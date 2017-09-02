 Архиепископ Климент: "Крыму не нужны конфликты на межрелигиозной почве"

Как передает Цензор. НЕТ, об этом он заявил Крым.Реалии, комментируя обыск российских судебных приставов в помещениях епархии.
"Приставы взломали кабинеты, которые не имели отношения к постановлению суда, а также дверь в алтарь храма. Я сфотографировал все это, и сейчас передаю материалы в правоохранительные органы. Насколько мне известно, действия исполнительной службы не были согласованы ни с МВД, ни с прокуратурой. Не нужно сейчас никому разжигать конфликты на межрелигиозной почве - достаточно крови, которая и так сейчас льется. Надо остановиться", - сказал архиепископ.
31 августа российские силовики и судебные приставы заблокировали храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Они взломали помещения, оцепили здание, после чего вывезли оттуда церковную утварь. Архиепископ Климент сообщил, что приставы повредили ему руку.
В Украинской православной церкви Киевского патриархата возмущены действиями российских силовиков, блокирующих симферопольский храм УПЦ КП и применивших силу к архиепископу Клименту в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении Патриархии, назвавшей действия российских силовиков "нечестивыми", и выразившей в связи с этим "решительный протест".
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Зараз вже багато говорять про об'єднання православ'я та католіцизму перед лицем ісламізму.
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Конфлікт між людьми та нЕлюдами.
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Ворога перемагають ті, хто підіймається на вищий рівень- а не принижує себе до рівня ворога.
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Союзники завжди ситуативні- пам'ятай про це.
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так пойдет?
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а империя, там где и Киевская Русь - нетути.
и это не значит, что нужно прогибатся перед варварами
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Только из - за здравий "ихнему господину владыке КИРИЛУ" туда заходить не хочется.
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А Крым - даже после развала Раиси будет отдельным государством. И всё из-за гейропы обоссанной с ихней либерастией.
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https://uain.press/blogs/oleksandr-kovalenko-upts-mp-ne-moskovska-tserkva-yaka/
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