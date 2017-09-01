EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  960  21
Все про:критика (224) Путин (24186) Россия (72101) Шульц (166)

 Аннексия Крыма и действия в Украине являются грубейшим нарушением международного права Россией, - кандидат в канцлеры ФРГ Шульц

шульц

Кандидат в федеральные канцлеры Германии от СДПГ Мартин Шульц подверг резкой критике внешнюю политику Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: "Видим угрозы для территориальной целостности Украины", - Порошенко про учения "запад-2017"

"Правительство Владимира Путина проводит экспансивную и отчасти очень агрессивную внешнюю политику", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 1 сентября. Некоторые действия России в Сирии, по его мнению, "абсолютно неприемлемы".

Кроме того, кандидат в канцлеры ФРГ обвинил Россию в "грубейшем нарушении международного права в Украине и путем аннексии Крыма". По его словам, это сделала страна, обладающая правом вето в Совете Безопасности ООН, на которой лежит особая ответственность заботиться об обеспечении мира.

При этом политик затруднился ответить на вопрос ведущего, как долго может еще продолжаться оккупация Крыма. По его мнению, решить эту ситуацию можно только за столом переговоров, так как "русские сделали из этого свершившийся факт и будут на этом настаивать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии, - Климпуш-Цинцадзе. ИНФОГРАФИКА

Шульц, по его признанию, не является сторонником изоляции России и выступает за диалог с Москвой. Он считает неверным делать ставку только на "спираль вооружений", к чему склоняется президент США Дональд Трамп, и, возможно, был бы готов президент Путин. По словам Шульца, в случае победы на выборах он видит одной из своих первых задач попытку выработки, возможно в рамках ОБСЕ, единой позиции четырех европейских участников "большой семерки" - Франции, Великобритании, Германии и Италии. Чтобы потом посадить за стол переговоров атомные сверхдержавы - Россию и США.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Не взял , потому шо не предложили . Германия - это дюже коррупционная страна , только об этом мало говорят . Незаконные поставки сырья от москалей ... Могу еще больше рассказать , но лень по клаве барабанить . Но Украина - чемпион Мира в тяжелом весе по коррупции .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всі вони кажуть такі речі поки не вилізуть на трон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
_А путлер слушает, да ест. И, кста, для восстановления попранного оккупацией Крыма международного права, вы агрессору турбины продали, так? Не знали, что в Крым? Ой, да я вас умоляю! Расскажите это своей бабуле - так у вас есть шансы, что вам поверят. Со мной у вас шансов нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
10 сентября украинцы-патриоты массово едут на польскую границу встречать Михо.

Историческая справка: не так давно, в 2013 году, чтобы попасть на Евромайдан, экс-президент Саакашвили (которому тогда власть Януковича запретила въезд в нашу страну) взял в попутчики евродепутатов, в кольце которых и въехал в Украину.

Янукович в свое время запретил вьезд Саакашвили в Украину...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Михо единственный открыто показывает какие твари сейчас у власти и как они нас вертят, конечно он им не угоден.
П.С. Порошенко боты идут на куй
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Гавари,масква,разгаваривай,расея! Эх,яблочко"...(с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неплохой кандидат. Не пора ли Ангеле идти на х@й?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2 цитаты:
*Правительство Владимира Путина проводит экспансивную и отчасти очень агрессивную внешнюю политику*.
*Шульц, по его признанию, не является сторонником изоляции России...*

И нашим и вашим.Опять бизнес с россией
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расклад на Западной Украине


Непосредственно во Львовской области, границу с которой намерен переходить Саакашвили, предполагают, что это мероприятие для власти, мягко говоря, беспроблемно не пройдет.
"Я бы обратил внимание на несколько моментов, - говорит один из чиновников Львовской ОГА. - Первый - пункт Краковец находится на территории Яворивского района. А это округ Парасюка. По слухам, Парасюк пообещал поднять свой округ на поддержку Михо. Не случайно о Парасюке вспомнил Кива. Поддержку Саакашвили окажет и мэр Львова Андрей Садовой и вся "Самопомощь".

Второй момент - таможня в Краковце всегда считалась "ментовской". Там сильные позиции традиционно имело МВД. Областную организацию "Батькивщины" во Львовской области возглавляет Цимбалюк - бывший губернатор и бывший глава МВД области. Вообще Тимошенко и ее люди в последнее время на Западной Украине очень бурную активность развили. Явно к чему-то готовят почву.

Третий момент - как-то очень кстати, или, наоборот, не кстати, пришелся скандал с ДТП Дыминского. Последнего власти сделали чуть ли не врагом народа, вынудили покинуть страну. Дыминский - влиятельный и мстительный человек. Он не забудет Порошенко и Авакову этого позора. А Дыминский многое во Львовской области может. Например, фанатские группировки "Карпат" лично он спонсировал. То есть, ситуация закручивается для власти очень сложная. Трудно сказать, как она из нее выпутается

Украинцы-патриоты едут на границу под знамена Саакашвили
Ссыкливая тупая пороховата за бесплатно никуда не поедет
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАннексия Крыма и действия в Украине являются грубейшим нарушением международного права Россией, - кандидат в канцлеры ФРГ Шульц
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти