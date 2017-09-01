 МИД Украины осудил блокирование оккупантами храма УПЦ КП в Симферополе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Российская оккупационная власть продолжает свою политику, направленную на воспрепятствование деятельности УПЦ КП на временно оккупированной территории АР Крым и делает все возможное для прекращения ее деятельности на территории Крыма. С начала оккупации Российской Федерацией Крыму на полуострове осуществляется захват помещений церкви, происходит незаконное завладение его имуществом, проводятся обыски в ее помещениях, осуществляется давление на священнослужителей. Такие действия оккупационных властей является систематическим нарушением фундаментальных прав и свобод человека, свободы совести и вероисповедания, норм международного права", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
МИД Украины требует от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе, прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП и обеспечить выполнение обязательств в рамках международного права.
МИД Украины обращается к международному сообществу, в частности Европейскому Союзу, США, Канаде и другим демократическим стран, международным организациям, включая ООН, СЕ и ОБСЕ с просьбой осудить нападение на украинский храм в Симферополе.
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