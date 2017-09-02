 Котрактник задержан в Запорожской области при продаже пистолета и гранаты, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Южного региона.
"Установлено, что военнослужащий-контрактник, руководствуясь корыстными мотивами, незаконно сбыл гражданскому лицу огнестрельное оружие и боеприпасы, а именно пистолет ПМ, 16 патронов 9 мм к нему, гранату РГД с УЗРГМ, за что получил денежные средства в сумме 19 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Непосредственно после реализации военного имущества злоумышленник задержан порядке ст.208 УПК Украины.
Военной прокуратурой Запорожского гарнизона решается вопрос об уведомлении указанного лица о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.
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Кстати, тоже самое касается и чиновников...
Человеческий фактор.
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