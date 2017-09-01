 Польша построит на границе с Украиной и Беларусью забор от диких кабанов, стоимостью 30 млн евро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель сообщил о стоимости забора - это 130 млн злотых (30 млн евро). Министерство финансов обещает выделить такую сумму. Длина ограждения составит 729 километров.
По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, которые зашли на территорию Польши из Беларуси. По оценкам Министерства сельского хозяйства ограждение необходимо, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно уменьшиться.
С момента появления АЧС в Польше 14 февраля 2014 до было обнаружено 93 очага этого заболевания в трех вооеводствах. Также выявлен 461 случай заражения АЧС у диких кабанов.
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цей звір може проломити бетонну стіну
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я думаю, это быстрее от кацапской чумы, если вдруг хуйло решит на Украину полноценно напасть.
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Холопы типа тебя только на московии находятся.
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И построят , можете не сомневаться . Там нет Яценюков и Гройсманов , поэтому все получится .
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"Торгпредство РФ в Нью-Йорке выезжает из своего офиса после решения американских властей о его закрытии."
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