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 Учения "Запад-2017" несут потенциальную угрозу для стран НАТО и Украины, - Генштаб ВСУ

муженко

Учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Реальные масштабы мероприятий подготовки к учениям "Запад-2017", сроки его проведения, объемы привлечения органов военного управления и войск (сил), в первую очередь - российских, а также других взаимосвязанных мероприятий свидетельствуют, что истинная цель, цели и задачи обучение выходят далеко за рамки официально обнародованных, которые являются лишь частью и прикрытием настоящих планов", - сказал Муженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Видим угрозы для территориальной целостности Украины", - Порошенко про учения "запад-2017"

Он сообщил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на Юго-Западном стратегическом направлении - около 100 тыс. человек, в том числе в 70 тыс. военнослужащих Вооруженных сил и в 30 тыс. сотрудников других силовых структур России.

По словам генерала, содержание мероприятий стратегических учений "Запад-2017", состав войск (сил), привлекаемых позволяет России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения.

Также читайте: Учения "Запад-2017" несут серьезную угрозу. Они имеют вовсе не оборонный, а опасно агрессивный характер, - Мацеревич

"Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии по ущемлению прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения", - отметил начальник Генштаба.

"Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия", - добавил Муженко.

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В північно -західних областях видати місцевим жителям зброю....
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не рано. це 18 літніх пацанів кидати не передок- рано... а ми в лісах... по-тихому "братьєв" прикопаємо....
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От і треба робити армію, як в швейцаріях... форма і зброя по хатах.... при перших загрозах- всі по місцях...
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Армію потрібно робити професійну! Потрібно збільшувати чисельність ЗСУ з 204 тис. військових до 400 тис. військових, а потім до 600 тис. військових! Війна показала що партизани без артилерії та танків, війну не виграють! Потрібно формувати нові великі військові з'єднання - армійські корпуси в Західній Україні, щоб мати можливість миттєво діяти проти терористів путіна! Як тільки терористи рипнуться в Польщу чи Литву - зайти в Білорусь і вирізати їх під нуль!
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гражданин имеет право с оружием в руках защищать не только жизнь и здоровье, честь и достоинство, себя и своих близких, но и государство, представителям которого делегировал властные полномочия, мы народ Украины, этого требует наша идея.
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просто видати зброю всім мужикам від 18 до 60 років...
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"Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России..."

Хорошая официальная формулировка
Фактически, "еб.нутый" (С) Немцов.
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да вряд ли ,учитывая соотношение сил на конкретном участке действий и беря во внимание последние события.
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Ну били себя некоторые в грудь,что готовы.Дай бог ,чтоб хуйло совсем не рехнулся и не стал это проверять.
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Чимпионат мира в рашке по футболу тогда медным тазом накроется. Признаками наступления могло бы быть переброска боевой авиации с Сирии на аэродромы близкие к Украине, всё таки рашка там не усе имеют боевой опыт бомбометания. И это не 2014.
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В Сирии всего несколько десятков самолётов, их переброска ничего не даст. А боевой опыт - так для этого существует ротация...
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Небезпека вторгнення існує. Багато чого залежить від мобілізаційної готовності. В 2014 році в Рівненському воєнкоматі служили одні дегенерати. Хай генерал цим питанням займеться.
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зате на рівненському полігоні- все в ажурі... війська тренуються і бухарів не видно.
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Загроза вторгнення на півночі та заході України, що межують з Білоруссю,дійсно існує. Недарма раша проводить навчання. І не дай Боже, щоб і ми відчули, те що відчув Донбас. Тоді прийдеться йти в партизани.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчения "Запад-2017" несут потенциальную угрозу для стран НАТО и Украины, - Генштаб ВСУ
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