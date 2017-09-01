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Все про:обыск (1213) США (13323) дипломаты (223) Захарова (111)

 МИД РФ: "Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско"

захарова

МИД РФ сообщил о намерении спецслужб США провести обыск в Генконсульстве в Сан-Франциско, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу вечером на сайте МИД России, сообщает Цензор.НЕТ.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти намерения вызывающими и заявили, что они отяготят и без того непростую атмосферу двустороннего диалога.

Также читайте: Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с сегодняшнего дня

"Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России", - говорится в сообщении Захаровой.

На Смоленской площади отметили, что "данный шаг представляет собой новое грубейшее нарушение международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях".

Накануне Вашингтон потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также еще два дипломатических объекта РФ: в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Как следует из заявления Госдепа, США полностью выполнили требования российской стороны по сокращению числа сотрудников американских дипмиссий в РФ. Соблюдая принцип паритета, Вашинтон вводит свои ограничения в отношении Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощник Путина: "США совершили рейдерский захват собственности российской дипломатической миссии"


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В Сан-Франциско над зданием генерального консульства России виден дым.
Об этом сообщает Associated Press.
Причина появления дыма пока не установлена.
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Если в посольстве жгут бумаги - дело к войне.
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не факт, просто чтоб компромат американцы не смогли найти...явно ж там резидентура была
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вот черт- а американские дипломаты для выселки уже закончились)
Надо было по частям высылать- а не сразу всех :D
а теперь отвечать уже нечем- кацапам остается только ныть)
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вот и машка подпспела,она уже знает о намерениях спецслужб США дивная осведомленность.
а калинку сбацать?
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То машка может вознамерится---а янки просто проведут обыск. Ото и всё.
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и я даже думаю найдут много чего интересного,запасаем попкорн
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Хе- хе.... , по ходу США действительно перестали шутить....
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США діють як і завжди. Ти більше слухай машу захарову.
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правильно, щемить ватных питарасов следует повсюду !
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Чушь какая то! Смысл о таком предупреждать если есть время уничтожить улики?
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" Смысл о таком предупреждать если есть время уничтожить улики? "

Это для СМИ ... У ФБР , уже есть все , шо нужно .
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Обожаю когда кацапы воют о грубейшем нарушение международного права. Просто пэсня
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Генетическое Древо олицетворено в Захаровой и на чем держится сила и мощи.
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"Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России", - говорится в сообщении Захаровой.
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Козломордые а вы чем ответите? Или уже отвечалка болит и кровоточит?
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в рашке нет ни дипломатов,ни журналистов,ни военных,ни стыда,ни совести,ни чести.....гнойник на планете Земля....

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 июля объявил, что в качестве ответа на ужесточение антироссийских санкций число сотрудников американской дипломатической миссии в России будет сокращено на 755 человек. Речь идет не только о высылке американских дипломатов, но и об увольнении различных российских специалистов, работающих в американском посольстве и консульствах. Это крупнейший акт подобного рода в истории дипломатических отношении России и США - если не считать закрытия американской дипмиссии после Октябрьской революции 1917 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не обязывала США сокращать численности американской дипмиссии в РФ. По ее словам, наша страна лишь предложила Соединенным Штатам сделать это.
«Именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего дипломатического персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали», - сказала Захарова в интервью телеканалу «Дождь»._______________________________________________
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они думали амеры их просить о чем-то будут? Да они были счастливы с*ебаться из росии и русских из США вытолкать. Что радостно и сделали без промедления.
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Коли вже в Україні закриють консульства РФ, які так саме як в США займаються переважно підривною та шпигунською діяльністю (бажано разом із посольством у Києві)?
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Я представляю как бы завыл Конь Лавруша и вся кремлевская братия если бы еще его дочь из загнивающего пиндостана и проклятой америки которую от все время в радиоактивный пепел хочет превратить выперли...
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и после 2 сентября ещё и обосаннои тряпкои рюским нахлещит по морде, при том публично а не в закрытой встрече.
Кстати - а как кацапня щёки надували, когда лошадь встречалса с Керри, а тут на ястребов нарвалис.
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Американская ответка-торопунчик за два дня
У какцапов не выходит нихренЯ
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о на ночь глядя нажравшись боярышника ведьма-захарова решила слово замолвить а так как дурь в голове работает по полной вот ее и понесло как из заднего прохода кстати она и есть то место
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Черный дым из здания консульства РФ в Сан-Франциско привлек внимание журналистов
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обосранная вата жгет компромат, завтра обыски
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заберут с собой даже туалетную бумагу,не исключено что и батареи отопления поснимают...быдло
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да уж,дороговато обходится для рашки Украинский Крым и Донбасс
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есть видать что в скрывать в этих шпионских гнездах, раз это кобыла развонялась!
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Млять, а мальчика в трусиках на факеле статуи Свободы жарить не будут?
Не ? А то они русофобии у хохлов накупили - на многое теперь способны!
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Ну снигири у их не водятся...а вот на тему рабовладения у амеров таки опыт богаче
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Соблюдая принцип паритета, Вашинтон вводит свои ограничения в отношении Москвы.
Як красіво послали найух.
Источник:https://censor.net.ua/n453772Я
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Гудбай омерика О!!!)))
Белый кадиллак увозит нас домой, Сан-Франциско, ты навеки нам родной, Нам было весело здесь, Ты подарил нам успех Фонтаны рая И золотые дожди Над Калифорнией шли, Тебе обязаны судьбой Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A. Сан-Франциско! Каждый, кто сюда за золотом пришёл, Должен знать, что здесь от русских будет толк, Здесь город мощных машин, И настоящих мужчин, Мы это знаем. Здесь небоскребы и дым, Здесь места нету чужим, Но мы нашли свою судьбу! Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A. Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A. Сан-Франциско! Сан-Франциско! Сан-Франциско! Сан-Франциско! Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A. Это Сан-Франциско - город в стиле диско, Это Сан-Франциско - тысячи огней, Это Сан-Франциско - город, полный риска, Это Сан-Франциско - made in U.S.A.
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2 сентября генконсульство рф уже будет ликвидировано, так что США имеют полное право это проверить. Конь-голова в своем хлеву продолжает жевать овес.
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чмурить питаров скоро будут по всему Миру пример подан США
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В российском консульстве в Сан-Франциско сжигают бланки паспортов РФ. Чтобы злобным американцам ни один не достался!МИД РФ: "Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско" - Цензор.НЕТ 256
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Хе-хе! Походу обосцанными подъездами как при Обаме ватники не отделаются.
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Дальнейшая конфронтации с Западом приведет московские болота в первозданный вид
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Вот оно че мыхалыч - США уже не владеют своей территорией и недвижимостью в Сан-Франциско, орендованной рашкой...
Путин введи вайска...
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Только что американские СМИ сообщили с фотографиями и репортажами: -из трубы камина консульства повалил густой черный дым. Столько и так быстро что то сжигают что дым виден далико вокруг. Опасаются даже пожара.
http://abcnews.go.com/US/wireStory/smoke-pouring-russian-consulate-san-francisco-49572573
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я в восхищении, когда пидоРашка, выгавкивает что либо, о нарушении международного права!....
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Значит, есть подозрения, что касабские так называемые "дипломаты" совсем не дипломаты, а самые обыкновенные шпиёны. Вот если там действительно что-то найдут, вот это уже будет интересно А шансы есть. Касабы не смогут все следы сразу убрать, тем более с их рукожопостью
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ: "Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско"
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