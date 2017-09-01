 Иностранцы смогут въезжать в Украину без биопаспортов, но должны будут сдавать отпечатки пальцев, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.
"Иностранец, который въезжает на территорию Украины, он должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь, это безопасность страны, а во-вторых - это его личная безопасность… Потому речь идет только о том, что иностранцы будут давать нам свои биометрические данные, которые мы в дальнейшем будем использовать, и для этого им необязательно иметь биометрические или другие виды паспорта", - заявил О.Слободян.
Он отметил, что решением СНБО утверждается для граждан РФ двухступенчатый уровень контроля. "Они, кроме того, что, как иностранцы, будут предоставлять биометрические данные, они еще должны заблаговременно уведомлять о том, что они должны ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе", - отметил глава Госпогранслужбы.
По словам О.Слободяна, до 1 января 2018 года нужно оборудовать необходимой аппаратурой 157 основных пунктов пропуска, а созданная система должна будет обрабатывать более 1 млн запросов в секунду, что является "серьезным заданием", но к этому времени система заработает обязательно. "Тесты по отдельным видам аппаратуры уже проводятся", - уточнил он.
В свою очередь, народный депутат (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире "112 Украина" заметил: "У Российской Федерации есть все технические возможности для реализации проекта о выдаче биометрических паспортов. Относительно того, что они это будут делать, у меня есть некие сомнения".
Как сообщалось, решение СНБО от 10 июля 2017 года вводит систему фиксации биометрических данных въезда и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства, усиление соблюдением ими правил пребывания на территории Украины. Обнародованный в пятницу указ президента Украины №256/2017 от 30 августа 2017 года вводит это решение в действие. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Всьо готово.
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а мочу пусть..,ну как Москаль говаривал - сами..
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Это слёзы. Нужно довести хотя бы до 10 миллионов.
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Андрей Капустин
2 hrs ·
Пока Капитан-открывашка открывал очередной объект, а Вово Г. грузил подрастающему поколению о вреде высшего образования (а ведь, и в самом деле, нахрена оно в Украине кому-то нужно), в стране разыгрывалась иная, куда более кровавая драма...
Главного героя которой - народного депутата Винника - жестокие-пограничники отказались выпустить из страны.
Это при том, что данный депутат является, простите, членом фракции имени Капитана-открывашки...
А тут какие-то, сцуко пограничные беспредельщики...
Депутата от БПП...
Но, если кто-то решил, что пограничники решили таким образом обеспечить явку на открытии сессии ВР 5 сентября, то не парьтесь.
Причина куда прозаичнее - пацан просто торчит двум банкам 350 миллионов украинских денег....
И садистский суд запретил ему выезжать за границу, пока есть должок...
При этом пацан типа возмущен беспределом судей-пограничников, потому что он пацан честный и долг гасит.
В принудительном, правда, порядке, но гасит.
Из расчета 3500 грн. в месяц, которые злые судьи откусывают от его депутатской зарплаты.
Так что с такими темпами ему осталось потерпеть до открытия границы всего ничего: какие-то жалкие 8333, 3 года...
Да-да, восемь тысяч триста тридцать три года и четыре месяца...
И чего, спрашивается, дергаться и жаловаться на пограничников?...
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решением СНБО утверждается для граждан РФ двухступенчатый уровень контроля. "Они, кроме того, что, как иностранцы, будут предоставлять биометрические данные, они еще должны заблаговременно уведомлять о том, что они должны ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе", - отметил глава Госпогранслужбы.Источник: https://censor.net.ua/n453752
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