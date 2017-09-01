 Аннексия Крыма и действия в Украине являются грубейшим нарушением международного права Россией, - кандидат в канцлеры ФРГ Шульц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Правительство Владимира Путина проводит экспансивную и отчасти очень агрессивную внешнюю политику", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 1 сентября. Некоторые действия России в Сирии, по его мнению, "абсолютно неприемлемы".
Кроме того, кандидат в канцлеры ФРГ обвинил Россию в "грубейшем нарушении международного права в Украине и путем аннексии Крыма". По его словам, это сделала страна, обладающая правом вето в Совете Безопасности ООН, на которой лежит особая ответственность заботиться об обеспечении мира.
При этом политик затруднился ответить на вопрос ведущего, как долго может еще продолжаться оккупация Крыма. По его мнению, решить эту ситуацию можно только за столом переговоров, так как "русские сделали из этого свершившийся факт и будут на этом настаивать".
Шульц, по его признанию, не является сторонником изоляции России и выступает за диалог с Москвой. Он считает неверным делать ставку только на "спираль вооружений", к чему склоняется президент США Дональд Трамп, и, возможно, был бы готов президент Путин. По словам Шульца, в случае победы на выборах он видит одной из своих первых задач попытку выработки, возможно в рамках ОБСЕ, единой позиции четырех европейских участников "большой семерки" - Франции, Великобритании, Германии и Италии. Чтобы потом посадить за стол переговоров атомные сверхдержавы - Россию и США.
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Историческая справка: не так давно, в 2013 году, чтобы попасть на Евромайдан, экс-президент Саакашвили (которому тогда власть Януковича запретила въезд в нашу страну) взял в попутчики евродепутатов, в кольце которых и въехал в Украину.
Янукович в свое время запретил вьезд Саакашвили в Украину...
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П.С. Порошенко боты идут на куй
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Онаоно уже там. На путлеровском.
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*Правительство Владимира Путина проводит экспансивную и отчасти очень агрессивную внешнюю политику*.
*Шульц, по его признанию, не является сторонником изоляции России...*
И нашим и вашим.Опять бизнес с россией
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Непосредственно во Львовской области, границу с которой намерен переходить Саакашвили, предполагают, что это мероприятие для власти, мягко говоря, беспроблемно не пройдет.
"Я бы обратил внимание на несколько моментов, - говорит один из чиновников Львовской ОГА. - Первый - пункт Краковец находится на территории Яворивского района. А это округ Парасюка. По слухам, Парасюк пообещал поднять свой округ на поддержку Михо. Не случайно о Парасюке вспомнил Кива. Поддержку Саакашвили окажет и мэр Львова Андрей Садовой и вся "Самопомощь".
Второй момент - таможня в Краковце всегда считалась "ментовской". Там сильные позиции традиционно имело МВД. Областную организацию "Батькивщины" во Львовской области возглавляет Цимбалюк - бывший губернатор и бывший глава МВД области. Вообще Тимошенко и ее люди в последнее время на Западной Украине очень бурную активность развили. Явно к чему-то готовят почву.
Третий момент - как-то очень кстати, или, наоборот, не кстати, пришелся скандал с ДТП Дыминского. Последнего власти сделали чуть ли не врагом народа, вынудили покинуть страну. Дыминский - влиятельный и мстительный человек. Он не забудет Порошенко и Авакову этого позора. А Дыминский многое во Львовской области может. Например, фанатские группировки "Карпат" лично он спонсировал. То есть, ситуация закручивается для власти очень сложная. Трудно сказать, как она из нее выпутается
Украинцы-патриоты едут на границу под знамена Саакашвили
Ссыкливая тупая пороховата за бесплатно никуда не поедет
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