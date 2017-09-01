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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1610) Минздрав (1436) Супрун Ульяна (180) Денисенко_Вадим (16)

 Голосование за медреформу в Раде станет вотумом доверия для и.о. министра Супрун, - представитель Кабмина в ВР Денисенко

супрун

Верховная Рада во время осенней сессии сначала будет рассматривать медицинскую реформу, а уже потом принимать решение относительно министра здравоохранения.

Об этом заявил народный депутат, представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".

"Сначала будет голосоваться реформа, голосование за нее станет вотумом доверия для и.о. министра Супрун", - отметил Денисенко.

При этом он подчеркнул, что о подготовке к парламентским выборам пока говорить рано.
"О них говорить как минимум рано. Сейчас правительство предложило три реформы. Мы сосредоточены на реформах", - подчеркнул нардеп.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Представьте себе, сколько денег украли у украинских граждан", - Гройсман похвалил новую систему госзакупок медпрепаратов
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Зря Супрун старается,медицинскую мафию все устраивает,а люди терпилы,даже не понимают,что происходит,Супрун никогда эту систему не победит,скорее уедет домой,как остальные реформаторы
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Знающие пишут, что Супрун одна из немногих кто не берет откаты и взятки...
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Вот именно по этому её выкинут,как выкинули остальных реформаторов
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Утверждение спорное, поскольку "знающие пишут". Но суть в ином. Для украинцев пожалуй куда важнее реальная медицина, чем берет или не берет
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Juli Schubs - не спорная - Госпитальеры например за нее...(благодаря ей многие выжили в АТО).., и нигде , и никто не смог ее обвинить в получении неправомерной выгоды... Мед.мафия включая всяких докторов типа Каморовского резко против... - идет откровенный саботаж по всем направлениям... Они по закупкам лекарств уже теряют сотни миллионов...
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NNN - я тоже не с Луны пишу....- живу здесь.. А ты что глубоко в теме, да?
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Не бере , бо їй ніхто не дає ... Там все робиться , як і робилося і без участі цієї старої хіпачки з діаспори ...
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В диаспорах люди с нормальным образованием и нормальным менталитетом,а тебе ближе Розенблат?
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Потому что в Раде,в АП и министерствах таких 95%
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в Раде,в АП и министерствах таких 95%

Більше - 99% ...
Просто в Супрун нічого не вийде - як не вийшло в Абромавічуса , Міхо , або Бальчуна ...на це є одна причина ...
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Что это за борьба такая с мафией, в которой Супрун живёхенька и невредима, а сотни тысяч людей просто обречены на смерть, только из-за недопоставки стентов, про всё остальное и говорить нечего. Не может человек из другой страны пытаться что-то изменить, не зная ситуации в Украине. Тупой волюнтаризм - катастрофа для медицины и украинцев. Хватит убивать украинцев.
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если бы в нашей стране каждое голосование считали "вотумом доверия", то у нас за 25 лет не принят был бы ни один закон, а министры бы менялись каждую неделю
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Дай Бог, аби злочинна афера під назвою "медична реформа" а-ля Супрун пролетіла...
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Идите ка вы на выборы и пусть народ Украины даст или не даст вам вотум доверия !!! Только сначала поменяйте закон о выборах,как вы людям обещали ....
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В вашем посте две глупости
1. Зачем им идти на выборы?Они стрегут бабло
2. Зачем им менять закон?Все их устраивает
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Ни)(уя вы там не проголосуете,твари. Разве что за автономию луганды,подъем цен и тарифов.
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А доверять чему ??? Что СУПРУН сделала в Украине за время ее пребывания в должности -- в том году моего товарища укусила бешеная лиса -- ВАКЦИНЫ от бешенства не нашли не в Киеве --не в Чернигове -- вез сын из Белоруссии --контрабандой . Хорошо что у сына машина и денег достаточно . Год прошел -- а вакцины против бешенства как не было так и нет . И на хер кому НУЖНЫ ваши ПРОЗЗОРО с тендерами ?? А Супрун . ???
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Супрун не руководит таможней и госзакупками,в Украине мощная мед мафия
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А зачем она ПОЛИТИЧЕСКАЯ фигура в Правительстве -- ??? Глупые заявления делать -- например о семейных врачах с зарплатой в 700 тысяч в год ???
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Она на своём месте,а глупые заявление делает Ляшко с вилами ,ещё глупее его слушают и остальных клоунов
Семейные врачи есть в США и там медицина лучше в 10 раз,наверное они знают,что делают
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Мабуть навіть дитина розуміє,що вона мала на увазі.Якщо вам тяжко розуміти смислові речення,то не напружуйтесь читати багато.Відпочиньте.
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наличие возбудителя не обязательно приведет к эпидемии или даже единичным вспышкам!
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Вам водички из Южного Буга не завести с возбудителем Холеры -- и мы на вас посмотрим будет вам что то или нет ???
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Бред вы несете, кабминовский работник. Вотумом доверия ей может стать только одобрение народа, а не депутатское "одобрям-с"
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я за реформы, безусловно, но после коомунальной "рехформы"- чет я очкую, Славик)))
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Реформы даже неиначинались,коммуналку просто подняли и рассказывают сказки
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Ольга Мартынюк b6557456 - так она никак не может добиться, что бы за эту реформу проголосовали.... - мед.мафия резко против.. Не повторяйте чужие глупости...
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Я вообще делаю свои выводы,наблюдая, как у нас реформируют медсанчасть.
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Ольга Мартынюк b6557456 - мед.мафия Мадам...- а можно, если не секрет в 2-х словах, как реформируют вашу медсанчасть?
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Нет, все не буду, а коротко - закрывают отделения стационарные, передают в частные руки для открытия платных кабинетов, говорят, что скорую закроют, будут парамедики.
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на самом деле довольно противоречивая это реформа и мафии тут ни при чем...http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-40222062
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як сказав сьогодні якийсь чолов'яга шоколадної зовнішності... медик - це одна з 2 професій, яким люди в Україні більш за все довіряють..я плякаль
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А зачем она ПОЛИТИЧЕСКАЯ фигура в Правительстве -- ??? Глупые заявления делать -- например о семейных врачах с зарплатой в 700 тысяч в год ???
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Любая реформа требует вложений...эти идиоты ухватились за 3 реформу не доведя коммунальную и полицейскую до конца... нас ждет веселая осень...
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Цирк починається!! Цирк починається!!😀😀
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Реформа нужна, но похоже, что ключевыми изменениями в ней, будут только цифры , аля роттердам +. Супрун, уже стала частью шоколадной системы, а это значит: Реформы могут быть гуАно, но лох заплатит всё равно.
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Посмотрим как подХуйловцы,будут "голосовать"😀😀😀
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Врачи с зарплатою в 4000грн. реформу завалят на корню! на местах! и правильно сделают!
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А главврачей какие иномарки видел?на зарплату?
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Хотелось бы, чтобы изменения были на пользу людям.
Но пока все реформы идут людям лишь во вред, в убытки.
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изменения будут в пользу иудской власти а людей просто уничтожат этими самими реформами
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Які нах реформи? Ну шо ви як малі діти. Такі дорослі а в казки вірите.
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Нельзя случайным людям вверять жизни многомиллионного народа. ,Это не ошибки - это убийства, за которые кто-то обязан сесть на пожизненное. Такого катастрофического положения с медициной в Украине ещё не было. Мафия, говорите, то где наша правоохранительная система? Чем КМ помогает Супрун? Она что - комиссар Каттани? Кому нужно это донкихотство, на которое уходит весь запал Супрун? Должна быть параллельная деятельность, направленная на максимальное сохранение жизней людей, а не плата их жизнями за волюнтаризм Супрун.
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Освобождение территории Украины от людей не должно называться медицинской реформой.
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Так ее уже освобождают почти 100 лет и очень успешно..я понял, что вас это вполне устраивает.
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С каких это пор голосование депутатов стало вотумом доверия/недоверия?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГолосование за медреформу в Раде станет вотумом доверия для и.о. министра Супрун, - представитель Кабмина в ВР Денисенко
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