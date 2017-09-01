 Суд оставил обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова в СИЗО и приступит к исследованию доказательств

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из Шевченковского суда.
Коллегия судей решила, что ходатайства не соответствуют Уголовному процессуальному кодексу. В частности, они поданы ранее 30 дней с момента вынесения предыдущего постановления суда о применении меры пресечения. Также судьи посчитали, что менять меру пресечения нецелесообразно из соображений безопасности Безъязыкова в судебном процессе.
В следующем заседании, 15 сентября, будут исследованы письменные доказательства по делу. Также суд планирует изучить записи телефонных разговоров, допросить свидетелей обвинения, свидетелей защиты и самого обвиняемого.
Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.
Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
754 2
Суд оставил под стражей до 8 октября подозреваемого в государственной измене полковника Безъязыкова(10)
Суд продлил арест подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова до 13 августа(4)
Полковнику Безъязыкову, подозреваемому в госизмене, суд продлил арест до 8 апреля(1)
Шевченковский суд сегодня продолжит рассмотрение дела Безъязыкова(2)
Примечательная история полковника Безъязыкова, бывшего в плену у российских оккупантов и коллаборантов почти два года(0)
Защита обвиняемого в госизмене Безъязыкова подала ходатайство об отводе судьи. ФОТОрепортаж (обновлено)(4)
"На другое я и не рассчитывал!": суд оставил полковника Безъязыкова в СИЗО(45)
Ответить
Ответить