 Решение СНБО и указ Порошенко по биопаспортам для иностранцев приближают введение визового режима с РФ, - Гопко

Об этом заявила руководитель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это один из этапов к приближению введения визового режима с Россией", - сказала она в комментарии агентству
При этом А.Гопко отметила, что данное решение не вводит визовый режим с РФ непосредственно. Поэтому, по мнению главы комитета, парламентарии могут настаивать на голосовании за проект постановления об обращении к Кабинету министров о введении визового режима с Россией.
Политик ожидает, что Министерство иностранных Украины разъяснит, каким образом будет усовершенствована процедура въезда в Украину и выезда иностранцев и какое количество украинских консульств для ее реализации будет работать. "Давайте дождемся разъяснений МИД", - сказала она.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации.
Соответствующее поручение содержится в указе президента, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".
Согласно тексту решения, опубликованного на сайте главы государства, Кабмину поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами РФ, по загранпаспортами, содержащих бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.
В месячный срок Кабмину поручено при участии СБУ обеспечить комплекс мер по усилению контроля въезда и выезда из Украины иностранцев, в т.ч. граждан РФ и лиц без гражданства, принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания в Украине иностранцев, в т.ч.граждан РФ, и также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.
Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.
Решение СНБО от 10 июля 2017 года вводит систему фиксации биометрических данных въезда и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства, усиление соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.
Обнародованный 1 сентября указ президента №256/2017 от 30 августа 2017 года вводит это решение в действие. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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