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Все про:Генштаб ВС (850) учения (1979) Муженко (241)

 ВСУ в сентябре проведут учения "Несокрушимая стойкость-2017" с привлечением войск и резервов, - Генштаб

муженко

Вооруженные силы Украины в сентябре проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, основными будут учения "Несокрушимая стойкость-2017"

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) "Несокрушимая стойкость-2017". Его целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий", - цитирует В.Муженко управление по связям с общественностью ВСУ.

По его словам, перед этим состоится логистическое обучение для усовершенствования системы планирования и всестороннего обеспечения группировок войск (сил) и управления привлеченными силами и средствами в ходе стратегического развертывания ВСУ и отпора вооруженной агрессии на рискованных направлениях.

"Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны государства с развертыванием штабов территориальной обороны", - добавил начальник Генштаба.

Смотрите также: Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине. ФОТОрепортаж
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Я так понимаю надо быть готовым к любым пидорным действиям рашастана
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на крысме сегодня:
1. Очередной всплеск ненависти между крымской ватой и понаехавшими: "В чёрный список огромную массу людей, приезжающих с материка. То тут, то там слышно и видно ваше неуёмное желание показать крымчанам, как они далеки от вашей прогрессирующей жизни. Может, хватит уже держать пальцы веером и говорить нам о нашей некомпетентности, о плохом сервисе? Вы здесь ГОСТИ. Крым принадлежит крымчанам. И без ваших понтов и указаний мы как-нибудь сами разберёмся со своими проблемами. Анонимно". Ответы: "Где же были крымчане с такими заявлениями в 2014 году? Всё успокоилось, теперь можно и погавкать из куста, верно?", "С каких это пор русский в россии - гость? Ну ладно ещё в Москве надо тихо быть, иначе чеченцы забьют толпой", "И тут они (чеченцы) уже есть", "Поддерживаю автора. Пусть сначала наведут порядок в СВОЕЙ помойной яме, из которой приехали. А мы в Крыму САМИ знаем, как нам жить", "Золотые слова", "РОССИЯ - для русских. Почему анонимно, скажите свое ФИО нам, понаехавшим, в глаза", "Так вам в глаза и говорят: ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-РОССИЯ. ВПЕРЁД!", "В россии полно мест похуже Крыма. Просто отправляйте их туда, откуда они, скорее всего, и родом!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/903622239324692481 (скрин).
2. Обнародовано видео вчерашнего нападения оккупантов на архиепископа Климента с угрозой применения спецсредств https://ru.krymr.com/a/news/28709885.html (видео).
3. Сегодня оккупанты планировали ввести в эксплуатацию теплоэлектростанции в Крыму, используя те самые турбины Сименс, но что-то пошло не так и запуск перенесли на май-июнь 2018 года. У оккупантов не нашлось специалистов для ввода в эксплуатацию санкционных турбин, хотя изначально они врали, что турбины - российского производства http://i-army.org/ru/rosiya-ne-zmogla-zapustyty-turbiny-siemens-v-okupovanomu-krymu/
4. Работники Херсонесского маяка, которых оккупанты вместе с детьми вышвыривают из квартир на улицу, написали коллективное письмо путину. От путина пришёл ответ, в котором сказано, что их письмо передано в Министерство обороны. Изюминка в том, что это самое Министерство обороны и выкидывает людей на улицу. РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! https://twitter.com/KrimRt/status/903623138319196162 (фото документа).
5. В Севастополе начался обещанный "многотысячный" митинг ваты против отжатия земли. Пока вижу одного пикетчика и ментов. Подробности уже завтра https://twitter.com/CrimeaUA1/status/903642680583958529 (фото и ссылка).
6. З Днем знань, друзі! Сьогодні, слухаючи гімн України, подумайте про тих, чиї діти вимушені чути гімн окупації - гімн СРСР 2.0.
7. Сьогодні 26 рік поспіль маленькі українці йдуть до першого класу, а в Криму 1265 день безперестанку з неба падають каменюки.
8. Первое сентября. У кого-то праздник, кто-то в школу пошёл, а трасса Севастополь-Симферополь забита колоннами с военной техникой оккупантов. Не дремлет "курорт". Готовится.
9. В Крыму одебиливать детей начали с первого же урока. Керченские пропагандоны радостно сообщили, что "в школу на линейку пришёл ГЕРОЙ моста". На следующий год пригласят ветерана моста с медалькой "за взятие моста"? Крымчане рассказали некоторые подробности: "Первый урок. Тема: Крымский мост… Это самый большой мост россии, который строится по последним технологиям и лучшими специалистами страны. Весь мир следит за его строительством. И если россия соединяется им с Крымом, граничащим с Украиной, то это только подчёркивает её тёплое дружеское отношение к этой стране", - вливали в уши детям https://twitter.com/CrimeaUA1/status/903570149525073920 (фото-скрин).
10. Преступник Чалый пришёл на первый урок к старшеклассникам рассказывать о "патриотизме". Севастопольская вата комментирует: "Интересно, а останется ли патриотизм у тех севастопольцев, которых сейчас засыпали повестками в суд по отъёму земли и квартир?", "Осточертела вся эта пустомельная демагогия и высокопарные умозаключения", "Одним патриотизмом сыт не будешь", "Подавляющее число выпускников школ благополучно поступили на материк в высшие учебные заведения. Так же, как и при Украине, поступали в Киев, Харьков, Львов. И мало кто из них вернётся в свой родной город, чтобы сделать его лучше. Хреновый патриотизм какой-то. Как в Брат-2 таксист сказал: «Сегодня родина там, где задница в тепле». Я бы не хотел, чтобы мои дети здесь остались, к сожалению. Но с таким подходом Севастополь так и останется городом пенсионеров", "Всё верно, но сегодня родной ГОРОД ПОПАЛ В ЧУЖИЕ РУКИ. Возможно, не все они загребущие, но что, например, произошло в Симферополе, какая уже по счёту волна отставок? Нужно веское слово Чалого перед выборами - что делать севастопольцам, на кого положиться, чтобы не было мучительно больно после выборов? За спиной бессмертный полк, 9 мая, все видят наше единство, а видеть хапуг в чиновничьих креслах, озабоченных своим благополучием в чужом для них городе, - уже за гранью" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/903591655546261504 (скрин).
11. В Симферополе на базе школы-лицея №3 оккупанты открыли кадетский класс Следственного комитета россии. Готовят чекистов https://ru.krymr.com/a/news/28709297.html
12. Оккупанты всё-таки заставили срезать тамгу с ворот крымскотатарской школы. Осталось прицепить серп и молот. Уроды https://twitter.com/CrimeaUA1/status/903612790253998080 (фото).
13. Севастополь. После орковской линейки дети заскочили в троллейбус и крикнули "Слава Украине! Героям Слава!". Пенсионная вата поднимала челюсти с пола и испепеляла детей взглядом https://twitter.com/SevcityLackyman/status/903606336956624896 (скрин).
14. Севастопольскую школу-интернат для детей из малообеспеченных и многодетных семей оккупанты решили закрыть в январе 2018 года. Школа просуществовала с 1961 года и станет далеко не первой, которая не переживёт российскую оккупацию https://twitter.com/KrimRt/status/903619535718281216 (скрин).
15. Спорт, который мы заслужили: "Сборная Крыма по футболу будет играть с ДНР и Абхазией". Можно ещё с "Приднестровьем" и в Сирию сгонять https://twitter.com/CrimeaUA1/status/903578384369934336 (скрин).
16. Начался бархатный сезон. "Переполненный" пляж Коктебеля https://twitter.com/Kosstik8/status/903499591856873472 (фото).
17. Севастополь. Диалог на рынке: " - Друг! Тебе сыр (шёпотом) украинский нужен? - Да". Озираясь по сторонам, достаёт сыр из-под прилавка.
18. Интересно, как проукраинские севастопольцы, не сговариваясь, выработали свой кодовый язык. По одному-двум предложениям мы узнаём своих.
19. "В Екатеринбурге сломали нос журналисту Первого канала" https://inforesist.org/v-rossii-izbili-reportera-pervogo-kanala/ . Что-то эти журнашлюшки всё чаще стали встречаться с плодами своего творчества. Теперь понятно, почему другая журнашлюха так паниковала, когда её вчера депортировали из Украины в рашку. Их там чмырят по полной, а она хотела в Украине переждать. Но, вернувшись в мордор, пропагандонша с первых секунд принялась за любимое дело - рассказывать про страшных бандеровцев https://censor.net.ua/video_news/453674/bylo_temno_i_holodno_menya_vyshvyrnuli_na_granitse_izdevalis_i_smeyalis_sbu_do_sih_por_mereschitsya (видео).
20. Соглашение об ассоциации Украина-ЕС сегодня вступило в силу в полном объёме. Благодаря украинскому народу мы не встряли в союз с варварами http://qha.com.ua/ru/politika/vstupilo-v-polnuyu-silu-soglashenie-mejdu-es-i-ukrainoi/177744/ . Тем временем Порошенко заявил, что с 1 января 2018 года россияне смогут пересекать украинскую границу исключительно по биометрическим паспортам, заранее сообщив украинским властям о своём визите. Неистово плюсую! https://15minut.org/news/173627-s-2018-goda-rossiyane-smogut-peresekat-granicu-s-ukrainoj-tolko-po-biometricheskomu-pasportu
21. Россия каждый год рассказывает, как "победила" во Второй мировой войне, но "не помнит", что она её вместе с нацистской Германией и развязала, напав на Польшу https://twitter.com/i_army_org/status/903557001610919936 (фото). Прочтите статью Портникова про первое сентября 1939 года - день начала Второй мировой войны, о котором в россии предпочитают не вспоминать или даже сажать, если начнёшь говорить правду http://graniru.org/opinion/portnikov/m.263698.html
P.S. Вот мы и дожили до момента, когда ватники назвали россию помойной ямой, а понаехавшим учителям жизн
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жизни указали место шастанья: чемодан - вокзал - россия! То ли ещё будет…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Эхх, если бы не Шоколадник, то уже Москву бы взяли
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Название классное, но лучше было бы "Несокрушимая несокрушимость".
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Грося подгони,армии тягачи под танки.А то тебе все дороги попортят.Вот действительно,як що замес почнется,це ж дорогам хана.
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Долго думали? Надо одновременно с орками проводить такие учения, и естественно вблизи их "учений".
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Він же і пише, що одночасно навчання будуть проводитись
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Да, я протупил. Почему-то думал, что орки со 2-го сентября свои учения проводят, но они с 14-го по 20-е. Значит у нас должны проводиться с 12-го по 21-е. Нехрен булки расслаблять. С орками это чревато..
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"Несокрушимая стойкость" - это название Муженко придумал или Петя?
ох уж эти креативщики куевы ....на название какого-то порнофильма смахивает....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВСУ в сентябре проведут учения "Несокрушимая стойкость-2017" с привлечением войск и резервов, - Генштаб
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