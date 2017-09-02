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 Экономика, За рубежом
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Все про:дипломатия (1018) консульство (355) посольство РФ (312) Россия (72105) США (13325)

 Российские дипломаты начали покидать генконсульство в Сан-Франциско

россия сша

Двое мужчин вышли из здания консульства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, дипломаты начали покидать генконсульство России в Сан-Франциско, сообщает Associated Press.

По информации агентства, двое мужчин вышли из здания консульства, они вынесли две коробки, которые погрузили в машину с тонированными стеклами и дипломатическими номерами.

В США потребовали закрыть генконсульство в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне к 2 сентября 2017 года.

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я представляю с какими рожами они это делают тяперичя на россиюшку валить надобно к родным бярезкам а как не хоца, как не хоца покидать ненавистную пиндосию! правда кацапы?
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"ФСБ выражает глубокую озабоченность действиями США в связи с закрытием явочной квартиры резидентов кремля в Сан-Франциско".
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Хамоном запаслись? А пармезам не забыли в багаж сдать?
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Когда мы эту новость про консульства параши в Украине услышим.
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Российские дипломаты начали поедать сами себя от жабы возвращения к себе домой в кацапские болота, где им и место.
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А тот жаб, самый зеленый шо стоит на листе лилии то хто, сам хуйло чи хто ?
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НЕЕЕ - не может быть .. Он слишком крупный - как для Путина..
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а чего уж там, на боярышниковое пойло перейдут
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Це де там "дипломати"? Це більше схоже на вивід військової частини. Спалюються карти, плани, донесення. Констатуємо: вивід кацапських вояків з чужоземних територій почався в Сан-Франциско. Дійде черга і до України. А щодо дипломатії, то це слово кацапам невідоме. Дипломатами вони чомусь вважають переговорників. Тому їхні такзвані "дипломати" займаються розвідкою, диверсіями, і на цьому фоні ведуть перемовини. захищаючи інтереси правлячої в кацапстані хунти.
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марш "славянки" им играли, в рашку с штатов посылали...
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Туалетную бумагу и обмылки скоммуниздить не забыли?
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А почему,не вспомнить 1942г. ,когда всех выходцев из Японии определили

в резервации , до окончания войны .
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То Ви пропонуєте створити в США для кацапів резервацію? Ні ні ні, для них це буде, як манна з небес, якщо резервація то десь біля Магадану, або в глухій тайзі, пожили серед цивілізованих людей, нехай тепер щось схоже в глухомані спробують зробити.
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А че? Пожили как люди в цивилизованной стране и будя. Возвращайтесь к себе. Да, деток своего патрона лаврова захватите, а то, говорят они. бедняжки и родились в США и русского языка не знают. Жуть!
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а тут еще премьер Израиля Ненаньяху плешивому дал понять,что разбомбит фамильный дворец фюрера Сирии Башара Асада...,педофил в трансе...
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а шо це за димок над консульством ? що палимо ?
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Маня Захарова сказала, что госдеп зря перепугался этого дыма, "это консервация здания".
Здание надо хорошенько прокоптить, шоп не спортилось.
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Видать США таки воюют с Козломордией. Повитрофлотський проспект в Киеве - это вам не Сан-Франциско. Оттуда никто не сьезжает
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новый скрепный материал для маньки захаровой. Теперь месячишко будут просвещать недо нацию, как хреново им жилось в Фриско
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манька уже отметилась, пожар в консульстве пояснила, а теперь внимание......
УБОРКОЙ
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с дымком уходят, самое главное, что сожгли фотки хуйла цемкающего мальчика, даже пожарных не пустили.
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Эх, кто живёт в СаСан-Франциско ?! Проводить их надо бы 😉
Под улюлюканье и радостное исполнение "Еду в Магадан " 😀
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Умнейшая девочка из РАБссии Екатерина Шульман предупредила Плешивого : поссоримся с Западом ,останемся без ракет и туалетной бумаги. кацаКрысы слушайтесь Умной девочки
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несколькими шпионами и террористами стало меньше,воздух стал чище!
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батьки везуть першокласників до школи. Конотоп. Україна. як це бачать жітєлі на росії. :D

Российские дипломаты начали покидать генконсульство в Сан-Франциско - Цензор.НЕТ 4040
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А мамки вперед полетіли. Діточок на шкільному подвір"ї зустрічати будуть.
А що поробиш? Це ж Конотоп!
)))
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Накуй, кацапня, накуй! К "радньім бярьозкам" і "вятскому квасу"..
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А наши барыги все торгуют и рассадники резедентуры в Украине закрывать не собираются-значит это их устраивает
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дело идёт к Отечественной,они морды не поняли с с кем связались,буряты сраные
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Ага, наканец в Росссіюшку, а то тут сіл уже нікакіх нету ті!
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У торговому представництві РФ у Вашингтоні теж спішно палили документи. ВІДЕО http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/2/7153825/
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А если серьёзно... Это очень значимое и знаковое событие. Потому что закрыть консульство можно быстро, а вот открыть его заново вряд ли. Да и руцкие, раз палят за собой, понимают, что не вернуться НИКОГДА!!
Ребята , это начало конца параши!!
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Потім будуть фотки, що вони при ВЫДСТУПІ там ще й насрали, а соловйов з кисильовим розкажуть кацапам, що то вони замінували все при відході, але наступ буде обов'язково і тоді вони з повітря всих піндосов какашками то позакидають.)))
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І це ще невідомо чи США вже почали кампанію по знищеню рашки чи лише тільки придивляються, щоб визначитися з чого краще починати.
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У торговому представництві РФ у Вашингтоні теж спішно палили документи

Співробітники торгового представництва Росії у Вашингтоні спішно спалюють на його задньому дворі паперовий документообіг .
Про це повідомив американський журнал Foreign Policy, розмістивши в Twitter коротке відео, пише DW.com.
На зйомці видно огорожу торгпредства на Коннектикут авеню, за якою розпалене багаття. Над вогнищем піднімається дим.
За кілька годин до цього за допомогою болторізу робітник демонтував камери, встановлені на паркані навколо будівлі.
Крім того, за свідченням кореспондентів видання, цілий день біля будівлі торгового представництва було надзвичайно жваво: виїжджали і заїжджали автомобілі, співробітники переносили коробки і великі пластикові мішки з речами.
УП
(С)
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Надеюсь это только начало. Есть ещё несколько консульств которые нужно убрать из Америки. Нечего им тут делать.
Хотелось бы увидеть покидающими США деток, жён, бабушек, дедушек и других родственничков кацапских политиков и миллиардеров. Желательно все это делать под "Марш славянки". Сам бы не пожалел бы времени посмотреть на подобное зрелище.
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винтороги не понимают своей выгоды. Таким образом США экономит средства расиян на содержание этих консульств! Т.е. своего образа гуманитарочка, а значит Трамп не чмо)))))
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Це знак всім російським чиновникам які володіють нерухомістю в Майямі - приготуватись до низького старту.
Консульства рашку мало цікавлять, а нерухомість в США за вкрадені гроші, це вже сумно. Невдоволення на рашці зростає та зростає.
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Пшли нах-нах домой из ненавистной Америки в родную Кацапию и обязательно со всеми своими выродками.
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"Усе буде тільки хуже" , так какие вопросы ... Надо начать продавать билеты на это зрелище . И таки иметь гешефт на рузких товарищах 😂
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The diplomats at the Russian Consulate in San Francisco have been known for the last few years inflated a big snowman out front at Christmas...В переводе с дипломатического:-Не отомстим-то хоть нагадим!С песней "Врагу не сдается наш гордьій "Ky3яK!"- российские дипломатьі в Сан-Франциско,дружно сожгли в камине консульства огромную резиновую снеговую бабу,которую обьічно несколько лет подряд надували у входа в консульсто на Рождество,чтобьі не досталась врагу!Баба упорно сопротивлялась,вьізьівала даже пожарньіх,но не вьідержав вяличия поджигателей-чёрньім дьімом рассеялась по городу.Удовлетворённьіе сруцкие (именно сруцкие в американском посольстве в Моськве-за что их и вьігоняют)собрали манатки,сели в чёрньіе лимузиньі и уехали с видом победителей над коварной бабой.Какие сюрпризьі они оставили внутри-можно только догадьіаться!Но по их закопченному виду явно читалось:"Еду в Магадан!"
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Вот не понятна реакция )(уйла на все это. Ну притесняют, я бы сказал, что прямо таки наглым образом вытесняют рускочелюстных, а вежливых зеленых человечков не засылает в США. Почему!? Что с вяличем произошло? ))))))))
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Очередной бред Захеровой

Мария Захарова прокомментировала сообщения о появлении черного дыма над российским консульством в Сан-Франциско, которое США потребовали закрыть. Представитель МИДа объяснила это «мероприятиями по консервации здания»


http://www.rbc.ru/politics/02/09/2017/59a9d6d09a79477149ae2b02?from=main
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Стерелизую после себя, значит.. Какие чистоплотные....
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Можно только представить, как "благодарны" эти работнички своему пуйлу)) Ведь, как ни крути, а в Сан-Франциско получше, чем в собственной берлоге.
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А я - представляю себе как они молча матюкают Путина!!! Какими неценцурными словами полового значения его называют .... Жили себе - не тужили,,, а тут вдруг полная .ОПА - собирай манатки и уезжай с цивилизованной страны взад в Мордор.. Ну и чего они Путику при этом желают и как его называют- как Вы думаете??? Самое лёгкое - мелким пидорасом и обконченным гандоном, а дальше - зависит от полёта фантазии и словаря неценцурных слов и выражений.... Мне - смешно!!!!
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Штирлиц залпом допил бутылку шнапса и наклонился над картой мира, - его неудержимо рвало на Родину.)))
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))) Це перемога путінА!!! Тепер він може оголосити пЄндосам війну і забрати взад Аляску, а потім і Каліфорнію! О!!!
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Веселее, граждане, веселее. Убрали хмурый взгляд, на Родину едете, как-никак. С вещами и навсегда. Нет повода расстраиваться.
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сколько чекистской сволочи прощается с райской жизнью. не было в калифорнии людей живших так беззаботно и нихуя не делающих. дипломаты, спортсмены и попы - гной от гноя человеческого
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссийские дипломаты начали покидать генконсульство в Сан-Франциско
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