 Аграрные ассоциации готовят новый порядок начисления дотаций для ГФС

Как сообщают Українські новини, об этом заявил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Михаил Соколов.
По словам эксперта, не нужно брать в расчет растениеводство.
"Мы должны принимать во внимание только обязательства, которые у нас появились в связи с реализацией проданной продукции. Какое отношение растениеводческой кредит и обязательства имеют к выплате дотации за производство животноводческой продукции?!", - отметил заместитель главы ВАР.
Он добавил, что база для расчета самой дотации должна быть основана исключительно на том, сколько было реализовано дотированной продукции, при этом, не должно приниматься во внимание то, что происходит с растениеводством.
"Проще, конечно, высчитывать по всему предприятию, но это неправильно. Было принято решение дотировать. Кажется, все прописано в Налоговом кодексе. Но в подзаконных актах, которые регулируют, каким образом должны выплачиваться дотации, - немного другое. Это привело к тому, что у многих предприятий, которые одновременно занимаются и животноводством, и растениеводством, начались проблемы. Так произошло потому, что ГФС решила выплачивать дотацию в зависимости от того, сколько предприятие всего заплатило НДС умножено на долю льготных видов в общем объеме", - рассказал Соколов.
По его словам, весной, когда все аграрии сеяли, покупали топливо, семена, средства защиты - возник огромный растениеводческой кредит. Поэтому весной предпринимателю нечего было платить в бюджет, бюджет должен платить ему.
"В результате, за первое полугодие с.г. все такие предприятия просто ничего не получили. И проблема не в Мироновском хлебопродукте (получил 42% дотаций, - Ред.). Проблема в том, что другие птицеводы не имели базы для начисления - на них "висело" растениеводство. Птицеводы в целом получили половину, хотя сформировали НДС, пожалуй, на 2/3. То есть заплатили больше, чем получили. А дотация так прописана на нормативном уровне, ее получают только те, кто работает в прибыль. Среди птицеводов это пока 2 компании ("Мироновский хлебопродукт" и "Авангард" - ред.) ", - напомнил эксперт.
Он также отметил, что сегодня уже есть готовый проект изменений, который решает проблемы.
"Документ уже согласован с Министерством аграрной политики и продовольствия. Теперь его только нужно пропустить через ГФС и Министерство финансов. На этом этапе, я думаю, возникнут вопросы", - отметил Соколов.
"Последнее. Когда мы смотрим на цифры получения дотаций. Вы думаете, что это птица? Нет. У нас учитывается не по тому, сколько предприятие конкретно ее выработало и продало, а по тому, какой основной вид деятельности. Поэтому, если есть юридическое лицо, основной вид деятельности которого - птицеводство, но оно производит и молоко, то все равно все засчитывается, как птицеводство. ГФС должна вести реестр не по основному виду деятельности предприятия, а по тому, что оно конкретно реализовало", - отметил заместитель главы ВАР.
"Нужно отойти от того, чтобы определять, кому достанется дотация по основному виду деятельности, а учитывать, что были проданы. Если предприятие продает птицу и молоко, то в реестре должно быть две цифры по одному и другому. Тогда будет более правильная картина статистики и распределения", - уточнил Соколов.
"Я надеюсь, что наша государственная машина со скрипом наконец прокрутится, и мы получим соответствующие подзаконные акты", - подытожил Михаил Соколов.
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