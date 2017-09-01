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Все про:избиение (11181) СИЗО (994) Штепа (89)

 Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности террористической группы, заявила о насилии в штрафном изоляторе Харьковского СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Штепы, а также фотографии с синяками на руке, обнародовал на своей странице в Facebook адвокат Александр Шадрин.

Также читайте: Экс-мэра Славянска Штепу перевели в штрафной изолятор, - адвокат

"Кто верит в то, что эти телесные могли образоваться в результате самопадения?" - написал он.



Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 01

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 02

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 03

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 04

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 05

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 06

Адвокат Александр Тананакин также обнародовал заявление экс-мэра Славянска к министру юстиции.

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 07

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 08


Штепа утверждает, что 24 июня сотрудник Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 применил к ней силу. Также она указывает на антисанитарные условия содержания в следственном изоляторе и факты разворовывания медикаментов.

31 августа Штепу перевели в штрафной изолятор СИЗО на 10 дней якобы из-за того, что она отказалась покидать очередную камеру после 22:00.

24 августа после очередного заседания Ленинского райсуда Харькова в режиме онлайн по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, ее перевели в другое помещение в СИЗО, где, по словам адвоката, нет водопровода, и в жаркую погоду у нее повысилось давление, потребовалась медпомощь. 23 августа на суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суду не представлены прямые доказательства ее вины. Суд отклонил ходатайство.

Также читайте: Суд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы на 2 месяца, - прокуратура

На суде уже допрошены 6 свидетелей обвинения из заявленных 8-ми, ни один не подтвердил ее вины. Очередное заседание суда назначено на 19 сентября. 26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Посиди вместо меня ни за что. Кобыла", - экс-мэр Славянска Штепа в суде общается с прокурором. ВИДЕО

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 09

Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО 10

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А что её шконка на втором ярусе наверно, такая корова со второго яруса как грохнится ночью так и вообще убиться можно.
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Не понимаю таких , которые сделали карьеру и бабки в Украине , а потом плевались в ее сторону! Не предатели , а какие то глисты!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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