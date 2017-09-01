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Все про:МИД РФ (1053) оккупация (7283) Хорватия (113) Донбасс (15934)

 Москва обеспокоена украинско-хорватскими контактами по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий", - МИД РФ

мид рф

В Министерстве иностранных дел России выразили "озабоченность" в связи с визитом бывшего министра юстиции Хорватии, экс-заместителя главы хорватского МВД и экс-председателя правительственного комитета по вопросам беженцев и перемещенных лиц страны в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий Департамента информации и печати МИД России.

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"Обратили внимание на проведенные в конце августа с.г. в Киеве контакты украинских властей с прибывшими из Загреба бывшим Министром юстиции Хорватии В.Шкаре-Ожболт, экс-заместителем главы МВД Й.Моричем и экс-председателем правительственного комитета по вопросам беженцев и перемещенных лиц Л.Пейковичем. Судя по имеющейся в СМИ информации, на состоявшихся встречах обсуждалась тематика "возвращения неподконтрольных территорий" на основе хорватского опыта 1990-х гг. "Опыта" более чем неоднозначного, а говоря прямо - негативного. Вспомним о 250 тысячах сербских беженцев, к исходу которых из Хорватии и многочисленным жертвам среди гражданского населения привели осуществленные Загребом в 1995 г. военные операции", - говорится в комментарии.

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"Вынуждены с сожалением констатировать, что за ширмой заверений о "добрых намерениях" и "необходимости восстановления взаимного доверия" в конфликтных зонах вновь звучали опасные тезисы о "вынужденности" и "допустимости" таких "методов мирной реинтеграции". Немалую тревогу вызывает то, что в Киеве с готовностью подхватывают подобные сигналы, демонстративно игнорируя собственные четко прописанные обязательства в рамках минского "Комплекса мер", - заявили в МИД РФ.

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В связи с этим в ведомстве странны-агрессора призвали руководство Хорватии "использовать все возможности" для поощрения украинских властей к неукоснительному выполнению минских соглашений.

Ранее в Украину по приглашению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прибыла делегация Республики Хорватия для обмена опытом мирной реинтеграции. В рамках визита 28 августа состоялся семинар для представителей органов государственной власти на тему "Хорватский опыт мирной реинтеграции неподконтрольных территорий", во время которого представители Республики Хорватия поделились собственным опытом по разрешению конфликта в стране в начале 90-х годов.

Напомним, после объявления в 1991 году Хорватией независимости, сепаратисты пытались создать на её территории самопровозглашенную "республику" - Сербскую Краину. В 1992 году было подписано соглашение о прекращении огня, последовало признание Хорватии как суверенного государства и в нее были введены миротворческие войска ООН. Активные боевые действия после этого прекратились, конфликт принял вялотекущий и точечный характер. А Югославия, ключевой республикой которой была Сербия, поддерживала Сербскую Краину, аналогично агрессивным действиям России на Донбассе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опыт Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий важен для Украины, - Порошенко на встрече с Пленковичем. ФОТО

4 августа 1995 года хорватская армия начала операцию "Буря", которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной "республики" Сербская Краина. Всего за 84 часа был восстановлен хорватский конституционно-правовой порядок на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме восточной Славонии.

В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных. В канун наступления президент Хорватии Франьо Туджман выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что попытки мирного разрешения конфликта провалились, поэтому для восстановления суверенитета Хорватия вынуждена начать военные действия.
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Правильно! И нечего их бояться! Половина танков не заведется, половина самолетов не взлетит, половина личного состава не проснется с бодуна. Как минимум
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ЦИТАТА:*Москва обеспокоена украинско-хорватскими контактами,,,*____зачем так волноваться?
Скоро вот . что нужно будет знать кремлю


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Придется не только возвращать награбленное,но еще и возмещать.
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"Хорватський сценарій" вас лякає, москалі? Так то є добре!
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К сожалению нам этот сценарий не грозит.Параша сразу навалится по полной.Илловайск тому пример.А мордве,идите в н..й.Мы будем общаться с теми и изучать опыт тот ,который считаем нужным.
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Не те условия для хорватской операции.Я только об этом.
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ты чьих кровей будешь? так торопишься обделаться, что даже противно, стратег хренов
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Приходи позже,когда говорить научишься.Хамство признак мусоров.
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М угораздило с обеспокоенными недоумками граничить всю жизнь...
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Если бы не БТР сзади, руссовоины все равно усрались бы.
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А очко у скрєпних - "жим, жим".. Але Петро - не Франьо.. Нажаль..
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кацапы, та мокают вашу козлячую харю в ваше же дерьмо, привыкайте))
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Тут им беспокоится особо не о чем , бо у Петра Алексеевича есть мирный план , альтернативы минским угодам нет .
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Даа... Констанция уже не та, да и Дартаньян, прямо скажем, тот еще мудило!
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Пошли нафиг. Не ваше собачье дело.
Скоро и попасть сюда сможете с большим трудом.
Забудьте о нашем существовании.
Нехай щастить...
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Мохнорылые желают, чтобы все контакты предварительно с ними согласовывались.
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Та клали с прибором на вашу кацапскую озабоченночть.Озабоченные,плятть...
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И почему вдруг так озаботилась москва? Если Киев пока не претендует на возвращение ее под свое руководство в Киевскую Русь.Хотя стоит подумать потому что без руководства москва превратилась в зоопарк с бешеными животными.
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Тут от имени беларусов пишут какие-то подозрительные морды под БССРовским флагом (закат над болотом), ответственно заявляю - наш флаг Бела-Чырвона-Белы. Сам пишу под этим странным флагом, бо цензор по другому не может - официальный IP - BY, Так вот, когда вы читаете коменты типа беларусов, поверьте, мудаков и ваты у нас побольше вашего, и прошу не думать обо всех беларусах, как о предателях и колоборантах. Мне больно, когда вы нас ассоциируете с политикой несменяемого,- он марионетка, он даже не губернатор - он - стареющий монстр, который просто хочет обеспечить себе комфортную старость, а бастарду будующее. Это страшно, но страшнее то, что от имени Беларуси он творит. Эти учения с миролюбивой страной - это просто обырвалг, его действительно могут заставить оставить некую часть ихтамнетов на территории РБ для создания перманентной угрозы для вас. Но помните, уже более 60% беларусов проснулись, все всё прекрасно понимают, вата не в счет - спалим. Украина друг - Россия враг
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Да насрать на вас,лишнехромосомных ублюдков .
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БАЙКАЛ НАШ. Толпа китайских туристов штурмовала паром и избила русскую команду

1 сентября в 19:54

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Толпа китайских туристов - около 300 человек - штурмовала паром «Ольхонские ворота», который перевозил людей с байкальского острова Ольхон на материк, сообщили российские СМИ.
Инцидент произошел в конце июля, но известно о нем стало лишь сейчас. Местные власти выдвинули версию, что один из трех паромов, постоянно курсирующих между островом и материком, якобы сломался, из-за чего на обеих сторонах образовывались огромные очереди. Туристам приходилось ждать несколько дней.
Как рассказал Сергей Сизиков, служивший тогда капитаном «Ольхонских ворот», он пришвартовался к пристани на острове и едва успел выгрузить машины и людей, когда около 300 человек, преимущественно китайцев, бросились на судно. Он пояснил, что на пароме всего 96 спасательных средств, поэтому превышать количество пассажиров нельзя.
«В общем, я начал приподнимать аппарель, а один мужик среднего возраста ударил мою дочь (которая работала мотористом) по лицу, выбил ей зуб. Они все с баулами, с сумками, хватает сумку, ударяет ей сзади по позвоночнику, вся толпа ринулась», - сказал Сизиков.
По его словам, наплыв китайских туристов на остров Ольхон в последнее время сильно увеличился. «Мы каждый день сдерживали этих китайцев - но не пойдет на это никто. Это невозможно же. Такое количество их едет - это ужас, с самого января и до сих пор все едут и едут», - пояснил он. Сизиков добавил, что после произошедшего уволился. В полицию он обращаться не стал (потому что бесполезно, русские ничего не могут сделать китайцам).
Ольхон - крупнейший остров на Байкале с постоянным населением около 1,7 тысячи человек. Этот остров привлекает китайцев, которые практически беспрерывно посещают его и изучают.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Странно...
А почему этим событием обеспокоена именно московия и мид расеи???
А для всех остальных стран - это нормальные встречи...

Знают, сцуки, что рыло в пуху... Твари руцькие...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосква обеспокоена украинско-хорватскими контактами по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий", - МИД РФ
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