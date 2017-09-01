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 Политика Украины
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 Литва обеспокоена исчезновениями и убийствами людей в оккупированном Крыму, - посол Януконис

литва

Литва обеспокоена нарушениями прав человека в оккупированном Россией Крыму, в том числе прав крымских татар, с которыми Литва имеет тесные исторические связи.

Об этом заявил на брифинге в Херсоне посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, который в составе делегации во главе с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом участвовал здесь в роботе IV Балтийско-Черноморского экономического форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это впервые такой визит на уровне спикера нашего Сейма и других депутатов. И это свидетельствует о нашей солидарности, нашей поддержке Украины, а также Херсонской области, которая на границе с оккупированным Крымом. И часть этого визита будет посвящена вопросам по Крыму, по правам человека, по защите прав человека всех народов, которые проживают в Крыму, в том числе крымских татар.

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В этом году мы отмечаем 620-ю годовщину, когда крымские татары поселились на территории Великого княжества Литовского, мы имеем очень тесные исторические связи. И мы очень обеспокоены теми нарушениями прав человека, которые в оккупированном Крыму происходят", - сказал Януконис.

Как он подчеркнул, Крым для крымских татар является единственной родиной, и сейчас российская власть в Крыму вынуждает их оставлять свою родину. "В истории уже были случаи, когда крымскотатарский народ депортировался. Мы не считаем, что это должно повториться", - сказал посол.

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Януконис также обратил внимание на то, что в оккупированном Крыму пропадают люди, их находят мертвыми, людей преследуют, происходят обыски и аресты. "Мы видим, что эти дела, которые ведутся против активистов в Крыму, они политические", - отметил он.


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Не зайве знову підкреслити, що литовці - наші СПРАВЖНІ друзі.
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Alex Yustasu - Между прочим - Литва единственная страна, которая помогала Украине летальным оружием и бесстрашно вписывалась за нее..., наш наверное единственный искренний друг...(ну может грузины еще.. - народ, не правительство)...
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Да и украинцы имеют единственную Родину , но их вынуждают выезжать за границу , чтобы не сгнить в нищете! В чем отличие?
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да, одни уезжают искать хорошей жизни а другие жизнь отдают за Родину
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛитва обеспокоена исчезновениями и убийствами людей в оккупированном Крыму, - посол Януконис
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