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 Котрактник задержан в Запорожской области при продаже пистолета и гранаты, - военная прокуратура

прокуратура

1 сентября в Запорожской области военной прокуратурой совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ и Нацполиции на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов задержан старший солдата одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что военнослужащий-контрактник, руководствуясь корыстными мотивами, незаконно сбыл гражданскому лицу огнестрельное оружие и боеприпасы, а именно пистолет ПМ, 16 патронов 9 мм к нему, гранату РГД с УЗРГМ, за что получил денежные средства в сумме 19 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Непосредственно после реализации военного имущества злоумышленник задержан порядке ст.208 УПК Украины.

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Военной прокуратурой Запорожского гарнизона решается вопрос об уведомлении указанного лица о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.
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Им хоть 50 тысяч в месяц плати, всё равно найдутся уроды, что будут левые дела делать.
Кстати, тоже самое касается и чиновников...
Человеческий фактор.
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