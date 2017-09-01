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 Минск ждет от Киева разъяснений об ужесточении правил въезда иностранцев в Украину, - МИД Беларуси

беларусь

Внешнеполитическое ведомство Беларуси отслеживает дискуссию и принимаемые в Украине решения по вопросам въезда иностранцев.

Об этом заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы отслеживаем дискуссию и принимаемые украинской стороной решения по вопросам въезда иностранцев", - сказал Д.Мирончик, комментируя решение о введении с 1 января 2018 года биометрического контроля въезжающих в эту страну иностранцев.

Пресс-секретарь МИД уточнил, что "на данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали". "Но мы исходим из того, что соответствующая информация поступит заблаговременно. Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках", - заметил он.

Как добавил Д.Мирончик, пока из опубликованных в СМИ сообщений следует, что государственным органам Украины отводятся 2-3-месячные сроки на выработку соответствующих механизмов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чем больше мы разорвем зависимостей от РФ, тем быстрее мы прекратим войну", - Бутусов о введении биометрического контроля при пересечении госграницы

"Ждем официального уведомления и, при необходимости, будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, сегодня Президент Петр Порошенко подписал Указ №256 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу. Источник: /n453732
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Помощники путина. Они надеялись что лазейка останется и кацапы будут вьезжать в Украину под видом беллорусов. Но вышел облом!!!
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Минск ждет от Киева разъяснений об ужесточении правил въезда иностранцев в Украину, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 1017

Внешнеполитическое ведомство Беларуси отслеживает)))
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И для Беларуси нужно вводить такой же режим, как и с рашкой.
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Пошлите им официальное уведомление,что у нас на Донбассе хуйло затеял войну,бо вони не знають...
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Ответьте сначала за пацана которого с вашей территории увело фсб,потом будете ноты высылать.
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вы валите на Запад 2017..ссрусскими вотку жрать!
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Почитав комменты на этой ветке, я бы скорее сказал так про уста украинцев.
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ага. Но ваши 5-10% адекватных белорусов ничего не решают ни тут ни там!
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Да ладно, вопрос такой себе, вы ж не возмущаетесь когда надо сдать отпечатки на шенген ?
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Увы, ваши 5-10 процентов проблему не решает .
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Революция Достоинства - это было мощно
Вооруженные силы - да, мотивированы и прогрессируют
А в остальном...
Большинство населения, как и у нас - политически малограмотно и доверчиво
Я не хочу никого обидеть, но манипулировать нами легко - в последние дни очень удачно из простых беларусов врага лепят
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Не преувеличивай, про простых беларусов никто не говорит, но - как вы себе представляете два режима пропуска через границу, для простых и для пророссийских ? Гриба таки сцапали при полном невмешательстве ваших органов, где гарантия что среди простых не будет российских шпионов ?
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Не хочу вас расстраивать но вы позволяете лепить из себя врага. Молчание - знак согласия!
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Какие ж они враги? Им Лука прикажет - придут нас убивать. Но не потому, что они нас ненавидят, а потому, что Лука приказал.
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Треба відповісти в стилі відповіді МЗС Білорусі, щодо викраденого хлопчини : " Не подобається - не їздьте.. Нехай щастить." Піде циган - розберемось. Вважаю білорусів дружнім народом..
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Как можно считать другом того кто дружит с врагом Украины??? После похищения гражданина Украины - тамбовский волк им друг!!!
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Не треба змішувати в одну купу владу Білорусі і її народ..
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Леонид не будьте таким наивным! Они такие же как кацапы и даже 10% адекватных ничего не решают!!!
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Білорусів вважав, вважаю і буду вважати дружнім до українців народом.. Владу Білорусі - такою не вважаю..
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Это Ваше личное дело! Я до недавно такими и кацапов считал! Ну лет 6-7 назад!
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Якщо народ не влаштовує влада- він її скидає.
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Кстати тут некоторые из Белоруссии любят наводить пример адекватного белоруса по фамилии Жизневский.
Так вот у меня вопрос к сябрам. Кто вам сказал что человек с польской фамилией белорус по национальности??? "Ваши" - это по фамилии Иванов!
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Какое определение национальности по фамилии после СССР, где перелопатить и смешать народы было нормой ?
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Легко! У всех паспортах СССР стояла национальность!
На счет "смешать народы" это скорее исключение чем реальность! Их смешивали путем назначения. Но многие этого не признавали. Знаешь что стоило когда то при СССР придти в ЗАГС и записать ребенка по национальности поляк, потому многие и шифровались!
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Да ну нафиг, вспомним про распределение после вузов, наши ехали хрен знает куда, а оттуда присылали вату, как теперь по фамилии определять ?
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Ну так вы можете выяснить если у вас есть желание, а не однозначно заявлять что он белорус! Все это как то не стыкуется попросту!
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Блин, это уже дебри, так можно про любого сказать, человек считал себя беларусом ? Что еще надо .
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Так я ничего не утверждаю! Я только спросил.
а то получается как человек говно - он не наш, а как герой - так все сразу тянут документы что он коренной житель ихнего аула!
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Хотя сами при этом ведут себя как терпилы и когда им говоришь что вы терпилы они обижаются и называют это "не дружественным шагом"!
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Все равно, попробуйте сходить на белсайты, сразу определите что это не руснявые помойки, там тоже дело туго, а хуйло там уже двумя ногами.
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Буков я тя прошу... это как фото из автозака. Поговорили и разошлись, а дальше?
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Да понимаю я, но нельзя от них требовать вооруженного сопротивления пока мы сами что то толковое не выстроим, там же пропаганда на полную идет .
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а вы похитивши гражданина Украины на кацабов не работаете?
Что то не заметил протестов по этому поводу в Белоруссии!!! Я понимаю что вам плевать и вы придерживаетесь официального заявления МИД Белоруссии (люди пропадают всегда), вот по тому я не имею морального права считать ваш народ другом!!!
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«поляки, которые никогда не забывали, что они белорусы, белорусского благородного корня» - В.Корткевич.
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Разъяснение очень простое - лавочка закрылась.
И про совместные учения с кацапстаном напомнить, чтобы дураками перестали прикидываться.
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А что тут неясно? Нельзя одной жопой сидеть на 2х стульях ~ неудобно и можно на полу оказаться как янукевич) Украина получила безвиз с ЕС и логично было ввести визы с теми кто не в этом поле в частности СНГ, но украинское руководство обычно полумерами ограничилось въезд по биометрике.
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Колю папа на картошку брал с сабою каждый раз;
думал Коля,когдаж ты сдохнеш-лысый нудный пидараз.
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прийшлось в*їхати в Україну через Мінськ... Сябри, не перевіряють(їх просто нема), а росіяни рискають.... Продали сябри свою Білорусь....
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это вам кремль разъяснит как уже разъяснил многое, со стороны Украины эта мера вынужденная в связи со статусом Беларуси как как союзника и партнера нацистской орды орды третьего рейха москвы , которая нарушив собственные обязательства аннексировала украинский Крым и ведет боевые действия на украинском Донбассе привлекая к ним гитлеровских сверхчеловеков из числа населения этого региона, намеренных лишить народ Украины права на самоопределение в пользу москвы.
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Просто ВЧК. НКВД, КГБ.......и карлик с вишенькой!
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помнится, во второй половине 2013 года вдруг шлея попала под хвост пуйлу и он заявил, что пора въезд украинцев в РФ осуществлять по загранпаспортам. И никакой Минск, равно как и никого более, это заявление не удивило - он всё подробно разъяснил с примерами и законами из жизни мира. Так чего вдруг сейчас их удивляет, что они будут въезжать по обычным биометрическим паспортам? Ну что тут такого сверх естественного для не прекращающихся истерик?
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А шо, вам холуям отдельное объяснение нужно? пфффф...
В Москве спросите, им дали все инструкции.
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КАКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ТУТ ШО ВАМ ПРОХОДНОЙ ДВОР?
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аграном лукашенка,у нас война с твоим боссом шаломовым(путиным),
может слышал ?
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Холуї московські вимагають ще щось їм пояснювати ! Раби ,підніжки , грязь москви ! ПНХ раби пуціна !
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Что значит объяснений ждут? Делай, что говорят, или дома сиди!
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Пусть этот еблобан из белорусского мида сперва объяснит цель своих совместных учений с путинской армией вблизи границ моей страны. Уверен, что этой красножопой обезьяне пришел приказ из Кремля - поднимать волну недовольства о притеснениях "братских народов". Не следует обращать внимания на этих очередных путинских членососов пошиба Хирургов или Поклонских. Раз требуют объяснений - значит мы все делаем правильно. Прочь от совка. Прочь от этих квасных рукожопых братьев с их совхозами, колхозами и стаканами в руках на День Победы.
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МИД РБ может только скромно отсосать. На большее он и не способен,да и не нужен.
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Ничего страшного.Кому нужно,тот и визу откроет.
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Минск ждет разъяснений?
Ну пусть подождет,мы ответим , когда поймем как те, кого украинцы считали братьями начали устраивать кацапские военные базы на своей территории, и судить своих граждан за поддержку Украины, а так же почему Беларусь признала крым российским.
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Сподіваюсь, що адекватні білоруси з розумінням сприймуть це рішення України - у нас йде війна з росією, з котрою Ви маєте один митний і прикордонний контроль. І Ваша країна членом так званого "союзного государства" з агресором проти нас..Вибачте за тимчасові незручності .. Не було б у Вас "Заходу 2017" - може й посилення контролю щодо Вас в України - також не було б..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинск ждет от Киева разъяснений об ужесточении правил въезда иностранцев в Украину, - МИД Беларуси
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