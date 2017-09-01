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 Суд оставил обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова в СИЗО и приступит к исследованию доказательств

безъязыков

Суд оставил без рассмотрения ходатайство обвиняемого полковника Ивана Безъязыкова и его защиты о смене меры пресечения. 15 сентября суд приступит к исследованию письменных доказательств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из Шевченковского суда.

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Коллегия судей решила, что ходатайства не соответствуют Уголовному процессуальному кодексу. В частности, они поданы ранее 30 дней с момента вынесения предыдущего постановления суда о применении меры пресечения. Также судьи посчитали, что менять меру пресечения нецелесообразно из соображений безопасности Безъязыкова в судебном процессе.

В следующем заседании, 15 сентября, будут исследованы письменные доказательства по делу. Также суд планирует изучить записи телефонных разговоров, допросить свидетелей обвинения, свидетелей защиты и самого обвиняемого.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.
Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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Цей суд - фуфло. В колегії суддів конкретна сепарша і ригоанальша суддя Голуб.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оставил обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова в СИЗО и приступит к исследованию доказательств
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