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 Политика Украины
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 За прошлые сутки потерь ВСУ в зоне АТО нет, наемники совершили 20 обстрелов, - штаб

ато

Боевики продолжают нарушать школьное перемирие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, вчера, 1 сентября, в районе проведения АТО российско-оккупационные войска из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления украинских войск.

Так, на Луганском направлении противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День знаний на Донбассе прошел спокойно. Враг совершил только восемь провокационных обстрелов, - штаб АТО

На Донецком направлении 14 раз под огнем из стрелкового оружия оказывались наши опорные пункты у Авдеевки, зайцев, Майорска и Шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении враг дважды обстрелял наши позиции на подступах к Водяному.

За сутки потерь среди украинских военных нет.

С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь лишь раз.

В то же время, органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.

С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок.

Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу нашим бойцам и мирным жителям.
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КацаПсинские шакалы миратворцы? ты с дуба рухнул?
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Senator S 01a656ec - причем здесь дуб? В какой то рашко-психбольнице бухие санитары оставили компьютер без присмотра...
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Тобто легалізує ті, що вже є. То що твоєму хУЙЛУ заважає це зробити- шевронів на всіх не вистачає?
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Перемирие будет соблюдаться только в том случае если Кукше Домбровичу кадыровцы введут по самые гланды.
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Мокша барабаньевич, у параши по определению нет миротворцев. Есть любое дерьмо на выбор - от зеленых до поющих, а вот мирных уже лет как 500 нет. Тебе бы паскуднику не знать
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Поц, было б это так ваш карлик постоянно не стонал бы про ножи в спину. Пардон в задницу
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30.08 тоже "потерь не было", а потом выяснилось .....Эх,штаб
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Не напоминайте. Бо однотуровый сбрехав, что благодаря его перемирию, потерь не было
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а вияснилось в штабі загубили совість і не шукають бо не потрібна
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Верно дебил - горилку и это на три порядка лучше вашей скипидарной вонючей бояры
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1 сентября 2004 года в Беслане захватили школу №1 ,в заложники попало 1 128 человек.что сделали кацаПсинскике ублюдки "доблестного спецназа" и прочих негодяев МВД? начали штурм...погибло 333 человека из них 186 детей...,преступление Века до сих пор не раскрыто...
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новенький ? голодний ? ну на тобі 11.80 для тебе і дружини твоєї каралєви твєрскої.
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Если мокшу полюбил кадыровец, то он становится Кукшей.
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КацаПсинские шакалы была падалью Ордынской 500 лет назад ею и остались...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошлые сутки потерь ВСУ в зоне АТО нет, наемники совершили 20 обстрелов, - штаб
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