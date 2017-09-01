 У пункта пропуска в Станице Луганской боевики похитили двух людей, труп одного из них был найден в Луганске - правозащитники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Харьковская правозащитная группа".
По их данным, 31 августа после встречи с боевиками исчез Николай Петухов из села Верхняя Ольховая, что вблизи Станицы Луганской.
Парень зарабатывал тем, что проносил сумки через линию разграничения в пункте пропуска. Так содержал себя и пожилую мать.
"31 августа около полудня Николай прошел КПВВ со стороны Украины. Далее на пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди, которые о чем-то расспрашивать парня. Этому есть свидетели. Далее вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с Николаем Петуховым оборвалась и поныне о нем ничего не известно", - сообщают правозащитники.
Мать парня обратилась к ОБСЕ и к ХПГ за помощью.
Также сообщается, что подобный случай был неделю назад. При подобных обстоятельствах на пункте пропуска боевики похитили другого грузчика по имени Алексей. Его тело нашли возле одного из кафе в оккупированном Луганске.
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