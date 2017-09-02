 Российские дипломаты начали покидать генконсульство в Сан-Франциско

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, дипломаты начали покидать генконсульство России в Сан-Франциско, сообщает Associated Press.
По информации агентства, двое мужчин вышли из здания консульства, они вынесли две коробки, которые погрузили в машину с тонированными стеклами и дипломатическими номерами.
В США потребовали закрыть генконсульство в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне к 2 сентября 2017 года.
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в резервации , до окончания войны .
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Изгнание руцких из рая 😀
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Здание надо хорошенько прокоптить, шоп не спортилось.
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УБОРКОЙ
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Под улюлюканье и радостное исполнение "Еду в Магадан " 😀
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)))
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А що поробиш? Це ж Конотоп!
)))
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в коммуне тормозилка)))))
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Ребята , это начало конца параши!!
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Співробітники торгового представництва Росії у Вашингтоні спішно спалюють на його задньому дворі паперовий документообіг .
Про це повідомив американський журнал Foreign Policy, розмістивши в Twitter коротке відео, пише DW.com.
На зйомці видно огорожу торгпредства на Коннектикут авеню, за якою розпалене багаття. Над вогнищем піднімається дим.
За кілька годин до цього за допомогою болторізу робітник демонтував камери, встановлені на паркані навколо будівлі.
Крім того, за свідченням кореспондентів видання, цілий день біля будівлі торгового представництва було надзвичайно жваво: виїжджали і заїжджали автомобілі, співробітники переносили коробки і великі пластикові мішки з речами.
УП
(С)
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Хотелось бы увидеть покидающими США деток, жён, бабушек, дедушек и других родственничков кацапских политиков и миллиардеров. Желательно все это делать под "Марш славянки". Сам бы не пожалел бы времени посмотреть на подобное зрелище.
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Консульства рашку мало цікавлять, а нерухомість в США за вкрадені гроші, це вже сумно. Невдоволення на рашці зростає та зростає.
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Мария Захарова прокомментировала сообщения о появлении черного дыма над российским консульством в Сан-Франциско, которое США потребовали закрыть. Представитель МИДа объяснила это «мероприятиями по консервации здания»
http://www.rbc.ru/politics/02/09/2017/59a9d6d09a79477149ae2b02?from=main
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