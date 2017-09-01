 3 сентября в Киеве и пригородах будет ограничено движение транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сообщается, что движение будет перекрыто между 7:00 и 15:00 часами из-за проведения четвертых международных соревнований по велосипедному спорту "Киевская Сотка".
В распоряжении КГГА указано, что движение транспорта будет ограничено по маршруту: ул. Николая Ушакова, 2 (Академгородок) (старт) - ул. Николая Ушакова - ул. Победы - Брест-Литовское шоссе - с. Стоянка (ул. Лесная) - г.. Ирпень (ул. Независимости, ул. Соборная) - г.. Буча (ул. Вокзальная, ул. Яблунская) - пгт Ворзель (ул. Яблунская, ул. 1-го Мая) - с. Михайловка-Рубежовка (ул. Школьная, ул. Киевская, ул. Житомирская, ул. Хуторская, ул. Восточная) - с. Лесное (Брест-Литовское шоссе) - с. Николаевка - с. Хмельная - с. Козинцы - пгт Немешаево (ул. Мичурина) - пгт Ворзель (ул. Березовая, ул. Котляревского, ул. Крылова, ул. Тюльпанова, ул. Стражеско, ул. Курортная, ул. Шевченко, ул. Яблунська) - г.. Буча ( ул. Яблунська, ул. Вокзальная) - г.. Ирпень (ул. Соборная, ул. Счастливая, ул. Университетская) - трасса Р-30 - м. Киев (ул. Генерала Наумова, ул. Академика Булаховского, ул. Осенняя, Осенний переулок, ул. Академика Ефремова, ул. Николая Ушакова, ул. Феодоры Пушиной, просп. Академика Палладина, просп. Победы, ул. Шолуденко, ул. Борщаговская, ул. Академика Янгеля я, ул. Политехническая (корпус 18 КПИ) (финиш). В работу наземного пассажирского транспорта общего пользования по маршруту (в пределах Киева) будут внесены изменения.
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