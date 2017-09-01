 Минск ждет от Киева разъяснений об ужесточении правил въезда иностранцев в Украину, - МИД Беларуси

Об этом заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы отслеживаем дискуссию и принимаемые украинской стороной решения по вопросам въезда иностранцев", - сказал Д.Мирончик, комментируя решение о введении с 1 января 2018 года биометрического контроля въезжающих в эту страну иностранцев.
Пресс-секретарь МИД уточнил, что "на данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали". "Но мы исходим из того, что соответствующая информация поступит заблаговременно. Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках", - заметил он.
Как добавил Д.Мирончик, пока из опубликованных в СМИ сообщений следует, что государственным органам Украины отводятся 2-3-месячные сроки на выработку соответствующих механизмов.
"Ждем официального уведомления и, при необходимости, будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы", - сказал он.
Как сообщалось ранее, сегодня Президент Петр Порошенко подписал Указ №256 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".
Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу. Источник: /n453732
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Внешнеполитическое ведомство Беларуси отслеживает)))
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Вооруженные силы - да, мотивированы и прогрессируют
А в остальном...
Большинство населения, как и у нас - политически малограмотно и доверчиво
Я не хочу никого обидеть, но манипулировать нами легко - в последние дни очень удачно из простых беларусов врага лепят
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Так вот у меня вопрос к сябрам. Кто вам сказал что человек с польской фамилией белорус по национальности??? "Ваши" - это по фамилии Иванов!
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На счет "смешать народы" это скорее исключение чем реальность! Их смешивали путем назначения. Но многие этого не признавали. Знаешь что стоило когда то при СССР придти в ЗАГС и записать ребенка по национальности поляк, потому многие и шифровались!
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а то получается как человек говно - он не наш, а как герой - так все сразу тянут документы что он коренной житель ихнего аула!
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Что то не заметил протестов по этому поводу в Белоруссии!!! Я понимаю что вам плевать и вы придерживаетесь официального заявления МИД Белоруссии (люди пропадают всегда), вот по тому я не имею морального права считать ваш народ другом!!!
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И про совместные учения с кацапстаном напомнить, чтобы дураками перестали прикидываться.
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думал Коля,когдаж ты сдохнеш-лысый нудный пидараз.
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В Москве спросите, им дали все инструкции.
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может слышал ?
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Ну пусть подождет,мы ответим , когда поймем как те, кого украинцы считали братьями начали устраивать кацапские военные базы на своей территории, и судить своих граждан за поддержку Украины, а так же почему Беларусь признала крым российским.
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