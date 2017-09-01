 Украинско-американские учения по реагированию на ЧС, связанную с радиационной аварией, стартуют 5 сентября, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Мероприятие организуется Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям при поддержке экспертов Агентства уменьшения угрозы Министерства обороны США.
В течение трех дней участники командно-штабных учений отработают 3 модуля сценария реагирования на возможную радиационную аварию на ОП "Запорожская АЭС".
В первом модуле "Реагирование на объектовом, местном и региональном уровнях на аварию на реакторе Запорожской АЭС" предусматривается общий обзор реагирования на радиационную аварию на Запорожской атомной электростанции.
Второй модуль "Реагирование на государственном уровне на аварию на реакторе ЗАЭС и первоочередные меры по ликвидации ее последствий" касается первоочередных мер по реагированию и смягчению последствий, принимаемых на государственном уровне.
Отработка третьего модуля "Реагирование на государственном уровне на аварию на реакторе АЭС и долгосрочные меры по ликвидации ее последствий" предусматривает, в частности, рассмотрение вопросов временного отселения населения из зоны ЧС, дезактивации территории, зданий, сооружений, сбор и захоронение радиоактивных отходов, социальной защиты пострадавших от ЧС, мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды, анализа влияния на экономику и инфраструктуру, а также определения промежуточных и долгосрочных вопросов восстановления, их результатов и необх дных ресурсов.
По результатам учений будет определен уровень готовности и способности центральных и местных органов исполнительной власти в ликвидации последствий аварии на атомной электростанции, а также их взаимодействие.
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