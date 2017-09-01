 День знаний на Донбассе прошел спокойно. Враг совершил только восемь провокационных обстрелов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Как и в предыдущие дни, наиболее беспокойно было на Донецком направлении. Ночью и утром в Авдеевский промзоне боевики трижды обстреливали наши позиции из стрелкового оружия. Также сегодня под огнем противника оказались украинские укрепления в районе шахты Бутовка и Зайцево.
На Луганском направлении гранатометы врага работали на подступах к Крымскому и Желтому.
На Приморском направлении в течение дня сохранялась тишина.
Стоит добавить, что новый этап перемирия, в ходе которого уменьшилась огневая активность противника, позволил сегодня спокойно пойти в школы и вузы тысячам жителей Донбасса. Для них обучение в родных городах и поселках под украинским флагом - уже победа. В прифронтовых районах каждый из учащихся и студентов знает цену, которую платит украинская армия за мир".
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Навіть якщо обстрілів взагалі не буде!
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https://bbcccnn.com.ua/ukrayina/v-lesah-pod-rovno-gygantskyj-sklad-voennoj-tehnyky-kotoruyu-ne-otdayut-voennym-y-vot-pochemu/
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