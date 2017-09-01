EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  1200  52
Все про:депортация (256) журналистика (2534) пропаганда (2225) Репортеры без границ (89)

 "Репортеры без границ" раскритиковали выдворение из Украины иностранных журналистов

без границ репортеры

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" раскритиковала высылку из Украины иностранных журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Репортеры без границ" призывают Киев положить конец подобной практике. Арест и высылка журналистов не является достойным ответом на информационную войну. Тем более, производимая без детальных объяснений и механизмов обжалования принятого решения", - заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Иоханн Бир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Репортеры без границ" о запрете российских соцсетей: Это наступление на свободу слова и информации

"Даже если какое-то содержимое репортажей является спорным, ничто не оправдывает нападки на свободу прессы, которые, кстати, лишь предоставляют аргументы для машины российской пропаганды", - говорится в заявлении.

По мнению организации журналистов задерживали и депортировали без соблюдения принятых юридических процедур.

Напомним, 30 августа СБУ заявила о выдворении из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. Ранее сообщалось о запрете на въезд двум испанским журналистам.

Также читайте: ОБСЕ призывает Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как гпваровал мой сменьщик-"кому не нравится может набрать в рот говна и попробовать в меня плюнуть"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они наверное забыли, что в Украине идет война и информационные диверсанты подлежат выдворению.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они наверное забыли, что в Украине идет война

Дивно ...а влада , в Україні , навпаки - вважає , що в нас мир ! Навіть торгівля з РФ постійно зростає ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А неприятная правда, тоже диверсия? Например, я тоже считаю, что олигарх президент это беда народа, я тоже террорист?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп тоже своего рода олигарх, и ничего... Тут же всё от человека и его команды зависит)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваш смайлик в конце, внушает...) ИМХО олигарх всегда думает о своих деньгах, на плебеев ему ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Репортеры без границ" раскритиковали выдворение из Украины иностранных журналистов
--------------------------------------------
Не говори мне,что мне делать и я не скажу,куда тебе идти! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"По мнению организации журналистов задерживали и депортировали без соблюдения принятых юридических процедур." - вот в этом они правы, из за этого весь шум (затолкали в машину и бросили на границе)...СБУ специально что ли подставляет Украину? Нельзя было выкинуть культурно? Или лучше отказать во въезде заранее...Идиоты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Репортеры без границ" - коррупционная шобла . Почти все подобные организации повязаны коррупцией .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так в тексте же написано, кто делал заявление: "руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии (с)". Что уже как бы само по себе намекает))).



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если у Человека Вне Зоны Видимости ,- То ему возможно все что хочешь Поведать и Он поверит ,- Но должны быть и те , которые за этим Смотрят . Розу Мозгов необходимо Защищать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а шо єто чмо ФСБ ное считаются журнашлюжками с каких пор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
к рашенским пропагандонам профессия "журналист"просто неприемлима
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где работа нашего МИДа? Объясняйте всем, что у нас война, если не хватило смелости оформить позицию и статус страны на международном уровне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як можна пояснити ТЕ , чого нема ...
Захід не розуміє такого "двоємислія" - це тільки в нас і в РФії таке можливо !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так у нас же ато против сепаров, какая война?
 показать весь комментарий
Ответить
 
арест и высылка действительно не самый лучший выход.
замочить и прикопать по тихому - достойный способ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Росія перекинула на кордон з Україною дивізіон ракетного комплексу "Точка-У"
На кордоні з Україною з'явився повноцінний двобатарейний дивізіон ракетного комплексу "Точка-У" з додатковим боєкомплектом, засобами зв'язку та забезпечення.
Про це повідомляє InformNapalm з посиланням на відкриті дані.
Так, 22 серпня на YouTube було завантажено відео з російським військовим ешелоном під назвою: "Волгоград. Потяг з військовою технікою"."Детально проаналізувавши відео, волонтери міжнародної спільноти InformNapalm встановили, що ешелон із 40 платформ і вагонів перевозив 47 одиниць військової техніки і приблизно 170-200 військовослужбовців. Ешелон зафільмували на околицях Волгограда, він прямував на захід, до кордону з Україною. Підрахунок техніки та її ідентифікація вказують на те, що російське командування перекидає повноцінний двобатарейний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Точка-У" з додатковим боєкомплектом, засобами зв'язку та забезпечення (польові кухні та автономні електростанції)", - йдеться в повідомленні.

Волонтери зазначають, що "з великим ступенем ймовірності - на відео зафіксовано дивізіон 464 ракетної бригади ЗС РФ (Капустин Яр, Знаменськ) чи 60 центру бойового застосування (Капустин Яр,Знаменськ)".
В ешелоні ідентифіковано техніку:
пускові установки 9П129 (4 одиниці),
транспортно-заряджаюча машина 9Т218 (4 одиниці),

транспортна машина 9Т238 (4 одиниці),

технічна машина 9В819-1 (4 одиниці),

мобільні радіостанції Р-142БМ
ВІДЕО https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2297285-rosia-perekinula-na-kordon-z-ukrainou-divizion-raketnogo-kompleksu-tockau.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пшли нах. молча и быстро. Про то как козломордые годами удерживают похищенных наших людей вам ссыкотно рассказывать или за ето не платят? И далее чтобы не было таких выдворений лучше разейских журнашлюх сразу не пускать в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это те твари,которые врут за деньги и еще недовольство свое показывают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос поставлен абсолютно правильно. Если офшорно-барыжья власть не выдворила всех пропагандонов Кацапии, несмотря на агрессию, а наоборот выдает им аккредитацию, то нечего теперь устраивать цирк с отдельными особями
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот и зрада)))да это агенты кремля, купленные путиным, ату их)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
"По мнению организации журналистов задерживали и депортировали без соблюдения принятых юридических процедур."



Надо соблюдать юридические процедуры, как с Сущенко. Задержали, предъявили обвинение и посадили. Какая депортация? Зачем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они должны, как настоящие журналисты понимать, что, если в их странах мир, то в нашей стране идет война за независимость и территориальную целостность Украины против сильного и коварного врага, не признающего никаких моральных принципов и законов, и отношение к работе журналистов естественно другое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
репортёры без мозгов защищают журналистов без совести
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналісти -це повії, тільки продають вони не піхву та дупу, а своє сумління, а це ще набагато гірше. Порядних журналістів менше 5% по усьому світу, а в Україні й відсотка не буде.
Ось Їзраїль постійно критикують, але вони клали на усіх цих шльондр від журналістики, нам треба у них повчитися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
журналисты не профессия
это продажные черти
ищут вонючку за которую заплатят дорого
иногда им не платят, а убивают, выгоняют или действуют ихними де методами против них
пьеш с ворами - береги кошелек ( жизнь, очко, честь)
 показать весь комментарий
Ответить
 
наверное кацапы спонсируют эту шаражку ? очень похоже ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналист - должен пройти по событиям как модель по подиуму, демонстрируя только показ одежды красивой походкой, без личного мнения и лишних интонаций, все остальное это вербальная журналистика или как ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько этик купленных проституток развелось!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маладцы, нашли на ком оторваться. А почему не подымаете вопрос о ужесточении имиграцинного законодательсва для имигрантов в Чехии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уявляю, як десь у 1942 році німецьких журналістів не пустили до Москви, а японських до Вашінгтону та Лондону, а у цей час шльондри від журналістики по усьому світу підняли галас за свободу слова та репресії щодо журналістів. :D

Ось Їзраїль постійно критикують, але вони клали на усіх цих шльондр від журналістики, нам треба у них повчитися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все это интересно, но официальной войны с рашей у нас нет, а есть ато против сепаров
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ето те придурки которых израильтяне оттырили лет 10 назад за то что пригнали конвой в Газу и хотели сойти на берег. Ох и вломили же им. И кто бы мог подумать? Они и сами не знали что везли оружие, которое нашли израильтяне взяв конвой на абордаж. Какая досадная нелепость просто смешное недоразумение...И за такое целый масяц просидеть в тюрьме и просто уехать домой? Вообще наказание не соответствует такой мизерной ошибке. как вы думаете кто их финансирует как и национал-предателя wikileekera Ассанжа, кстати слабого на передок? Наверное запад и США. Не иначе. Странно что wikileaks ну нифига плохого про пидарашку. Ну ни слова. мерзкие леваки на подсосе у ФСБ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видать, ностальгия по геббельскому дерьму задолбала. В общем и взагалі, конечно, хорошо, но у нас ( не у вас) война, в том числе и информационная. Вы уж, проникнетесь, пожалста, демократы-пацифисты и научитесь отделять мух от котлет. Эти пропагандоны отравили моск 140млн рашистких граждан, расползлись по миру, плодя йовбаков и прочих "миротворцев" и любителей русского мира, грозящего весь мир залить кровью, показывая это на примерах Грузии, Молдовы, Нагорного Карабаха, Югославии, Ичкерии, Сирии и, наконец, Украины. Всё это творилось под аккомпанемент наследников геббельса - рашисткой шлюхналистики. Вся эта свора решила, что под личиной журналиста, они смогут безнаказанно гадить Украине в самой Украине, но украинцы сказали: "Зась!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странно, по идее должны критиковать "Пропагандоны без границ".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Репортеры без границ" раскритиковали выдворение из Украины иностранных журналистов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти