 Помощник Путина: "США совершили рейдерский захват собственности российской дипломатической миссии"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
"То есть всего шесть точек забрали: пять - наша собственность, одна - аренда. Просто рейдерский захват какой-то", - сказал чиновник.
Ушаков также пояснил, что российское руководство долгое время не отвечало на решение Вашингтона по дипломатической собственности и высылке дипломатов, так как считало подобный шаг "достаточно экстравагантным", и отметил, что "кто-то должен проявить благоразумие", чтобы не входить в "клинч".
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по возврату российской дипсобственности на территории США не ведутся и в будущем не предвидятся.
Напоминаем, в декабре прошлого года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против России за её вмешательство в выборы в США. В частности, из страны были выдворены 35 дипломатов, а также ограничен доступ к двум дипломатическим дачам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. По информации американских спецслужб, эти объекты использовались россиянами в разведывательных целях.
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Уж больно сильно они за ту дачу все переживают )))
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А воно "прилітає" й далі. І все "откуда не ждали".
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