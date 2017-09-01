 МИД РФ: "Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско"

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу вечером на сайте МИД России, сообщает Цензор.НЕТ.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти намерения вызывающими и заявили, что они отяготят и без того непростую атмосферу двустороннего диалога.
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"Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России", - говорится в сообщении Захаровой.
На Смоленской площади отметили, что "данный шаг представляет собой новое грубейшее нарушение международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях".
Накануне Вашингтон потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также еще два дипломатических объекта РФ: в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Как следует из заявления Госдепа, США полностью выполнили требования российской стороны по сокращению числа сотрудников американских дипмиссий в РФ. Соблюдая принцип паритета, Вашинтон вводит свои ограничения в отношении Москвы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощник Путина: "США совершили рейдерский захват собственности российской дипломатической миссии"
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Об этом сообщает Associated Press.
Причина появления дыма пока не установлена.
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Надо было по частям высылать- а не сразу всех :D
а теперь отвечать уже нечем- кацапам остается только ныть)
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а калинку сбацать?
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Это для СМИ ... У ФБР , уже есть все , шо нужно .
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Президент РФ Владимир Путин вечером 30 июля объявил, что в качестве ответа на ужесточение антироссийских санкций число сотрудников американской дипломатической миссии в России будет сокращено на 755 человек. Речь идет не только о высылке американских дипломатов, но и об увольнении различных российских специалистов, работающих в американском посольстве и консульствах. Это крупнейший акт подобного рода в истории дипломатических отношении России и США - если не считать закрытия американской дипмиссии после Октябрьской революции 1917 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не обязывала США сокращать численности американской дипмиссии в РФ. По ее словам, наша страна лишь предложила Соединенным Штатам сделать это.
«Именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего дипломатического персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали», - сказала Захарова в интервью телеканалу «Дождь»._______________________________________________
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Кстати - а как кацапня щёки надували, когда лошадь встречалса с Керри, а тут на ястребов нарвалис.
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У какцапов не выходит нихренЯ
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Трампа поставили на колени и на поводке выгуляли по Невскому ...
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Не ? А то они русофобии у хохлов накупили - на многое теперь способны!
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Горіть у пеклі, москалі!
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Як красіво послали найух.
Источник:https://censor.net.ua/n453772Я
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Белый кадиллак увозит нас домой, Сан-Франциско, ты навеки нам родной, Нам было весело здесь, Ты подарил нам успех Фонтаны рая И золотые дожди Над Калифорнией шли, Тебе обязаны судьбой Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A. Сан-Франциско! Каждый, кто сюда за золотом пришёл, Должен знать, что здесь от русских будет толк, Здесь город мощных машин, И настоящих мужчин, Мы это знаем. Здесь небоскребы и дым, Здесь места нету чужим, Но мы нашли свою судьбу! Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A. Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A. Сан-Франциско! Сан-Франциско! Сан-Франциско! Сан-Франциско! Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A. Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A.
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Путин введи вайска...
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http://abcnews.go.com/US/wireStory/smoke-pouring-russian-consulate-san-francisco-49572573
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