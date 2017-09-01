 Неизвестные в масках отобрали у бизнесмена 600 тысяч гривен на Закарпатье, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Как отмечается, с заявлением в полицию обратился 44-летний житель Хуста. Частный предприниматель сообщил о том, что на него напали 4-5 неизвестных, которые были одеты в черную одежду, маски, были вооружены.
"Разбойники вытащили пострадавшего из его автомобиля марки KIA Sorento и втолкнули в свой автомобиль марки Аudi серого цвета. Из автомобиля потерпевшего забрали деньги в сумме около 600 тыс. гривен и его травматический пистолет. Спустя некоторое время высадили потерпевшего в лесополосе в Иршавском районе. Вскоре пострадавшего нашли и освободили работники полиции", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины (Разбойное нападение) и ч.2 ст.146 (Похищение человека). Нападающих разыскивают.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - единственный, кто агрессивно борется за ценности украинской государственности, заявил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.
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- "Гогі, у якому банку ти тримаєш гроші ?
- "У трьохлітровому."
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Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук общественный активист Роман Келемен. "Вот как это было. Автомобиль предпринимателя заблокировали на перекрестке при выезде на центральную дорогу. Сразу разбили рукояткой пистолета окно авто и наставили оружие на предпринимателя, другие открыли дверь и моментально заломалы руки накинув наручники и мешок на голову. Все нападавшие были в камуфлированной форме обмундированные как спецподразделение СБУ «Альфа» у них были даже шевроны СБУ на головах кевларовые каски с Балаклавой, наручники и кобуры с пистолетами и автоматы. Предприниматель так и подумал, что его задерживает спецподразделение СБУ и не пытался оказывать сопротивление. Действия их были спланированы и отработаны это увлечение продолжалось меньше минуты, все действия проходили без единого слова. Преступники на иномарке закинув предпринимателя в багажник резко рванули и двигались с большой скоростью и остановились только в лесу, вытащили из багажнике предпринимателя и приковали его наручниками вокруг ствола взрослого дерева с мешком на голове. Нашел его местный житель, который шел по лесу и предприниматель услышал движение в лесу начал кричать о помощи. Мужчина вызвал участкового милиционера, который и освободил его от наручников и уведомил полицию о нападении. Интересно, кто так скопировал спецподразделение СБУ???", - рассказал Роман Клемен.
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довольными остаются грабители
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