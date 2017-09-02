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 Политика Украины, Общество
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 Около 200 крымчан стали студентами через центры "Крым – Украина", - Минобразования

минобразования

Через образовательные центры "Крым – Украина" в высшие учебные заведения на материковой части Украины поступили около 200 жителей оккупированного полуострова.

Об этом сообщил директор департамента высшего образования Министерства образования Украины Олег Шаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Всего в образовательные центры "Крым - Украина" обратились 1 076 человек. Общее количество зачисленных на 1 сентября - составляет около 200 человек. Но в эти цифры не входят те выпускники, которые решили не пользоваться центром "Крым - Украина", то есть, поступали на общих условиях. Такие люди зачастую скрывают, что они из Крыма, и поэтому эти данные не публикуются из соображений безопасности", - рассказал чиновник.

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По его словам, более точные данные будут доступны в начале октября 2017 года, после того как образовательные центры закончат свою работу.
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ну про розумовідсталого Ейнштейна це піздьож, доводилось вивчати його біографію
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В школе ему не давались большинство предметов за исключением математики и латыни, а при поступлении в университет (Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха) Эйнштейн завалил ботанику и французский язык. Впрочем, через год, повторив попытку, ученый все таки смог поступить в университет и даже закончить его несколькими годами позже.
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это не фейк. Действительно Айнстайн в школе плохо учился и его дибилом считали.
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Это все было давно и не у нас. И сейчас не 90-е, когда можно было на лавочке бухать, а потом отличников задаром на работу нанимать. Сейчас море ТНК - кто учился хорошо - там работу найдут. Сейчас кто не учится - тот выше работника СТО не прыгнет (ну разве что это будет одноклассник-родственник кого то из власти).
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крим не Україна, крим українська територія, де вата занадто вольготно себе почувала... нехай нахарчуються камнямі с нєба
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 200 крымчан стали студентами через центры "Крым – Украина", - Минобразования
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