 Авиакомпания Ernest Airlines в декабре запускает полеты из Киева и Львова в Италию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Полеты из Киева в Бергамо начнутся с 4 декабря, а в Неаполь - с 9 декабря и будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и субботам. В период новогодних праздников авиакомпания временно добавит третий рейс по средам.
Рейсы из Львова в Бергамо стартуют с 20 октября, а в Венецию и Неаполь - с 8 декабря. По всем трем направлениям полеты будут выполняться два раза в неделю по пятницам с воскресеньям.
Билеты на новые рейсы уже в продаже по цене от 50 евро в одну сторону или от 100 евро туда-обратно. В цену входит перевозка ручной клади весом до 10 кг.
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