 Есть идея создать систему телемедицины для сельской местности, - Супрун

Об этом в эфире "5 канала" рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"48% живут в селах и нам нужно усилить медицинскую помощь там. Реформа, которая проходит, законопроекты, которые сейчас пишут в Администрации Президента, мы присоединились к разработке этих законопроектов, чтобы они взаимодействовали с реформой, которую мы сейчас предлагаем в парламенте".
На вопрос ведущей, будет ли усилено финансирование врачей на селе, Супрун объяснила: "Это создание системы, чтобы врачи хотели работать в селах. Есть идея создать систему телемедицины, чтобы те врачи, которые работают в селах, могли консультироваться с врачами, которые есть в городах. Это доступ к Интернету. И это является важной частью реформы, которая разрабатывается".
Супрун также отметила, что с 1 января 2018 года Минздрав планирует внести изменения в финансирование первичного звена медицинской помощи.
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- Ага, тільки отримувати ви їх будете по телевізору.))
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PS. Я даже в те годы, когда все верили - ржал с него...
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рентгенолог епанулась напрочь
одно чмо учиться запрещает
другое лечить по тв придумало
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Есть идея создать систему телемедицины, чтобы те врачи, которые работают в селах, могли консультироваться с врачами, которые есть в городах. Источник: https://censor.net.ua/n453779
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А в статье речь идёт о телеконсилиуме...
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