 Крымские правозащитники покажут фильм о судьбе крымчанина-воина АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 1 сентября Крым.Реалии рассказала координатор инициативы Тамила Ташева.
"Мы рассказываем историю молодого человека, который после оккупации выехал из Крыма, и начинает проживать на материке. Главный герой служил в зоне АТО. Перед ним появляются определенные обстоятельства для возвращения в Крым. Фильм раскрывает очень много философских вопросов", - рассказала Ташева.
По ее словам, "иман" в переводе с крымскотатарского языка означает "вера", и в контексте фильма это можно воспринимать как "веру в Бога, в будущее, в человеческие отношения и дружбу".
1 сентября, добавила Ташева, "КрымSOS" объявил сбор дополнительных денежных средств для фильма.
"Фильм подавался на конкурсный отбор от государственного агентства Украины по вопросам кино. Пройдя конкурс, мы получили 450 тысяч гривен. Это небольшой бюджет. Мы решили, что будем ждать еще дополнительные ресурсы и выбрали международную платформу, на которую можно перечислять средства", - сказала она.
Фильм будет на крымскотатарском языке с английскими и, возможно, украинскими субтитрами. Планируемый хронометраж фильма - 30 минут.
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Сюжет:
В один прекрасный день Джельсомино отправляется странствовать по свету в поисках счастья и попадает в фантастическую Страну Лжецов. По приказу короля Джакомона (в оригинале - «Джакомоне»), бывшего пирата, вместе со своей бандой захватившего власть, все в этой стране, даже животные, обязаны постоянно лгать. Кошкам велено лаять, собакам - мяукать; лошади мычат, а коровы - ржут. Дети в школе учат таблицу умножения шиворот-навыворот. Художник должен рисовать лошадь с тринадцатью ногами, верблюда с пятью горбами и портреты с шестью глазами и тремя носами.
В булочной вместо хлеба продают чернила, в ходу только фальшивые монеты, а обо всех событиях люди узнают из газеты «Образцовый лжец», полной вывернутых наизнанку фактов и ложных сообщений.
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