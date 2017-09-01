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 Экономика, За рубежом
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Все про:Польша (4054) работа (411) украинцы (2579) заробитчане (130)

 270 тыс. украинцев официально работают в Польше

польша граница

В Польше растет число украинских работников, за которых работодатели платят страховые взносы в Учреждение социального страхования (ZUS).

Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По ее данным, в конце июня в ZUS сделаны взносы более чем за 270 тысяч работников из Украины. Больше всего застрахованных граждан Украины в Варшаве - примерно 50 тысяч, на втором месте - украинцы Вроцлава, которых 21 тысяча. Для сравнения, в конце прошлого года в ZUS было зарегистрировано более 194 тысяч украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы в 2016 году переслали из Германии в Украину 56 млн евро

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинских граждан, которые работали за границей в течение последних пяти лет, больше всего выезжали на работу в Польшу - 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, в основном, Западной Европы.

Также читайте: Украинцы, которые едут на заработки в РФ, могут быть использованы для постановок российских спецслужб, - Грицак
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А тебе , по ходу , взагалі ніде не чекають ...пічалька ? ..((
То ти тут , бідолашне , цілодобово і стирчиш ...
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А ти взагалі здатне лише мене обговорювати- на більше клепки не вистачає.
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Саша Крест - в даному контексті слово "пиздюк", це не матюк, а слово "пелька, рот, паща..."
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А їх тут декілька таких - стецькують ... ...))
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В официальной.. Даже официально .. это мизер
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Ти не довіряєш тому, що сказала "министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская."? А чому?
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Ну а до,люди реально живут по НОВЛМУ
ЗАРПЛАТА минималка 500$
Медицина хорошая
Правовая система работает
Дешёвые машины

Правда все это у них в Польше
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500 $ это МИНИМАЛЬНАЯ,средняя выше,около 750$,напомню,что в Украине минималка 3200 грн
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Gabriel Monte - та не пизди "Если есть образование польское 1000-1300$" Бусяря (кат.В) з України за 30 роб.днів 4800-5100 PLZ
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Я видел в Бельгии наших украинцев,работают водителями фур на польскую фирму 1900€
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Gabriel Monte - так і як про це. А ти тулиш, щодо польської освіти. Згоден, якщо працюєш на державній роботі. Дальнобої до 2500 € , бусяри в середньому 1400-1600 €
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Тулиш ты про дальнобойщиков,они больше среднего получают,поинтересуйся у студентов,сколько им платят после польского ВУЗов
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Gabriel Monte - чертила, я больше тебя знаю об дальнобоях в ЕС (польска фирма)
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Что БЕСПОКОИТ больше всего, что уезжает много молодых (для них появились льготы), и 71% хотят остаться жить в Польше. Зарплата в Польше в 2 раза (как минимум) больше украинской.
А без МОЛОДЕЖИ у любой страны нет БУДУЩЕГО.
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Едут любого возраста,молодые учатся и остаются и ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ
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Иллария Соняшникова - ну да, у вас бедолаг на крыме 71% желают здохнуть как можно быстрей, а цены в 8 раз больше чем в Украине. Шо ты чешешь
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Ну, что тебе посоветовать, одноизвилистый, читать нужно больше, а не выдавливать из головешки аби що.
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результат успешних єкономических реформ
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А вот издеваться не надо! Много дури в молодой Украине! Ох много! Но дурь,как ей и судьбой положено,растворится,исчезнет,пропадет! Останется все здоровое и живое.Пройдет через болезненные роды,родятся недоношенные,умрут,потом еще родятся...Но уже без РОССИИ!!!
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А якщо неофіційно, то в скільки раз більше?
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Зараз в Польщі всіх беруть на любу роботу тільки офіційно і без проблем.Українцям зелене світло.І ще тепер на Чехах також зелене дали для українців.
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Петя, еще таких же твоих 144 реформы,...... и в Украине официально будет тоже 270 тыс украинцев работать
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в Португалии 500 000 и что с того? Китайцев в США миллион...
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кацаПсины зато за бугром не работают.Руки из Дупла выросли))))))))))))
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а может у них нет проблемы с поиском работы у себя дома просто?
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та да, сейчас меня запишут в ольгинцы и агенты кремля)))
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Работают. И беларусы и филипинцы и русские тоже. Там сейчас подьем как в германии в 60х. Немцы и итальянцы тогда ехали на заработки в швецию, а турки и югославы в Германию. Бизнес есть бизнес - есть квалификация и дисциплина плюс ты готов все бросить и жить в чужой стране, вючить чужой язык, так и флаг тебе в руки.
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Надо чтоб Вальцман поехал к ним и рассказал о 144 реформе и его многочисленных успехах.
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2.7 млн, могло бы ещё впечатлить, и то, навряд ли...
А 270 000 - чему все так удивляются?

Когда из 4000-го села, 270 человек работает в ближайшем городе - это кого-то удивляет?
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Турки вначале 60-х годов тоже массово хлынули в Германию,около 3 миллионов типа Гастеров было,Турция бедной стала в итоге?
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А почему нет? В польше цены такие же или ниже. 3 комнаты в Гдыне стоят порядка 500 баксов. Специалисты получают по 7,5 баксов в час, неспециалисты ну 3,5. Рабочий день 10 часов. Если ехать с женой - будет 11 в час *10 = 110 баксов в день *24 = 2640.И все дешевле и детский сад бесплатный. И долбое..зма нет. Почему не ехать? Конечно полно нелегалов по безвизу которых пугают и платят фигню и селят в общаги. В рот само ничего никому не падает но можно жить гораздо веселей чем в Украине. и 100% веселей чем в руссиш педерэйшн
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Їдуть і правильно роблять. Це піднімає рівень українських зарплат.
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Коли вже українцям в Україні буде вигідно працювати?
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Тогда же когда и полякам в Польше. Но если хочется тупо гордиться а не жить по человечески то обдумай вариант педерашки. Там ты будешь охеренно гордым и вопрос когда-же тебе будет не актуален. Будешь волать "доколе?..." и "Любо!"
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судя по тому, что там там пара миллионов украинцев работает вариант тоже неплохой)
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Что не надо стонать. Есть страны где люди живут намного хуже. Взять ту же рассею. Ну исключая Москву и Питер. Можете терпеть терпите не можете боритесь или валите.
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Ви у Швеції такі вумні стали? Чого з Неньки втекли?
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Сосед по улице пригнал тачку из Литвы нехилую и всего за 800 евриков))))))))
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Почему он не заплатил патриотичный налог на растаможку в 5000$?
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С марта месяца едем с женой.ЧП закрыл,дочь в универе,одну машину уже прокушали,золото ушло в ломбарл,к второй доходим.Будем завозить валюту в Неньку!Пока Пэтя кэруе-ловить тут нефиг...
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Ну , можливо тому що вони не ідіоти , аби в таке вірити ...?
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Через год будет 288 реффффформ! И.... Пэтя со своей бандой и выжившими пенсионерами будет кричать на всех каналах - мы Европа, мы прорвались, мы победим путина! А в Украине уже осталось 20 млн. населения, из них 10 млн пенсионеров, 3 млн детей, 3 млн инвалидов и 4 млн рабов обслуживающих банду Пэти и К".... Мы Европа, Мы Европа.....
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Об этом уже многие наши граждане будут смотреть по телевизору из стран ЕС
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика270 тыс. украинцев официально работают в Польше
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