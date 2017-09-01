EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  428  13
Все про:дача (111) Россия (72098) США (13320) дипломаты (222)

 Помощник Путина: "США совершили рейдерский захват собственности российской дипломатической миссии"

ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал рейдерским захватом решение властей США по российской дипломатической собственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

"То есть всего шесть точек забрали: пять - наша собственность, одна - аренда. Просто рейдерский захват какой-то", - сказал чиновник.

Ушаков также пояснил, что российское руководство долгое время не отвечало на решение Вашингтона по дипломатической собственности и высылке дипломатов, так как считало подобный шаг "достаточно экстравагантным", и отметил, что "кто-то должен проявить благоразумие", чтобы не входить в "клинч".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет добиваться доступа на свои дипломатические дачи в США

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по возврату российской дипсобственности на территории США не ведутся и в будущем не предвидятся.

Напоминаем, в декабре прошлого года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против России за её вмешательство в выборы в США. В частности, из страны были выдворены 35 дипломатов, а также ограничен доступ к двум дипломатическим дачам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. По информации американских спецслужб, эти объекты использовались россиянами в разведывательных целях.

Также читайте: США закроют генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии, - Госдеп
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правосечной акцией. Или правосековой? Как правильно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как можно. Путь домой, в Говень. Алушьта уже эту говень увидела в натуральную величину
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пиндосы опять абидели РАБссию.Сосновый бор отобрали и склады в Подмосковье...То ли еще будет...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У них там точно бункер с золотом прикопан.
Уж больно сильно они за ту дачу все переживают )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы Крым захватили, рейдерским захватом, прислали зеленых человечков!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"спина" вже синя.
А воно "прилітає" й далі. І все "откуда не ждали".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и рожи у них всех - как на подбор: или типичный алкаш, или с явными психическими отклонениями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
РАБссию любили только 3 омериканца,миллиардер Арманд Гаммер подаривший чЛенину Чек на миллиард долляров, Рузьвельт подаривший кацаПсинам 10 миллиардов и Буш-старший подаривший мацкалям свои Ножки на 5 ярдов.. ...,на сегодня лавочка захлопнулась...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомощник Путина: "США совершили рейдерский захват собственности российской дипломатической миссии"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти