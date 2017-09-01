 270 тыс. украинцев официально работают в Польше

Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По ее данным, в конце июня в ZUS сделаны взносы более чем за 270 тысяч работников из Украины. Больше всего застрахованных граждан Украины в Варшаве - примерно 50 тысяч, на втором месте - украинцы Вроцлава, которых 21 тысяча. Для сравнения, в конце прошлого года в ZUS было зарегистрировано более 194 тысяч украинцев.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинских граждан, которые работали за границей в течение последних пяти лет, больше всего выезжали на работу в Польшу - 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, в основном, Западной Европы.
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То ти тут , бідолашне , цілодобово і стирчиш ...
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ЗАРПЛАТА минималка 500$
Медицина хорошая
Правовая система работает
Дешёвые машины
Правда все это у них в Польше
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А без МОЛОДЕЖИ у любой страны нет БУДУЩЕГО.
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А 270 000 - чему все так удивляются?
Когда из 4000-го села, 270 человек работает в ближайшем городе - это кого-то удивляет?
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