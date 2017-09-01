 Россия имеет технические возможности для подготовки своих граждан к введению Украиной биометрического контроля на границе, - Геращенко

Об этом заявил народный депутат, советник министра МВД Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Российская Федерация имеет все технические возможности для реализации выдачи биометрических паспортов. Они ж также хотят, чтобы было безопасно в мире, чтобы биометрический паспорт устанавливал личность. Если они не захотят этого делать, то они будут подставлять под удар своих граждан", - отметил он.
При этом Геращенко подчеркнул, что в пограничной службе Украины достаточно специалистов и средств для специального оборудования, которое будет поставлено на все пограничные переходы.
Ранее это подтвердил помощник главы ГПСУ Олег Слободян. По его словам, сейчас ведомство активно работает над внедрением новой системы пограничного контроля. В частности, тестируется оборудование, которое позволяет осуществлять биометрический контроль удаленно от пунктов базирования пограничников, в поездах или на морском транспорте.
Напомним, сегодня, 1 сентября, глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 10 июля 2017 года, которым предусматривается введение на украинской границе биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины, а также предварительной системы регистрации въезда - специально для граждан Российской Федерации.
1404 56
Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко(39)
Исчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – Геращенко(236)
"Полиция объективно и непредвзято проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского(76)
Запущена система "Identigraf" для поиска сепаратистов и террористов, - Геращенко(159)
"Эксперт" по ракетам КНДР Эллеман принимал участие во встрече с начальником ГРУ Генштаба РФ, - Геращенко. ФОТО(104)
24 августа будет запущена уникальная система Identigraf для поиска сепаратистов, террористов и преступников, - Геращенко(41)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо имеет, шо не имеет - нас это не должно волновать.
Лучше бы не имели конечно. Меньше бы шастали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Антонина опять пургу несет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кому это надо, никому не надо;
Кому это нужно, да никому не нужно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить