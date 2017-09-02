 Военные из Украины и США примут участие в многонациональных учениях в Грузии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Учения пройдут на полигоне Орфоло и бронетанковом центре им. лейтенанта Хурцидзе 3-11 сентября. В маневрах наряду с военнослужащими Грузии и США примут участие военные из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.
"Целью учений является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров, отработка оборонительно-наступательных операций и поддержание стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
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