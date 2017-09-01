 Власти Брюсселя запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает бельгийский канал RTBF.
С 1 сентября использовать одноразовые пластиковые пакеты в торговых точках города запрещено.
В то же время, запрет не касается многократных пластиковых пакетов толщиной более 50 мкм.
Такое решение власти города приняли с целью уменьшения загрязнения окружающей среды.
Пластиковые пакеты, которые владельцы магазинов уже закупили, власти города разрешили использовать до октября.
Брюссель стал вторым регионом Бельгии, который запретил использование пластиковых пакетов. Ранее аналогичные меры ввели в Валлонии.
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Вообще , совок - это было нечто , поэтому я сильно не удивляюсь , что население постсовка сплошь воровитое , агрессивное и тупое быдло , способное за пачку гречки проголосовать хоть за чёрта рогатого !
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1 сентября в 19:54
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Толпа китайских туристов - около 300 человек - штурмовала паром «Ольхонские ворота», который перевозил людей с байкальского острова Ольхон на материк, сообщили российские СМИ.
Инцидент произошел в конце июля, но известно о нем стало лишь сейчас. Местные власти выдвинули версию, что один из трех паромов, постоянно курсирующих между островом и материком, якобы сломался, из-за чего на обеих сторонах образовывались огромные очереди. Туристам приходилось ждать несколько дней.
Как рассказал Сергей Сизиков, служивший тогда капитаном «Ольхонских ворот», он пришвартовался к пристани на острове и едва успел выгрузить машины и людей, когда около 300 человек, преимущественно китайцев, бросились на судно. Он пояснил, что на пароме всего 96 спасательных средств, поэтому превышать количество пассажиров нельзя.
«В общем, я начал приподнимать аппарель, а один мужик среднего возраста ударил мою дочь (которая работала мотористом) по лицу, выбил ей зуб. Они все с баулами, с сумками, хватает сумку, ударяет ей сзади по позвоночнику, вся толпа ринулась», - сказал Сизиков.
По его словам, наплыв китайских туристов на остров Ольхон в последнее время сильно увеличился. «Мы каждый день сдерживали этих китайцев - но не пойдет на это никто. Это невозможно же. Такое количество их едет - это ужас, с самого января и до сих пор все едут и едут», - пояснил он. Сизиков добавил, что после произошедшего уволился. В полицию он обращаться не стал (потому что бесполезно, русские ничего не могут сделать китайцам).
Ольхон - крупнейший остров на Байкале с постоянным населением около 1,7 тысячи человек. Этот остров привлекает китайцев, которые практически беспрерывно посещают его и изучают.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Выбрасываю, когда из дыр уже что-то вываливается.
Ещё у меня есть плотные сумки для тяжёлых покупок, например, арбузов и напитков.
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