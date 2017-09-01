 Литва обеспокоена исчезновениями и убийствами людей в оккупированном Крыму, - посол Януконис

Об этом заявил на брифинге в Херсоне посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, который в составе делегации во главе с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом участвовал здесь в роботе IV Балтийско-Черноморского экономического форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это впервые такой визит на уровне спикера нашего Сейма и других депутатов. И это свидетельствует о нашей солидарности, нашей поддержке Украины, а также Херсонской области, которая на границе с оккупированным Крымом. И часть этого визита будет посвящена вопросам по Крыму, по правам человека, по защите прав человека всех народов, которые проживают в Крыму, в том числе крымских татар.
В этом году мы отмечаем 620-ю годовщину, когда крымские татары поселились на территории Великого княжества Литовского, мы имеем очень тесные исторические связи. И мы очень обеспокоены теми нарушениями прав человека, которые в оккупированном Крыму происходят", - сказал Януконис.
Как он подчеркнул, Крым для крымских татар является единственной родиной, и сейчас российская власть в Крыму вынуждает их оставлять свою родину. "В истории уже были случаи, когда крымскотатарский народ депортировался. Мы не считаем, что это должно повториться", - сказал посол.
Януконис также обратил внимание на то, что в оккупированном Крыму пропадают люди, их находят мертвыми, людей преследуют, происходят обыски и аресты. "Мы видим, что эти дела, которые ведутся против активистов в Крыму, они политические", - отметил он.
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