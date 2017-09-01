 Голосование за медреформу в Раде станет вотумом доверия для и.о. министра Супрун, - представитель Кабмина в ВР Денисенко

Об этом заявил народный депутат, представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".
"Сначала будет голосоваться реформа, голосование за нее станет вотумом доверия для и.о. министра Супрун", - отметил Денисенко.
При этом он подчеркнул, что о подготовке к парламентским выборам пока говорить рано.
"О них говорить как минимум рано. Сейчас правительство предложило три реформы. Мы сосредоточены на реформах", - подчеркнул нардеп.
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Завтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун(47)
Представителем Кабинета Министров в ВР станет депутат Денисенко, - Гройсман(19)
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Холеры в Николаеве нет, обнаружен только возбудитель при тестировании воды, - Супрун(48)
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Більше - 99% ...
Просто в Супрун нічого не вийде - як не вийшло в Абромавічуса , Міхо , або Бальчуна ...на це є одна причина ...
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1. Зачем им идти на выборы?Они стрегут бабло
2. Зачем им менять закон?Все их устраивает
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Семейные врачи есть в США и там медицина лучше в 10 раз,наверное они знают,что делают
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В Николаевской области холеры нет, обнаружен только возбудитель - Супрун
18 августа, 2017
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18 августа, 2017 14.47
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Но пока все реформы идут людям лишь во вред, в убытки.
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Ось така карикатура про українську корупцію від Олексія Кустовського
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