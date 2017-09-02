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 Политика Украины, За рубежом
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 Военные из Украины и США примут участие в многонациональных учениях в Грузии

грузия

В Грузию прибыли военнослужащие корпуса морских пехотинцев США, которые примут участие в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2017.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Учения пройдут на полигоне Орфоло и бронетанковом центре им. лейтенанта Хурцидзе 3-11 сентября. В маневрах наряду с военнослужащими Грузии и США примут участие военные из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.

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"Целью учений является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров, отработка оборонительно-наступательных операций и поддержание стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
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если и так , то это только на пользу, пусть рашка знает, что перспективы у нее не радужные.
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Шо, опять американский и украинский сапог топчет землю Грузии? Только что ведь проводили. Совсем распоясался грузинский ставленник хуйла.
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Нахрен там армяне нужны? Они союзники кацапов были есть и будут Айзербайджан лучше бы пригласили !
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что значит "пригласили" , их добрая воля, нет таковой , значит не сильно хотели.
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Значит хитрожопые армяне первыми напросились соответственно Азербайджан отказался !
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Вот такая вот пророссийская власть в Грузии. Ох Саакашвили и пиз..н
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Армения хочет сообщать россии обо всем на учениях? Думаю, что все это поняли и тут обычная армянская хитрость не пройдет.
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