924 по 1928 год,когда в дохлом ССРе расстреляли за 4 года 100 000 священнослужителей по приказу чЛенина атеиста.Не парьтесь...чЛенин не любил попов и прочих белогвардецев...
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то что членгин любил детей, то это неправда, детей у членине небыло, а вот печник у него был и он его любил
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Поширюйте, це дуже важливо! Як мене бiсять раби які цього не розуміють...
https://uain.press/blogs/oleksandr-kovalenko-upts-mp-ne-moskovska-tserkva-yaka/
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"У христиан нет Родины. Наша Родина - Царство Небесное." Иоанн Златоуст.
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