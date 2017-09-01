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Все про:граница (3161) животные (798) Польша (4055) чума (44)

 Польша построит на границе с Украиной и Беларусью забор от диких кабанов, стоимостью 30 млн евро

кабан

Польша планирует соорудить вдоль границы с Беларусью и Украиной забор, который предотвратит миграцию диких кабанов - разносчиков АЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель сообщил о стоимости забора - это 130 млн злотых (30 млн евро). Министерство финансов обещает выделить такую ​​сумму. Длина ограждения составит 729 километров.

По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, которые зашли на территорию Польши из Беларуси. По оценкам Министерства сельского хозяйства ограждение необходимо, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно уменьшиться.

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С момента появления АЧС в Польше 14 февраля 2014 до было обнаружено 93 очага этого заболевания в трех вооеводствах. Также выявлен 461 случай заражения АЧС у диких кабанов.
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Больше подходит от диких орков и не легальных эмигрантов
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Санёк, у тебя денег нет на бисвис, поэтому ты такой тугой?
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Эти кабаны на двух ногах и некоторые несут на горбу ящики с сигаретами...
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Польша делает то, что Украина давно должна была сделать, такой забор нуже с россией и Беларусью.
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чому я думаю. що кабанам буде якось похер на той паркан?
цей звір може проломити бетонну стіну
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отакой?
я думаю, это быстрее от кацапской чумы, если вдруг хуйло решит на Украину полноценно напасть.

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Паны от расеи отгораживаются?
Холопы типа тебя только на московии находятся.
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на границе с германией ещё забор соорудите! немцы так радовались когда волчица с выводком в германии была замечена. сегодня они до чёрного леса дошли и кто-то одному волку в целях самообороны хребет сломал.
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" Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель сообщил о стоимости забора - это 130 млн злотых (30 млн евро). Министерство финансов обещает выделить такую ​​сумму. Длина ограждения составит 729 километров "

И построят , можете не сомневаться . Там нет Яценюков и Гройсманов , поэтому все получится .
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Причепил кабану пояс Шахида и вперёд на кацаПский бункер в кремле...
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Главная угроза заборам не кабаны, а кролики.
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Нормально там стройте,а то кабаны сенину стену на бреющем долают легко,и шо главное сцуки,ну есть же уже дыра,лезь в нее,так нет же надо разогнатся и пробить новую,резвятся животные
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чемодан-вокзал
"Торгпредство РФ в Нью-Йорке выезжает из своего офиса после решения американских властей о его закрытии."
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Забор предотвратит миграцию не только диких кабанов, но и ЖИРНЫХ ХРяКОВ из власти.
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Do 2 svitovoji polski gnydy nazyvaly kabanamy nas, ukrajintsiv. Pamjatajmo pro tse.
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trener coach - кабаны здесь не причем на самом деле... - вы правы...
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Лучше бы на западе построили, пока все поляки из страны не сбежали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша построит на границе с Украиной и Беларусью забор от диких кабанов, стоимостью 30 млн евро
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