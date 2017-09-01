 "Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать": титушки под шевронами батальона "Донбасс" угрожают мирным жителям, - волонтер. ФОТОрепортаж

"Очень не люблю когда обижают хороших людей. Особенно если это люди которые все эти четыре года вкладываются по полной в свой народ. У меня есть друг Денис Поляков. Он управленец висшего звена, работает топ менеджером в одной из крупнейших компаний електороники и техники. Когда началась война - Денис массово эту технику передавал на фронт - планшеты, ноути, камеры и т.д. Передает до сих пор, счет пошел уже видимо на миллионы. И ничего не просит взамен, нигде не пиарится, просто тихо и искренне помогает своим", - написал она.
"И вдруг к Денису приходят дяди в форме, представляющиеся "атошниками" - "Донбасс Безопасность" и отрезают свет. Терроризируют весь дачный кооператив включительно с его семьей. И полиция никак на них не может повлиять. Потому что их для этого наняли и пообещали землю. Я точно знаю, что те кто с нами действительно воевал - таким не занимаются. Надеть камуфляж и бегать по рейдерским заказухам - ниже плинтуса для солдат, прошедших войну", - отметила Берлинская.
Также она процитировала текст Дениса Полякова.
"Бандитизм и рейдерство под флагами батальона Донбасс - это норма? Друзья волонтеры, атошники. Сори что вас тегнул, но ситуация такая... Помощь нужна. Мне стыдно, что когда-то я помогал и этому батальону тоже. Как всегда - деньгами и электроникой. А теперь под его шевронами титушки угрожают мирным жителям, творят беспредел. Кооператив Глядын, возле с.Хотяновка (под Вышгородом) Мирное, уютное место. Уехал из Киева и купил здесь домик. Люди живут уже лет по 10-15. Вокруг одна интеллигенция. И тут весной этого года кооператив окружили титушки в камуфляже. И что самое ужасное - сразу на всех "постах" водрузили флаги "Донбасс Безпека", ездят на одноименных джипах (почему джипы не в АТО??? Мы ведь деньги по копейке на них собираем!!!). А пару недель назад рейдер и бандит который их нанял обрезал высоковольтную линию питающую несколько десятков домов, так эти "атошники" еще и грудью лягли под машину из РЭС, которая приехала чинить обрывы. И они открыто говорят что им платят. Что им обещали за этот терроризм землю", - сообщил Поляков.
"Недавно еще один флаг водрузили, не смог опознать логотип из треугольников. Звонил в саму Донбасс Безпеку. Сказали что им пофигу, что они терроризируют население. Им пофигу, что договор подписан с липовым, самопровозглашенным "начальником кооператива". "Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать". И понимаешь, что пока настоящие защитники нас с вами от российской агрессии спасают - эти нас в тылу терроризирут, устрашают. Простите что в такой день пишу (24 августа - Ред.), когда дух от захватывает от гордости за ребят на майдане, от "коробочки" ветеранов АТО,
а за их спинами, в глубоком тылу, под их флагами такая мерзость происходит. Мерзко это все! Крайне мерзко!!!" - резюмировал Поляков.
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Так Донбасс безопастность єто контора Гришина
01.09.2017 19:07
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Сейчас это дело вынесено на контроль общественности.
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То какой из двух Донбасов имеет отношение к Донбасу из статьи
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. Командование и бойцы батальона ВСУ «Донбасс-Украина» выражает искреннюю поддержку побратимам из батальона Национальной Гвардии "Донбасс" в той непростой ситуации, в которой они оказались в связи с недостойным и позорным поведением своего бывшего командира.
- это там самое главное - они не хотят иметь ничего общего с семенченко и об этом открыто говорят
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Я спрашиваю, где официальное заявление хоть от одного Донбаса, что они не имеют отношение к "Донбас Безпека"? Или там на ротации они подрабатывают по очереди?
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пару чертей пропадет никто и искать не станет
раз не на фронте - значит должны жить как гражданские
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