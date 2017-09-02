 Пограничники не пустили в Молдову главреда российской газеты "Аргументы и факты"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Черняка и еще двух российских бизнесменов, имена которых не называются, не пропустили через границу в четверг, 31 августа.
В пресс-службе пограничной полиции пояснили отказ тем, что Черняк не смог объяснить причину своего визита в страну. В то же время, въезд в Молдову ему не запрещен.
"Он может приехать в Молдову, если в следующий раз сможет объяснить цель своего визита", - заверили в ведомстве.
Президент Молдовы Игорь Додон выразил несогласие с действиями пограничников и потребовал от Службы информации и безопасности предоставить детальную информацию об инциденте.
"Категорически осуждаю блокирование работы российских СМИ и журналистов. Причем проевропейское большинство категорически не хочет замечать антигосударственную деятельность некоторых западных, румынских СМИ, которые открыто подрывают государственность Молдовы", - завил Додон в комментарии российскому "РИА Новости".
Известно, что молдавское издание "Аргументы и факты"подконтрольно Социалистической партии, членом которой является Додон, и принадлежит компании ExclisiveMedia. Финансовым директором медиахолдинга является супруга президента Галина. В Exclusive Media заверили, что визит Черняка в Молдову был частным и не связан с редакционной деятельностью
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Mолдавия не пропустила в Приднестровье российскую делегациюupdate: 01-09-2017 (22:24)
Пограничная полиция Молдавии 30 августа и 1 сентября запретила въезд в страну российской делегации, которая направлялась в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику на празднование Дня республики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу погранполиции.
В погранполиции сообщили, что российских делегатов не пустили в страну в связи с тем, что
"россияне не указали цель поездки, направляясь при этом в Приднестровский регион".
В итоге всех участников делегации депортировали. В делегаию входили - президент коллегии военных экспертов РФ генерал-майор Александр Владимиров, помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов, члены делегации Южной Осетии во главе с руководителем администрации ее президента Игорем Козаевым, представитель Верховного совета Приднестровья в Москве Ольга Гукаленко. Также въезд был запрещен главному редактору АиФ Игорю Черняку.
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