EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1394  28
Все про:Госпогранслужба (3015) биометрические паспорта (199) Слободян (239)

 Иностранцы смогут въезжать в Украину без биопаспортов, но должны будут сдавать отпечатки пальцев, - Госпогранслужба

слободян

В рамках усиления контроля за пересечением границы согласно введенному в действие решению СНБО иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, но наличие биометрического паспорта у него требовать не будут

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.

"Иностранец, который въезжает на территорию Украины, он должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь, это безопасность страны, а во-вторых - это его личная безопасность… Потому речь идет только о том, что иностранцы будут давать нам свои биометрические данные, которые мы в дальнейшем будем использовать, и для этого им необязательно иметь биометрические или другие виды паспорта", - заявил О.Слободян.

Смотрите также: Порошенко ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле при пересечении госграницы. ВИДЕО

Он отметил, что решением СНБО утверждается для граждан РФ двухступенчатый уровень контроля. "Они, кроме того, что, как иностранцы, будут предоставлять биометрические данные, они еще должны заблаговременно уведомлять о том, что они должны ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе", - отметил глава Госпогранслужбы.

По словам О.Слободяна, до 1 января 2018 года нужно оборудовать необходимой аппаратурой 157 основных пунктов пропуска, а созданная система должна будет обрабатывать более 1 млн запросов в секунду, что является "серьезным заданием", но к этому времени система заработает обязательно. "Тесты по отдельным видам аппаратуры уже проводятся", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ грозят ответными мерами на требование предварительно информировать о поездках в Украину

В свою очередь, народный депутат (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире "112 Украина" заметил: "У Российской Федерации есть все технические возможности для реализации проекта о выдаче биометрических паспортов. Относительно того, что они это будут делать, у меня есть некие сомнения".

Как сообщалось, решение СНБО от 10 июля 2017 года вводит систему фиксации биометрических данных въезда и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства, усиление соблюдением ими правил пребывания на территории Украины. Обнародованный в пятницу указ президента Украины №256/2017 от 30 августа 2017 года вводит это решение в действие. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще б з біомертикою.. Ну й сканування - само собою.. Щось крутять наші..Відсутність біометрики - не проблема України..Нехай щастить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україно-польський кордон. Пункт пропуску "Краковець".
Всьо готово.
Иностранцы смогут въезжать в Украину без биопаспортов, но должны будут сдавать отпечатки пальцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7104
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это просто пипец. Один говорит одно,другой другое,третий -третье. Где простой понятный и обычный визовый режим с врагом,с которым нужно было по большому счету давно вообще прекратить все отношения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапам же, в отличие от людей, оставлять отпечатки копыт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только в обратном порядке..,
а мочу пусть..,ну как Москаль говаривал - сами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...созданная система должна будет обрабатывать более 1 млн запросов в секунду..." Источник: https://censor.net.ua/n453752

Это слёзы. Нужно довести хотя бы до 10 миллионов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что случилось сегодня, кроме того, что начался учебный год...
Андрей Капустин
2 hrs ·
Пока Капитан-открывашка открывал очередной объект, а Вово Г. грузил подрастающему поколению о вреде высшего образования (а ведь, и в самом деле, нахрена оно в Украине кому-то нужно), в стране разыгрывалась иная, куда более кровавая драма...
Главного героя которой - народного депутата Винника - жестокие-пограничники отказались выпустить из страны.
Это при том, что данный депутат является, простите, членом фракции имени Капитана-открывашки...
А тут какие-то, сцуко пограничные беспредельщики...
Депутата от БПП...
Но, если кто-то решил, что пограничники решили таким образом обеспечить явку на открытии сессии ВР 5 сентября, то не парьтесь.
Причина куда прозаичнее - пацан просто торчит двум банкам 350 миллионов украинских денег....
И садистский суд запретил ему выезжать за границу, пока есть должок...
При этом пацан типа возмущен беспределом судей-пограничников, потому что он пацан честный и долг гасит.
В принудительном, правда, порядке, но гасит.
Из расчета 3500 грн. в месяц, которые злые судьи откусывают от его депутатской зарплаты.
Так что с такими темпами ему осталось потерпеть до открытия границы всего ничего: какие-то жалкие 8333, 3 года...
Да-да, восемь тысяч триста тридцать три года и четыре месяца...
И чего, спрашивается, дергаться и жаловаться на пограничников?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Винник не с Барной часом был, ну чтоб эффект двойной удовольствия был?))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с Россией надо радужную сканировать!))) и алкотест проводить!!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацап , сдай пальцы ! Когда будешь уезжать - вернем...


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, если так, отношусь с пониманием, потому что в нынешнее время Украина должна особенно заботиться о своей безопасности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При перетині кордону США проводиться перевірка паспорту з візою ( у мене ще книжечка) та сканування пальців, котрі звіряються зі сканованими в посольстві США при отриманні візи.. Якщо не буде біометрики з даними по скануванню, то як можна бути впевненим, що кордон пересікає саме та людина? Якась напівміра.. Єдиний плюс, який бачу - поступове накопичення бази відсканованих пальців, але ця база почне працювати і відловлювати небажаних "туристів" не в перший рік, і мабуть - не в другий, після запровадження.. Біометрика - більш дієвий засіб.. Якесь "гібридненьке" рішення влади.. Але, поживемо - побачимо..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это как из санкциями против раши,вроде пепо ввел,а товарооборот увеличился вдвое,разводняк как обычно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Штирлиц,а Вам вот эти пальчики ничего не напоминают?!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чего этот дятел противоречит Порошенко и Турчинову, типа руководство хочет кинуть. Сказали же что по биометрике и апаратуру уже завозят для сканирования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
для кацапсин мндивидуально будет :
решением СНБО утверждается для граждан РФ двухступенчатый уровень контроля. "Они, кроме того, что, как иностранцы, будут предоставлять биометрические данные, они еще должны заблаговременно уведомлять о том, что они должны ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе", - отметил глава Госпогранслужбы.Источник: https://censor.net.ua/n453752
 показать весь комментарий
Ответить
 
А если их фотки прогнать через мордораспознаватель, то будет интересно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИностранцы смогут въезжать в Украину без биопаспортов, но должны будут сдавать отпечатки пальцев, - Госпогранслужба
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти