EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  1404  56
Все про:граница (3160) Россия (72101) биометрические паспорта (200) Геращенко_Антон (958)

 Россия имеет технические возможности для подготовки своих граждан к введению Украиной биометрического контроля на границе, - Геращенко

геращенко

Российская Федерация имеет технические возможности для подготовки своих граждан к введению Украиной биометрического контроля.

Об этом заявил народный депутат, советник министра МВД Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Решение СНБО и указ Порошенко по биопаспортам для иностранцев приближают введение визового режима с РФ, - Гопко

"Российская Федерация имеет все технические возможности для реализации выдачи биометрических паспортов. Они ж также хотят, чтобы было безопасно в мире, чтобы биометрический паспорт устанавливал личность. Если они не захотят этого делать, то они будут подставлять под удар своих граждан", - отметил он.

При этом Геращенко подчеркнул, что в пограничной службе Украины достаточно специалистов и средств для специального оборудования, которое будет поставлено на все пограничные переходы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минск ждет от Киева разъяснений об ужесточении правил въезда иностранцев в Украину, - МИД Беларуси

Ранее это подтвердил помощник главы ГПСУ Олег Слободян. По его словам, сейчас ведомство активно работает над внедрением новой системы пограничного контроля. В частности, тестируется оборудование, которое позволяет осуществлять биометрический контроль удаленно от пунктов базирования пограничников, в поездах или на морском транспорте.

Напомним, сегодня, 1 сентября, глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 10 июля 2017 года, которым предусматривается введение на украинской границе биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины, а также предварительной системы регистрации въезда - специально для граждан Российской Федерации.
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXczVRekV3V1VSUmMwNUhTakJNV0ZGMlpFTTJNRXcxWmpCS1JGRjJaRWRETUV3M1VYWlRPSFl3VEZCU1owNURkekJNTTFGMVRrZEhNRXhDT0RCTVNGRjFUa01yTUV4NlVYUmtSME13V1VSUmRVNUhTREJNV0ZKblpFTTJNRXhxVVhSVFJGRjJPVU4zTUZsSVVYWTVReXN3V1VSU1ozUkRkMlpPUTJjd1REZFNaMlJIUWpCTWFsSnFkejA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та пофуй,имеет или не имеет,что за ватников думать будем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ЗАРАБАТЫВАЕТ, на всякий случай, ОЧКИ перед рашкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та кацапи ж самі ще в 2013 році погрожували ввести нам візи для поїздок в рассію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так они блефовали. Они всегда блефуют. Так же как и с газом когда хотели хохлов поморозить а потом завыли что хохлы перестали покупать у них газ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хоть бы и не имеет! Пусть не лезут к нам ни с биометрией, ни без нее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Много в нем бродит неконтролируемых газов, наверное, ВЗДУЛСЯ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
конечно имеет, вате еще при рождение прежде чем бирку повесить пальчики откатают
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
шаг за шагом строим иудофашистское государство
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А иудофашистское государство по сравнению с жидобандеровской хунтой это шаг вперед или назад ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да кто против! Имеет - пусть реализует! Мне поехать в РФ - все равно что в Третий Рейх.Оно надо?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А запретить кацапне полностью шастать в Украине, Геращенко не желает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это разве наши проблемы, имеет Россия те возможности или нет?
Шо имеет, шо не имеет - нас это не должно волновать.
Лучше бы не имели конечно. Меньше бы шастали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось я вже заплутався в коментарях наших можновладців.. Так у нас на кордоні з нарасією біометрика зі скануванням при перетині кордону, чи просто сканування без біометрики?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Много, первое это то что это Питер а не Киев .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надоело строить из себя вЯликого и оскорблять свою же нацию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
С праздником тебя, Ураза- байрам сегодня. Учи историю предков
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта гнида из команды другого Уйла. Ему наши школьные линейки, не байрановские не нравятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта победа кремля уже месяц висит хитом во всех СМИ Мордора
Россия имеет технические возможности для подготовки своих граждан к введению Украиной биометрического контроля на границе, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8381
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как бы вообще пох, что там кацапы могут обеспечить, а что нет.
Антонина опять пургу несет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Антон пургу несёт. Оккупантам запретить шастать по территории Украины,и крапка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Технические возможности у расеи только такие: с помощью тв, вливать через кисель-лейку в головы касапов тонны дерьма...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Если человек ученый,то ему уже свет поворачивается вверх ногами.Пардон,вверх дыбом". (с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это как в песни:
Кому это надо, никому не надо;
Кому это нужно, да никому не нужно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
От тебя - ничего! Если хочешь что-то сказать, то выражайся яснее, а насчет этих паспортов я мыслю так, что вряд ли и без них есть желающие ехать к вам по доброй воле и этими действиями вы больше наносите вред своим заробитчанам - ваши западные челы будут очень довольны этими введениями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждому кацапу на входе красную ленточку или бирку на руку. Чтобы люди знали и остерегались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия имеет технические возможности для подготовки своих граждан к введению Украиной биометрического контроля на границе, - Геращенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти