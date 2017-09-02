 За прошлые сутки потерь ВСУ в зоне АТО нет, наемники совершили 20 обстрелов, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, вчера, 1 сентября, в районе проведения АТО российско-оккупационные войска из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления украинских войск.
Так, на Луганском направлении противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.
На Донецком направлении 14 раз под огнем из стрелкового оружия оказывались наши опорные пункты у Авдеевки, зайцев, Майорска и Шахты Бутовка.
На Мариупольском направлении враг дважды обстрелял наши позиции на подступах к Водяному.
За сутки потерь среди украинских военных нет.
С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь лишь раз.
В то же время, органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.
С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок.
Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу нашим бойцам и мирным жителям.
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