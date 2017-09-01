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Все про:рейдерство (834) Донбасс (15934) военнослужащие (3946) титушки (546) добровольцы (617)

 "Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать": титушки под шевронами батальона "Донбасс" угрожают мирным жителям, - волонтер. ФОТОрепортаж

Титушки в форме, представляющиеся "атошниками" - "Донбасс Безопасность" терроризируют весь дачный кооператив Глядын, возле с.Хотяновка (под Вышгородом).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Мария Берлинская.

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"Очень не люблю когда обижают хороших людей. Особенно если это люди которые все эти четыре года вкладываются по полной в свой народ. У меня есть друг Денис Поляков. Он управленец висшего звена, работает топ менеджером в одной из крупнейших компаний електороники и техники. Когда началась война - Денис массово эту технику передавал на фронт - планшеты, ноути, камеры и т.д. Передает до сих пор, счет пошел уже видимо на миллионы. И ничего не просит взамен, нигде не пиарится, просто тихо и искренне помогает своим", - написал она.

"И вдруг к Денису приходят дяди в форме, представляющиеся "атошниками" - "Донбасс Безопасность" и отрезают свет. Терроризируют весь дачный кооператив включительно с его семьей. И полиция никак на них не может повлиять. Потому что их для этого наняли и пообещали землю. Я точно знаю, что те кто с нами действительно воевал - таким не занимаются. Надеть камуфляж и бегать по рейдерским заказухам - ниже плинтуса для солдат, прошедших войну", - отметила Берлинская.

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Также она процитировала текст Дениса Полякова.

"Бандитизм и рейдерство под флагами батальона Донбасс - это норма? Друзья волонтеры, атошники. Сори что вас тегнул, но ситуация такая... Помощь нужна. Мне стыдно, что когда-то я помогал и этому батальону тоже. Как всегда - деньгами и электроникой. А теперь под его шевронами титушки угрожают мирным жителям, творят беспредел. Кооператив Глядын, возле с.Хотяновка (под Вышгородом) Мирное, уютное место. Уехал из Киева и купил здесь домик. Люди живут уже лет по 10-15. Вокруг одна интеллигенция. И тут весной этого года кооператив окружили титушки в камуфляже. И что самое ужасное - сразу на всех "постах" водрузили флаги "Донбасс Безпека", ездят на одноименных джипах (почему джипы не в АТО??? Мы ведь деньги по копейке на них собираем!!!). А пару недель назад рейдер и бандит который их нанял обрезал высоковольтную линию питающую несколько десятков домов, так эти "атошники" еще и грудью лягли под машину из РЭС, которая приехала чинить обрывы. И они открыто говорят что им платят. Что им обещали за этот терроризм землю", - сообщил Поляков.

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"Недавно еще один флаг водрузили, не смог опознать логотип из треугольников. Звонил в саму Донбасс Безпеку. Сказали что им пофигу, что они терроризируют население. Им пофигу, что договор подписан с липовым, самопровозглашенным "начальником кооператива". "Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать". И понимаешь, что пока настоящие защитники нас с вами от российской агрессии спасают - эти нас в тылу терроризирут, устрашают. Простите что в такой день пишу (24 августа - Ред.), когда дух от захватывает от гордости за ребят на майдане, от "коробочки" ветеранов АТО,
а за их спинами, в глубоком тылу, под их флагами такая мерзость происходит. Мерзко это все! Крайне мерзко!!!" - резюмировал Поляков.

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 01

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 02

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 03

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 04

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Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 05

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 06

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 07

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 08

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 09

Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать: титушки под шевронами батальона Донбасс угрожают мирным жителям, - волонтер 10

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Так Донбасс безопастность єто контора Гришина
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вату щимить- святое дело. пусть скажут спасибо что не вешают
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С чего вы взяли, что они под Вышгородом вату щимят?
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Ага, хай вилучать в цих "донбасівців" телефони та переглянуть в них "контакти" - в більшості з них номер телефону Іллі Ківи виявиться.
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Все может быть. Про так называемую Донбасс безопасность я уже читал очень давно и связывали это контору именно с Гришиным
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Репост. "Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать": титушки под шевронами батальона "Донбасс" угрожают мирным жителям, - волонтер - Цензор.НЕТ 1065 Dmitriy Petrov
Так Донбасс безопастность єто контора Гришина
01.09.2017 19:07
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"Бандитизм и рейдерство под флагами батальона Донбасс - это норма? Мне стыдно, что когда-то я помогал и этому батальону тоже." - ну и причем здесь какие то самозванцы и батальон Донбасс? Опять заказуха от парашенки поперла?
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Ну так понятно.Добровольцы для пети это красная тряпка.Любой повод используют информационный не хуже,чем парашники.
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Ну, так батальйон "Донбасс" должен хотябы выступить с официальным заявлением относительно причасности к этим особам. А вобщето так чтущие свой бренд люди берегут честь знамени, шеврона, названия... В Штатах ложный морпех может и по шнобелю схлопотать от настоящих.
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Но не все же...
Сейчас это дело вынесено на контроль общественности.
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Новая форма все изгадить.......Собери шоблу титушни не дорезанной на службе у новых-старых хозяев........Аваков, есть повод себя и МВЛ типа обновлённое без КИВЫ проявить себя......КОКРД-Беркут....ну и новые ребята.....
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А ну Семен разберись и прокомментируй эту ситуацию...
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Он за этим и стоит, слухи ходили очень давно. Похоже что все это правда
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если правда то жаль Семена - его пацаны порвут...
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А что говорит сам "Донбасс", имеют ли эти люди к ним отношение или это творение Поци поросёнко, как часть программы по дискредитации патриотов? Видел и я как эти "атошники" одного жирного коррупционера охраняли.
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Мне показалось, или на одном из фото они используют флаг нашего уже полка?
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Надо же Семенченко на что-то жить в перерывах между блокадами.
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А не думаешь что власть умело использует титушню для дискриминации добровольцев они идут на любіе мері что скомпрометировать активных людей Украині отстаивающих свои права
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Опять Семенченко барыге на хвост наступил. Придумали заказуху в отместку.
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Семенченко изгнали из родного батальона, а это о чем-то говорит.
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Сегодня, 10 января, в селе Новые Петровцы под Киевом на общем собрании батальона «Донбасс» бойцы выразили недоверие своему комбату Семену Семенченко, а также другим командирам с позывными Сват, Галл и Филарет.
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Солдаты и офицеры выдвинули им ряд претензий, среди которых увольнение задним числом бойцов, сражавшихся в зоне АТО; часто безуспешная бюрократическая волокита с документами раненым; фактический развал батальона как боевого подразделения после иловайского котла, а также всевозможные махинации.
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Полякову:"Вовк і мічене бере!"(Українська народна помовка)
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а тепер згадуємо Кіровогрд, і "благородних" данбасівців...
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настоящий бат Донбасс уже устал открещиваться от насиння
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там только внутренние разборки между "Донбасом Украина" и "Донбасом" НГУ
То какой из двух Донбасов имеет отношение к Донбасу из статьи
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Отдельный батальон специального назначения «Донбасс-Украина» Вооруженных Сил Украины не поддерживает с гражданином Семеном Семенченко никаких взаимоотношений и не имеет с ним ничего общего.
. Командование и бойцы батальона ВСУ «Донбасс-Украина» выражает искреннюю поддержку побратимам из батальона Национальной Гвардии "Донбасс" в той непростой ситуации, в которой они оказались в связи с недостойным и позорным поведением своего бывшего командира.

- это там самое главное - они не хотят иметь ничего общего с семенченко и об этом открыто говорят
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Та до спины мне Семенченко и тёрки между одним и другим Донбасом. Если они есть то я не вижу разницы между Семенченко и теми, кто его обвиняет.
Я спрашиваю, где официальное заявление хоть от одного Донбаса, что они не имеют отношение к "Донбас Безпека"? Или там на ротации они подрабатывают по очереди?
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Земля вроде государственная , у Семенченко земли нет .
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у людей должен быть огнестрел и закон, разрешающий защищать свое имущество любыми способами, после пары сотен отстрелянных таких существ, мы про понятие "титушки" забудем навсегда. Когда МВД крышует рейдеров и беспредельщиков, а в большинстве случаев является организаторами, то другого выхода у людей нет, вопрос надо решать на политическом уровне и чем раньше, тем лучше.
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Вот и братка........к сожалению........многие теперь будут оать что в танке горели...особенно если их подпитают деньгами....
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Какие чистые авто а вот кто в них приехал обосранные в дерьме а почему обосранные а они засранные с рождения
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ночи темные уже
пару чертей пропадет никто и искать не станет
раз не на фронте - значит должны жить как гражданские
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать": титушки под шевронами батальона "Донбасс" угрожают мирным жителям, - волонтер. ФОТОрепортаж
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