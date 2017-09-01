 Москва обеспокоена украинско-хорватскими контактами по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий", - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий Департамента информации и печати МИД России.
"Обратили внимание на проведенные в конце августа с.г. в Киеве контакты украинских властей с прибывшими из Загреба бывшим Министром юстиции Хорватии В.Шкаре-Ожболт, экс-заместителем главы МВД Й.Моричем и экс-председателем правительственного комитета по вопросам беженцев и перемещенных лиц Л.Пейковичем. Судя по имеющейся в СМИ информации, на состоявшихся встречах обсуждалась тематика "возвращения неподконтрольных территорий" на основе хорватского опыта 1990-х гг. "Опыта" более чем неоднозначного, а говоря прямо - негативного. Вспомним о 250 тысячах сербских беженцев, к исходу которых из Хорватии и многочисленным жертвам среди гражданского населения привели осуществленные Загребом в 1995 г. военные операции", - говорится в комментарии.
"Вынуждены с сожалением констатировать, что за ширмой заверений о "добрых намерениях" и "необходимости восстановления взаимного доверия" в конфликтных зонах вновь звучали опасные тезисы о "вынужденности" и "допустимости" таких "методов мирной реинтеграции". Немалую тревогу вызывает то, что в Киеве с готовностью подхватывают подобные сигналы, демонстративно игнорируя собственные четко прописанные обязательства в рамках минского "Комплекса мер", - заявили в МИД РФ.
В связи с этим в ведомстве странны-агрессора призвали руководство Хорватии "использовать все возможности" для поощрения украинских властей к неукоснительному выполнению минских соглашений.
Ранее в Украину по приглашению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прибыла делегация Республики Хорватия для обмена опытом мирной реинтеграции. В рамках визита 28 августа состоялся семинар для представителей органов государственной власти на тему "Хорватский опыт мирной реинтеграции неподконтрольных территорий", во время которого представители Республики Хорватия поделились собственным опытом по разрешению конфликта в стране в начале 90-х годов.
Напомним, после объявления в 1991 году Хорватией независимости, сепаратисты пытались создать на её территории самопровозглашенную "республику" - Сербскую Краину. В 1992 году было подписано соглашение о прекращении огня, последовало признание Хорватии как суверенного государства и в нее были введены миротворческие войска ООН. Активные боевые действия после этого прекратились, конфликт принял вялотекущий и точечный характер. А Югославия, ключевой республикой которой была Сербия, поддерживала Сербскую Краину, аналогично агрессивным действиям России на Донбассе.
4 августа 1995 года хорватская армия начала операцию "Буря", которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной "республики" Сербская Краина. Всего за 84 часа был восстановлен хорватский конституционно-правовой порядок на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме восточной Славонии.
В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных. В канун наступления президент Хорватии Франьо Туджман выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что попытки мирного разрешения конфликта провалились, поэтому для восстановления суверенитета Хорватия вынуждена начать военные действия.
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Скоро вот . что нужно будет знать кремлю
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Скоро и попасть сюда сможете с большим трудом.
Забудьте о нашем существовании.
Нехай щастить...
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1 сентября в 19:54
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Толпа китайских туристов - около 300 человек - штурмовала паром «Ольхонские ворота», который перевозил людей с байкальского острова Ольхон на материк, сообщили российские СМИ.
Инцидент произошел в конце июля, но известно о нем стало лишь сейчас. Местные власти выдвинули версию, что один из трех паромов, постоянно курсирующих между островом и материком, якобы сломался, из-за чего на обеих сторонах образовывались огромные очереди. Туристам приходилось ждать несколько дней.
Как рассказал Сергей Сизиков, служивший тогда капитаном «Ольхонских ворот», он пришвартовался к пристани на острове и едва успел выгрузить машины и людей, когда около 300 человек, преимущественно китайцев, бросились на судно. Он пояснил, что на пароме всего 96 спасательных средств, поэтому превышать количество пассажиров нельзя.
«В общем, я начал приподнимать аппарель, а один мужик среднего возраста ударил мою дочь (которая работала мотористом) по лицу, выбил ей зуб. Они все с баулами, с сумками, хватает сумку, ударяет ей сзади по позвоночнику, вся толпа ринулась», - сказал Сизиков.
По его словам, наплыв китайских туристов на остров Ольхон в последнее время сильно увеличился. «Мы каждый день сдерживали этих китайцев - но не пойдет на это никто. Это невозможно же. Такое количество их едет - это ужас, с самого января и до сих пор все едут и едут», - пояснил он. Сизиков добавил, что после произошедшего уволился. В полицию он обращаться не стал (потому что бесполезно, русские ничего не могут сделать китайцам).
Ольхон - крупнейший остров на Байкале с постоянным населением около 1,7 тысячи человек. Этот остров привлекает китайцев, которые практически беспрерывно посещают его и изучают.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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А почему этим событием обеспокоена именно московия и мид расеи???
А для всех остальных стран - это нормальные встречи...
Знают, сцуки, что рыло в пуху... Твари руцькие...
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