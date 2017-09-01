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Все про:Закарпатье (1482) ограбление (1254)

 Неизвестные в масках отобрали у бизнесмена 600 тысяч гривен на Закарпатье, - Нацполиция

ограбление

В городе Хуст Закарпатской областивооруженные мужчины в масках напали на местного предпринимателя, отобрав 600 тыс. гривен. Пострадавшего поместили в автомобиль и увезли в лесополосу. Инцидент произошел 31 августа примерно в 7:30,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, с заявлением в полицию обратился 44-летний житель Хуста. Частный предприниматель сообщил о том, что на него напали 4-5 неизвестных, которые были одеты в черную одежду, маски, были вооружены.

"Разбойники вытащили пострадавшего из его автомобиля марки KIA Sorento и втолкнули в свой автомобиль марки Аudi серого цвета. Из автомобиля потерпевшего забрали деньги в сумме около 600 тыс. гривен и его травматический пистолет. Спустя некоторое время высадили потерпевшего в лесополосе в Иршавском районе. Вскоре пострадавшего нашли и освободили работники полиции", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины (Разбойное нападение) и ч.2 ст.146 (Похищение человека). Нападающих разыскивают.

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Москаль зараз у відпустці, тоді може його заступник ?
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Не страшно, реформированная подготовленная полиция быстро найдет злоумышленников и вернет украденный товар владельцу. Правда, пороховата?
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9 сентября еду в Польшу. Буду переходить границу Украины вместе с Саакашвили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - единственный, кто агрессивно борется за ценности украинской государственности, заявил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.


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Саакашвілі й досі залищається ворогом №1 для фуйла на постсовковому просторі
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Твоя відірванність від реальності іноді просто шокує
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Вважаю Боровий виклав свою думку .Навряд вони скорешилиися.Але його уподобання я так і не зрозумів,хоча придивляюсь до нього багато років.Здаеться мені . він і нашим і вашим.
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мабуть. так. Але другий -активний.Хоче повернути громадянство.пізно зрозумів, що Україна йому більше потрібна .чим будь яка країна
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зачем такая сумма наличными,а, наверное банкам веры нет) ну так..
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Анекдот у тему.
- "Гогі, у якому банку ти тримаєш гроші ?
- "У трьохлітровому."
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І звідки в нього травмат? Не кажучи вже про таку купу грошей готівкою...
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он частный предприниматель, травмат купил у другого частного предпринимателя в магазине или на базаре или в интернете
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"Граждане,храните деньги в сберегательной кассе! Если,конечно,они у вас есть" (с).
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На углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая, прямо напротив полицейского участка на большом рекламном экране в Одессе ночью транслировали порно. трансляция сопровождалась нерпиличной надписью


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Подробности вооруженного нападения на предпринимателя в Хусте поражают своей дерзостью и подготовкой. Нападение происходило по всем традициям захвата спецслужбами террористов или преступников.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук общественный активист Роман Келемен. "Вот как это было. Автомобиль предпринимателя заблокировали на перекрестке при выезде на центральную дорогу. Сразу разбили рукояткой пистолета окно авто и наставили оружие на предпринимателя, другие открыли дверь и моментально заломалы руки накинув наручники и мешок на голову. Все нападавшие были в камуфлированной форме обмундированные как спецподразделение СБУ «Альфа» у них были даже шевроны СБУ на головах кевларовые каски с Балаклавой, наручники и кобуры с пистолетами и автоматы. Предприниматель так и подумал, что его задерживает спецподразделение СБУ и не пытался оказывать сопротивление. Действия их были спланированы и отработаны это увлечение продолжалось меньше минуты, все действия проходили без единого слова. Преступники на иномарке закинув предпринимателя в багажник резко рванули и двигались с большой скоростью и остановились только в лесу, вытащили из багажнике предпринимателя и приковали его наручниками вокруг ствола взрослого дерева с мешком на голове. Нашел его местный житель, который шел по лесу и предприниматель услышал движение в лесу начал кричать о помощи. Мужчина вызвал участкового милиционера, который и освободил его от наручников и уведомил полицию о нападении. Интересно, кто так скопировал спецподразделение СБУ???", - рассказал Роман Клемен.
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Наверное я отстал от жизни, поскольку не могу понять, как в ауди влезло 4-5 человек в масках и еще один без оной
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Аваков скаже, шо то постановка, бо "злочинність невпинно зменшується".)))
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Когда владельцы денег - жмоты, а министр - бы-бы-бы, то...
довольными остаются грабители
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные в масках отобрали у бизнесмена 600 тысяч гривен на Закарпатье, - Нацполиция
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