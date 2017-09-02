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 Политика Украины, За рубежом
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 Украинские военные летчики примут участие в международном авиапоказе в Чехии, - Минобороны

авиация учения

Украинские военные летчики примут участие в международном авиапоказе Czech International Air Fest-2017 в Чехии, который стартует 2 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украина будет представлена ​​на статическом и динамическом показах двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76.

В течение 2-3 сентября учебно-боевой самолет Су-27 будет представлен на статическом показе вместе с военно-транспортным Ил-76. Полковник Оксанченко будет показывать свою новую пилотажную программу на боевом самолете Су-27.

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Впервые международный авиационный показ Czech International Air Fest состоялся в 1993 году. Свое летное мастерство демонтрують десятки военных и гражданских летчиков на самолетах и ​​вертолетах, а также акробатические группы.

В 2016 году на авиапоказе CIAF-2016 в Чехии украинского военного летчика полковника Александра Оксанченко признали лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа на боевых самолетах-истребители Су-27.

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Не понимаю зачем рекламировать кацапскую технику? Деньги лишние у Минобороны?
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Не технику рекламировать, а умение ей пользоваться
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Спасибо!Главное- суть!А мьі чемь не украинцьі?Тож не отстаем!https://www.youtube.com/watch?v=LkrnpO5v0z8
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А сложно было картинку с Су-27 вставить в статью, а не с МиГ-29?
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Да у сенсора всегда проблемы с корреспондентами. Мало грамотных...
Ошибок и опечаток навалом!
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