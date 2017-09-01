 Учения "Запад-2017" несут потенциальную угрозу для стран НАТО и Украины, - Генштаб ВСУ

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Реальные масштабы мероприятий подготовки к учениям "Запад-2017", сроки его проведения, объемы привлечения органов военного управления и войск (сил), в первую очередь - российских, а также других взаимосвязанных мероприятий свидетельствуют, что истинная цель, цели и задачи обучение выходят далеко за рамки официально обнародованных, которые являются лишь частью и прикрытием настоящих планов", - сказал Муженко.
Он сообщил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на Юго-Западном стратегическом направлении - около 100 тыс. человек, в том числе в 70 тыс. военнослужащих Вооруженных сил и в 30 тыс. сотрудников других силовых структур России.
По словам генерала, содержание мероприятий стратегических учений "Запад-2017", состав войск (сил), привлекаемых позволяет России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения.
"Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии по ущемлению прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения", - отметил начальник Генштаба.
"Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия", - добавил Муженко.
629 26
Материалы по теме: Оборона
"А вот это круто! Попал!", - соревнования снайперов ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО(9)
800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов. ФОТОрепортаж(15)
Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе. ФОТОрепортаж(36)
Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж(12)
Муженко заявив, що невідомі спробували зламати його профіль в Facebook(0)
22 воинские части перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО до конца года, - Минобороны(57)
Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу. ФОТОрепортаж(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хорошая официальная формулировка
Фактически, "еб.нутый" (С) Немцов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить