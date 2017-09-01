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 Политика Украины
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 МИД Украины осудил блокирование оккупантами храма УПЦ КП в Симферополе

мид

Министерство иностранных дел Украины осуждает блокирование российскими оккупационными властями единственного действующего в Симферополе храма Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Российская оккупационная власть продолжает свою политику, направленную на воспрепятствование деятельности УПЦ КП на временно оккупированной территории АР Крым и делает все возможное для прекращения ее деятельности на территории Крыма. С начала оккупации Российской Федерацией Крыму на полуострове осуществляется захват помещений церкви, происходит незаконное завладение его имуществом, проводятся обыски в ее помещениях, осуществляется давление на священнослужителей. Такие действия оккупационных властей является систематическим нарушением фундаментальных прав и свобод человека, свободы совести и вероисповедания, норм международного права", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты забрали ковры, иконы, крест и посуду из часовни храма УПЦ КП в Симферополе

МИД Украины требует от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе, прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП и обеспечить выполнение обязательств в рамках международного права.

МИД Украины обращается к международному сообществу, в частности Европейскому Союзу, США, Канаде и другим демократическим стран, международным организациям, включая ООН, СЕ и ОБСЕ с просьбой осудить нападение на украинский храм в Симферополе.

Читайте: Архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент планирует встретиться с кремлевской марионеткой Аксеновым


Напоминаем, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.

После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Также читайте: Нападение на храм УПЦ КП в Крыму направлено на вытеснение этнических украинцев с полуострова, - Чубаров

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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Климкинд тестю недовольство не мог по телефону выразить?
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Тебя в честь Хуйла поп назвал, когда фамилию увидел?
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Осуждаете поверхностно, глубоко, строго, категорично, или еще как то?? Вместо того чтоб гнать из Украины московитскую церковь...
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А теперь идите бабла занесите и свечку золотую кгбистам из Лавры занесите.......Пипец!
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Паства , эти овцы...реально скажите на новый день что солнце не в МАЦКВЕ!!!!!
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И наши властные это знают...договариваются......падлы
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Половина украинской "элиты" ходит в московскую церковь, так как считают украинскую не каноничной.
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Пора закрывать рашистские секты в других странах
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та не блокирование, а мародерство....а в ответ нефиг скромничать - всею инфраструктуру ПЦ МП передать в собственность Православной Церкви КПатриархата.
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Скажите,а вот Вы,уважаемые читатели сайта Цензор.нет ,уже узнали,где в вашем населенном пункте находятся церкви МП,а где КП ?! Я,грешен,пока не узнал.Т.е.хожу в нашу,автокефальную церковь,но при случае я же обязан знать и обходить церкви МП? Должен!... Не поддерживать убийц наших солдат.Вот что я должен сделать...Обещаю-узнаю где церкви МП что б обходить стороной.
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Исповедание в МП , как прийти на Лубянку с чистосердечнім признанием
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