 Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , видеообращение Штепы, а также фотографии с синяками на руке, обнародовал на своей странице в Facebook адвокат Александр Шадрин."Кто верит в то, что эти телесные могли образоваться в результате самопадения?" - написал он.

Адвокат Александр Тананакин также обнародовал заявление экс-мэра Славянска к министру юстиции.

Штепа утверждает, что 24 июня сотрудник Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 применил к ней силу. Также она указывает на антисанитарные условия содержания в следственном изоляторе и факты разворовывания медикаментов.31 августа Штепу перевели в штрафной изолятор СИЗО на 10 дней якобы из-за того, что она отказалась покидать очередную камеру после 22:00.24 августа после очередного заседания Ленинского райсуда Харькова в режиме онлайн по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, ее перевели в другое помещение в СИЗО, где, по словам адвоката, нет водопровода, и в жаркую погоду у нее повысилось давление, потребовалась медпомощь. 23 августа на суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суду не представлены прямые доказательства ее вины. Суд отклонил ходатайство.На суде уже допрошены 6 свидетелей обвинения из заявленных 8-ми, ни один не подтвердил ее вины. Очередное заседание суда назначено на 19 сентября. 26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.