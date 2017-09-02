 Украинские военные летчики примут участие в международном авиапоказе в Чехии, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Украина будет представлена на статическом и динамическом показах двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76.
В течение 2-3 сентября учебно-боевой самолет Су-27 будет представлен на статическом показе вместе с военно-транспортным Ил-76. Полковник Оксанченко будет показывать свою новую пилотажную программу на боевом самолете Су-27.
Впервые международный авиационный показ Czech International Air Fest состоялся в 1993 году. Свое летное мастерство демонтрують десятки военных и гражданских летчиков на самолетах и вертолетах, а также акробатические группы.
В 2016 году на авиапоказе CIAF-2016 в Чехии украинского военного летчика полковника Александра Оксанченко признали лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа на боевых самолетах-истребители Су-27.
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