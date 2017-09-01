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Все про:авиация (1835) Италия (849) транспорт (1234) авиасообщение (346)

 Авиакомпания Ernest Airlines в декабре запускает полеты из Киева и Львова в Италию

авиаперевозки

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines в этом году начнет полеты из киевского аэропорта Жуляны в Бергамо и Неаполь, а также из Львова в Бергамо, Венецию и Неаполь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Полеты из Киева в Бергамо начнутся с 4 декабря, а в Неаполь - с 9 декабря и будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и субботам. В период новогодних праздников авиакомпания временно добавит третий рейс по средам.

Рейсы из Львова в Бергамо стартуют с 20 октября, а в Венецию и Неаполь - с 8 декабря. По всем трем направлениям полеты будут выполняться два раза в неделю по пятницам с воскресеньям.

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Билеты на новые рейсы уже в продаже по цене от 50 евро в одну сторону или от 100 евро туда-обратно. В цену входит перевозка ручной клади весом до 10 кг.
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