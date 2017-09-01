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Все про:Брюссель (522) мусор (469) экология (1051)

 Власти Брюсселя запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов

бельгия

Власти столицы Бельгии - Брюсселя - решили отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает бельгийский канал RTBF.

С 1 сентября использовать одноразовые пластиковые пакеты в торговых точках города запрещено.

В то же время, запрет не касается многократных пластиковых пакетов толщиной более 50 мкм.

Такое решение власти города приняли с целью уменьшения загрязнения окружающей среды.

Пластиковые пакеты, которые владельцы магазинов уже закупили, власти города разрешили использовать до октября.

Брюссель стал вторым регионом Бельгии, который запретил использование пластиковых пакетов. Ранее аналогичные меры ввели в Валлонии.

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Та чего,при совке такое проходили,пакеты стирали и были они многоразового пользования
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я помню картину маслом : висят пакеты на бельевой верёвке на прищепке и сушатся .
Вообще , совок - это было нечто , поэтому я сильно не удивляюсь , что население постсовка сплошь воровитое , агрессивное и тупое быдло , способное за пачку гречки проголосовать хоть за чёрта рогатого !
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Справедливости ради - при совке не было тысяч китайских заводов, выпускающих все подряд. Потому и те же кульки стоили 30 лет гораздо дороже, причем во всем мире.
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это не те пакеты. Разговор судя по всему о прозрачных кулёчках, куда вы складываете перед взвешиванием овощи-фрукты, развесные крупы...
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Плохо дело у вас Уменьшить использование пакетов - не пробовал?
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БАЙКАЛ НАШ. Толпа китайских туристов штурмовала паром и избила русскую команду

1 сентября в 19:54

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Толпа китайских туристов - около 300 человек - штурмовала паром «Ольхонские ворота», который перевозил людей с байкальского острова Ольхон на материк, сообщили российские СМИ.
Инцидент произошел в конце июля, но известно о нем стало лишь сейчас. Местные власти выдвинули версию, что один из трех паромов, постоянно курсирующих между островом и материком, якобы сломался, из-за чего на обеих сторонах образовывались огромные очереди. Туристам приходилось ждать несколько дней.
Как рассказал Сергей Сизиков, служивший тогда капитаном «Ольхонских ворот», он пришвартовался к пристани на острове и едва успел выгрузить машины и людей, когда около 300 человек, преимущественно китайцев, бросились на судно. Он пояснил, что на пароме всего 96 спасательных средств, поэтому превышать количество пассажиров нельзя.
«В общем, я начал приподнимать аппарель, а один мужик среднего возраста ударил мою дочь (которая работала мотористом) по лицу, выбил ей зуб. Они все с баулами, с сумками, хватает сумку, ударяет ей сзади по позвоночнику, вся толпа ринулась», - сказал Сизиков.
По его словам, наплыв китайских туристов на остров Ольхон в последнее время сильно увеличился. «Мы каждый день сдерживали этих китайцев - но не пойдет на это никто. Это невозможно же. Такое количество их едет - это ужас, с самого января и до сих пор все едут и едут», - пояснил он. Сизиков добавил, что после произошедшего уволился. В полицию он обращаться не стал (потому что бесполезно, русские ничего не могут сделать китайцам).
Ольхон - крупнейший остров на Байкале с постоянным населением около 1,7 тысячи человек. Этот остров привлекает китайцев, которые практически беспрерывно посещают его и изучают.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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их надо запретить во всём мире, оставить только чёрные, в которые пакуют кацапских жмуров
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в наших суперах, такое ощущение, что и "многоразовые" пакеты делают тоньше одноразовых специально. один раз продукты из магаза домой донести. это если повезет и по пути не порвется.
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І нам це треба запроваджувати. Хіба це важко, хіба це дорого? Так само з сортуванням сміття. Живемо наче свині- скрізь недопалки, платикові пакетики, обгортки, пляшки... Людей треба навчати і штрафувати, якщо забруднюють навколишнє середовище. А дітей ще змалечку привчати поважати себе і берегти природу
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Я - за экологию. У меня дома есть пакет с ... пакетами...
Выбрасываю, когда из дыр уже что-то вываливается.
Ещё у меня есть плотные сумки для тяжёлых покупок, например, арбузов и напитков.
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Осталось запретить одноразовые кондомы и экология победит навсегда
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Т.е. собачки в Брюсселе теперь будут сраць в многоразовые кулёчки.
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В Италии давно ввели биоразлагающиеся пакеты. Правда, слабоваты они, но ничего.Поначалу дело вообще казалось безнадежным, а потом научились их делать так, чтобы более-менее держали. А вообще очень многие стали пользоваться крепкими хозяйственными сумками.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Брюсселя запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов
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