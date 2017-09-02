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Все про:Молдова (868) Россия (72104) СМИ (3349) Додон (72)

 Пограничники не пустили в Молдову главреда российской газеты "Аргументы и факты"

молдова

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну главному редактору российского издания "Аргументы и факты" Игорю Черняку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Черняка и еще двух российских бизнесменов, имена которых не называются, не пропустили через границу в четверг, 31 августа.
В пресс-службе пограничной полиции пояснили отказ тем, что Черняк не смог объяснить причину своего визита в страну. В то же время, въезд в Молдову ему не запрещен.

"Он может приехать в Молдову, если в следующий раз сможет объяснить цель своего визита", - заверили в ведомстве.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил несогласие с действиями пограничников и потребовал от Службы информации и безопасности предоставить детальную информацию об инциденте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Молдовы депортировали ехавших в непризнанное Приднестровье членов делегации РФ и Южной Осетии

"Категорически осуждаю блокирование работы российских СМИ и журналистов. Причем проевропейское большинство категорически не хочет замечать антигосударственную деятельность некоторых западных, румынских СМИ, которые открыто подрывают государственность Молдовы", - завил Додон в комментарии российскому "РИА Новости".

Известно, что молдавское издание "Аргументы и факты"подконтрольно Социалистической партии, членом которой является Додон, и принадлежит компании ExclisiveMedia. Финансовым директором медиахолдинга является супруга президента Галина. В Exclusive Media заверили, что визит Черняка в Молдову был частным и не связан с редакционной деятельностью

Также читайте: Вывод военных РФ из Приднестровья противоречит интересам Молдовы, - Додон
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так он еще из строго ошейника вывернулся и намордник разгрыз! и тявкал на пограничников..
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Скоро російських журнашлюшок будуть звідусіль гнати нуашо,нехай сидять на кацапії на клепають сюжети про "разпятиє трусікі".Для вати саме те.
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Видать, проклевал головешку золотой рашисткий петушок этому дАдону.
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надо было этой проститутке ещё накостылять!
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ггг... черняку преложили побыть в шкуре ежика. "ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус"..
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Пограничники не пустили в Молдову главвреда российской газеты "Ау, менты"
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Дуже подобається, як громадяни Молдови відносяться до свого гідранта.
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Как с дерьмом. Бережно и аккуратно, чтобы не заляпаться и меньше воняло.
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і кабмін мені там подобається так і тикають у відходи життєдіяльності.
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Будемо справедливими. Там, по існуючій інформації, немає прямого підпорядкування всіх гілок влади гідранту. А люди будуть вставати і у них, і у нас. І це добре. Так народжуються справжні, міцні держави.
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додон знатно "аргументирует"..."мудо...н"...а молдаванам респект...)))
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Черняка и еще двух российских бизнесменов, имена которых не называются,Источник: https://censor.net.ua/n453777 - Ta, вот здесь все имена руцка-мирских фашистов!:

Mолдавия не пропустила в Приднестровье российскую делегациюupdate: 01-09-2017 (22:24)
Пограничная полиция Молдавии 30 августа и 1 сентября запретила въезд в страну российской делегации, которая направлялась в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику на празднование Дня республики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу погранполиции.
В погранполиции сообщили, что российских делегатов не пустили в страну в связи с тем, что
"россияне не указали цель поездки, направляясь при этом в Приднестровский регион".
В итоге всех участников делегации депортировали. В делегаию входили - президент коллегии военных экспертов РФ генерал-майор Александр Владимиров, помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов, члены делегации Южной Осетии во главе с руководителем администрации ее президента Игорем Козаевым, представитель Верховного совета Приднестровья в Москве Ольга Гукаленко. Также въезд был запрещен главному редактору АиФ Игорю Черняку.
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Это ж как нужно презирать и, прИзирать московитов, чтобы, вот так, открыто дать им пинка под копчик? И, главное, кто? Маленькая, но гордая страна Молдова. Многим это будет назиданием в будущем...
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и класть они хотели на "Репортеров без границ"
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рашинские "репортеры" должны сидеть в своих границах (Репортеры без границ)
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продажная подстилка беситься от того что большинство то проевропейское а не лижет грязно-кровавую задницу Хуйла как он....
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Во жизнь в мире началась: все творят с мацкалями, что хотят. А те только покрёхтывают.
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Похоже, что Додону на клык дают даже погранцы
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПограничники не пустили в Молдову главреда российской газеты "Аргументы и факты"
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