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 День знаний на Донбассе прошел спокойно. Враг совершил только восемь провокационных обстрелов, - штаб АТО

штаб ато

День знаний - первый день нового учебного года - прошел в районе проведения АТО относительно спокойно. С полуночи российско-оккупационные группировки не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. А 8 обстрелов, которые зафиксированы, имели провокационный характер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Как и в предыдущие дни, наиболее беспокойно было на Донецком направлении. Ночью и утром в Авдеевский промзоне боевики трижды обстреливали наши позиции из стрелкового оружия. Также сегодня под огнем противника оказались украинские укрепления в районе шахты Бутовка и Зайцево.

На Луганском направлении гранатометы врага работали на подступах к Крымскому и Желтому.

На Приморском направлении в течение дня сохранялась тишина.

Стоит добавить, что новый этап перемирия, в ходе которого уменьшилась огневая активность противника, позволил сегодня спокойно пойти в школы и вузы тысячам жителей Донбасса. Для них обучение в родных городах и поселках под украинским флагом - уже победа. В прифронтовых районах каждый из учащихся и студентов знает цену, которую платит украинская армия за мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, - спикер АТО

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Горіть у пеклі, москалі!
Навіть якщо обстрілів взагалі не буде!
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В день знаний мои дети с ужасом узнали что им нужно учить русский язык как второй иностранный , потому что никто не владеет ни немецким , ни французским, ни польским! А перед этим на Волыни они учили немецкий! Луганская область ёпрст!
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Хм. Какой-то новый термин стал частенько попадаться - провокационные обстрелы Это шоб не ставить под сомнение шоколадное перемирие?
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В лесах под Ровно гигантский склад военной техники, которую не отдают военным в АТО… почему? !
https://bbcccnn.com.ua/ukrayina/v-lesah-pod-rovno-gygantskyj-sklad-voennoj-tehnyky-kotoruyu-ne-otdayut-voennym-y-vot-pochemu/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДень знаний на Донбассе прошел спокойно. Враг совершил только восемь провокационных обстрелов, - штаб АТО
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