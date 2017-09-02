 Около 200 крымчан стали студентами через центры "Крым – Украина", - Минобразования

Об этом сообщил директор департамента высшего образования Министерства образования Украины Олег Шаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Всего в образовательные центры "Крым - Украина" обратились 1 076 человек. Общее количество зачисленных на 1 сентября - составляет около 200 человек. Но в эти цифры не входят те выпускники, которые решили не пользоваться центром "Крым - Украина", то есть, поступали на общих условиях. Такие люди зачастую скрывают, что они из Крыма, и поэтому эти данные не публикуются из соображений безопасности", - рассказал чиновник.
По его словам, более точные данные будут доступны в начале октября 2017 года, после того как образовательные центры закончат свою работу.
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