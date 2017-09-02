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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1611) село (154) реформы (2788) Супрун Ульяна (181)

 Есть идея создать систему телемедицины для сельской местности, - Супрун

супрун

В Министерстве здравоохранения изучают возможность внедрения системы телемедицины для помощи сельским врачам.

Об этом в эфире "5 канала" рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"48% живут в селах и нам нужно усилить медицинскую помощь там. Реформа, которая проходит, законопроекты, которые сейчас пишут в Администрации Президента, мы присоединились к разработке этих законопроектов, чтобы они взаимодействовали с реформой, которую мы сейчас предлагаем в парламенте".

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На вопрос ведущей, будет ли усилено финансирование врачей на селе, Супрун объяснила: "Это создание системы, чтобы врачи хотели работать в селах. Есть идея создать систему телемедицины, чтобы те врачи, которые работают в селах, могли консультироваться с врачами, которые есть в городах. Это доступ к Интернету. И это является важной частью реформы, которая разрабатывается".

Супрун также отметила, что с 1 января 2018 года Минздрав планирует внести изменения в финансирование первичного звена медицинской помощи.

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Теперь в селе будут не лечиться, а смотреть по телеку, как "лечат"
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Так было уже,проходили-Алан Чумак и Анатолий Кашпировский!
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Молодежь этих лекарей уже не помнит... Можно возрождать традиции...
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Сейчас в селе ВООБЩЕ НЕ ЛЕЧАТ,а телемедецина используется в Австралии например,но в украинском забитом колхозе это вызывает недоумение
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нуда, добротных сёл, хуторов у нас крайне мало, только колхозов уже давно-давно нет, поля зарастают, а всёчто можно было сдать на металлолом или кирпич из сооружений, складов давно-давно оприходовано, сдано
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Я не имел ввиду села,под колхозом я имел ввиду забитое,почти не образованное население Украины,которое не может понять простых вещей,да это ему и не надо
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Супрун зі своїми хворобливими "ідеями" йде лісом...
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Маєш чим думати..? Значить до тебе йде "сімейна мудацина"...
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А тобі допоможе. Здохнеш з її допомомогою. У вападку з тобою це навіть дуже добре
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- А правда, що при коммунизмі продукти можна буде заказувать по телефону?
- Ага, тільки отримувати ви їх будете по телевізору.))
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Сейчас Чумак пригодился бы. Он все заряжал. Представляешь как было бы удобно заряжать мобильники и ноуты, которых в то время не было.
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Падсталом!!!
PS. Я даже в те годы, когда все верили - ржал с него...
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Мало новаторства у санитарки... Надо лечить по радио или мобильному...
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У нас в городе, с населением больше миллиона, участковый терапевт уже сейчас звонит по телефону и "лечит"... Не могут сказать о всех участковых терапевтах районной поликлиники, но на нашем участке такое есть. Наш участковый терапевт пенсионерка, ей около 80-ти лет, любит "вознаграждение", за все... включая справку о смерти...
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Господи, убери это чудо от украинской медицины! Что это за 48%, которые живут в сёлах и нуждаются в медицине по интернету?! А лекарства - тоже будут через интернет лечить? Да будет ей известно, что большинство людей уже не лечится всерьёз, т.к. - не по карману. Пока она с Гройсманом нащупает правильную дорогу к настоящим реформам, то половина населения отдаст богу душу, а вторая - покинет эти райские кущи - чудо украинских реформ.
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Реформаторський епікфейл пані Супрун є окремою темою. Але я не вірю, що пані Супрун настільки малообізнана, щоби не знати про відсутність потужностей зв'язку у сільський місцевості та невід'ємним наразі розмір витрат на відповідне медичнооснащене обладнання, годі вже й казати про фахівців.
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Дура, Кашпировского с Чумаком пригласи, они по телевизору лечить мастера.
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мыслим в одном направлении (про Кашпировского ...)
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приплыли
рентгенолог епанулась напрочь
одно чмо учиться запрещает
другое лечить по тв придумало
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Кашпировского с Чумаком на работу возьмут ...
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кто..то сатью читал?
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Есть идея создать систему телемедицины, чтобы те врачи, которые работают в селах, могли консультироваться с врачами, которые есть в городах. Источник: https://censor.net.ua/n453779
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Пора привыкнуть,шо на Цензоре полностью новость не читают,по бысртому строку пробежал и в срачи
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Телемедицина (что в заглавии) - это всё-таки лечение.
А в статье речь идёт о телеконсилиуме...
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точно, особенно по гинекологии , с трансляцией на ютуб.....
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У нас и так хватает пациентов, которые лечатся по телевизионным рекламам. Уж не это ли имела ввиду мадам?
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Правильная постановка диагноза, особенно когда речь идёт о тяжёлом заболевании на начальном этапе - очень сложна, и в то же время это нужно сделать как можно раньше, чтобы начать лечение. Поэтому у врача-терапевта должна быть возможность проконсультироваться со специалистами, а не выписивать направление пожилому человеку на путешествие за сто километров в ближайшую профильную клинику.
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Специалисту больше нечего делать, кроме как по инету консультировать, ага. Утром деньги, вечером стулья, дамочка...
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Пионер, ты действительно стар. У тебя второй пост подряд отдаёт шизофренией.
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А терапевтів вже немає, є "сімейні лікарі". В селах вони стануть за суміництвом і кіномеханіками
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Семейный врач - это и есть терапевт, т.е. врач общего профиля, а не специалист в какой-то отдельной области.
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Старый он уже, наверное; не знает что бегемот и гиппопотам - одно и то же животное.
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Помиляєшся. Там вже й бувші педіатри. І займатись вони будуть в т.ч. й гінекологією з оториноларингологією, як не сумно...
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Да, да - это альфа и омега медицинских реформ. Хватит морочить всякими байками головы украинцам. Пора уже и что-то делать, а ещё лучше - отправиться вслед за яресько, делать медицинские эксперименты над пострадавшими, от экономических чудес, пуэрториканцами.
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Точно, пора что-то делать. Например, выгнать с цензора всех пригожинских троллей, начиная с тебя.
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Достаточно запустить круглосуточный канал "Доктор Хаус" .
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Для начала введите рецептурный отпуск лекарств в аптеках, барыги!
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А сейчас какой ? Галоперидол Вам без рецепта выдают ?
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Тобі заважає вільний доступ до ліків за твої ж гроші..?
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какая система телемедицины, телепузики -реформаторы ёпнутые( какие новации, когда там шприцов на скорых бывают что нет, но говоря уже если речь идёт о жизни или смерти где надо исскуственная вентиляция легких прочее оборудование, препараты, не оснащены необходимым о чём сельские врачи будут гконсультироваться с помощью системы телемедицы с более опытными коллегами, как за минуты соорудить из подручных материалов необходимое оборудование или как методом смешевания различных веществ что есть синтезировать необходимый препарат?
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да вроде и не бараны, и работать не ледачи, голова не для вошей а вот как пороблено, все люди как люди живут вон даже рядом те ляхи чем лучше? а тут четверть века лет как бы Независимости а просвета не видно
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Жесть, а не комменты,а ведь многие в курсе если сложный случай,то врачи звонят по телефону коллегам за консультацией в область или Киев,так это нормально,а если сделать он-лайн через интернет, то это шизофрения у Супрун,народ вылазите уже из совка наконец то
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть идея создать систему телемедицины для сельской местности, - Супрун
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