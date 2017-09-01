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 Активист Украинского культурного центра Кузьмин заявил, что после угроз покинул Крым

кузьмин

Активист Украинского культурного центра в аннексирована Россией Крыма Леонид Кузьмин заявляет, что после угроз покинул полуостров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии проекту Радио Свобода, сайта Крым.Реалии.

"Я покинул Крым. Уже прошло несколько дней, как я уехал. В каком городе сейчас нахожусь, я пока не готов сказать, но это на материковой части Украины. Решил покинуть Крым после "убедительных" бесед. На телефон мне приходили разные сообщения, в которых говорили, что меня ждет судьба Балуха (украинского активиста Владимира Балуха обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима). После этого я решил, что нужно уехать", - сказал Кузьмин.

По его словам, есть информация, что в оккупированном Крыму перед подконтрольными Кремлю властью полуострова стоит задача "зачистить поле перед выборами".

Кузьмин заявляет, что планирует вернуться к своей деятельности, связанной с образованием.

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А на військовій базі тільки обслуговуючий персонал потрібен.
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На детекторе проверить хлопца не помешает...
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Незачем его проверять, он с начала аннексии Крыма занимает проукраинскую позицию и не раз подвергался нападкам крымских "властей".
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