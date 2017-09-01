 "Репортеры без границ" раскритиковали выдворение из Украины иностранных журналистов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Репортеры без границ" призывают Киев положить конец подобной практике. Арест и высылка журналистов не является достойным ответом на информационную войну. Тем более, производимая без детальных объяснений и механизмов обжалования принятого решения", - заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Иоханн Бир.
"Даже если какое-то содержимое репортажей является спорным, ничто не оправдывает нападки на свободу прессы, которые, кстати, лишь предоставляют аргументы для машины российской пропаганды", - говорится в заявлении.
По мнению организации журналистов задерживали и депортировали без соблюдения принятых юридических процедур.
Напомним, 30 августа СБУ заявила о выдворении из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. Ранее сообщалось о запрете на въезд двум испанским журналистам.
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Дивно ...а влада , в Україні , навпаки - вважає , що в нас мир ! Навіть торгівля з РФ постійно зростає ...
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Не говори мне,что мне делать и я не скажу,куда тебе идти! (с)
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Захід не розуміє такого "двоємислія" - це тільки в нас і в РФії таке можливо !
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замочить и прикопать по тихому - достойный способ
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На кордоні з Україною з'явився повноцінний двобатарейний дивізіон ракетного комплексу "Точка-У" з додатковим боєкомплектом, засобами зв'язку та забезпечення.
Про це повідомляє InformNapalm з посиланням на відкриті дані.
Так, 22 серпня на YouTube було завантажено відео з російським військовим ешелоном під назвою: "Волгоград. Потяг з військовою технікою"."Детально проаналізувавши відео, волонтери міжнародної спільноти InformNapalm встановили, що ешелон із 40 платформ і вагонів перевозив 47 одиниць військової техніки і приблизно 170-200 військовослужбовців. Ешелон зафільмували на околицях Волгограда, він прямував на захід, до кордону з Україною. Підрахунок техніки та її ідентифікація вказують на те, що російське командування перекидає повноцінний двобатарейний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Точка-У" з додатковим боєкомплектом, засобами зв'язку та забезпечення (польові кухні та автономні електростанції)", - йдеться в повідомленні.
Волонтери зазначають, що "з великим ступенем ймовірності - на відео зафіксовано дивізіон 464 ракетної бригади ЗС РФ (Капустин Яр, Знаменськ) чи 60 центру бойового застосування (Капустин Яр,Знаменськ)".
В ешелоні ідентифіковано техніку:
пускові установки 9П129 (4 одиниці),
транспортно-заряджаюча машина 9Т218 (4 одиниці),
транспортна машина 9Т238 (4 одиниці),
технічна машина 9В819-1 (4 одиниці),
мобільні радіостанції Р-142БМ
ВІДЕО https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2297285-rosia-perekinula-na-kordon-z-ukrainou-divizion-raketnogo-kompleksu-tockau.html
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Надо соблюдать юридические процедуры, как с Сущенко. Задержали, предъявили обвинение и посадили. Какая депортация? Зачем?
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Ось Їзраїль постійно критикують, але вони клали на усіх цих шльондр від журналістики, нам треба у них повчитися.
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это продажные черти
ищут вонючку за которую заплатят дорого
иногда им не платят, а убивают, выгоняют или действуют ихними де методами против них
пьеш с ворами - береги кошелек ( жизнь, очко, честь)
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Ось Їзраїль постійно критикують, але вони клали на усіх цих шльондр від журналістики, нам треба у них повчитися.
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