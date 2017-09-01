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Все про:граница (3158) Россия (72098) биометрические паспорта (197)

 В Госдуме РФ грозят ответными мерами на требование предварительно информировать о поездках в Украину

россия виза

Россия в качестве ответной меры введет для граждан Украины обязанность заблаговременного информирования о прибытии в РФ, если Киев реализует эту уже объявленную им меру в отношении россиян.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: "Чем больше мы разорвем зависимостей от РФ, тем быстрее мы прекратим войну", - Бутусов о введении биометрического контроля при пересечении госграницы

"Если необходимость предварительного сообщения для отправляющихся на Украину наших граждан будет Киевом введена, то мы то же самое должны немедленно сделать для их граждан", - сказал Калашников.

По его словам, "биометрию можно при этом не вводить".

Как сообщалось ранее, сегодня Президент Петр Порошенко подписал Указ №256 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле при пересечении госграницы. ВИДЕО

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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Наша влада не здатна навіть ввести нормальний візовий режим, про що вже говорити! Нікчеми! З такими нікчемами війну проти сильного ворога не виграєш! Будь який героїзм буде нівелюватись дебілізмом чиновників!
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В качестве ответной меры засуньте свои бошки в унитаз и нажмите спуск
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откуда у мордвы унитазы?
разве что снятые бу из захваченых территорий.
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что в перводе на русский - "не)(уй шастать"
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А кто против? Лучший ответ-введение виз,а то от пороха этого не дождемся
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просто не опускаите своих оборванцов в Украину
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В Госдуме РФ грозят ответными мерами...

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Тю... Я когда прочитал заголовок, подумал, что какцапам опять запретят что-то жрать или носить. А тут "заблаговременное предупреждение" какое-то. Насрать с высокой башни. Я в Мордор ездить не собираюсь. Все отношения с родственниками и знакомыми были прерваны еще в 2014-году
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Барига, безпринципний торгаш, припини торгівлю, скасуй договр про дружбу та співпрацю з москвою, перекрой кїбенімать той кордон! 4-й рік війни, погань ти лицемірна
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у кацаПсинов Импортозамещение,не гони Пургу)))))))))
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с 1 января визовый с Крысами Кремля.Готовтесь Крысы)))))))))
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Да как то пофиг! Заморитесь, со всем миром вести войну!
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По его словам, "биометрию можно при этом не вводить".

Ну так ясно - снять отпечатки с помощью чернильной подушки и бумаги, метнуться в картотеку, поискать - и назад. Так ведь и всех фсбшников не хватит.
Нанотехнологии
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может,в отместку Украине - массово перевешаются?
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такое решение думаёбов было-бы желательным,нашим вылизывателям рюського гамна перекроют вьезд,а за станками на заводах,на нефте-газопромыслах,в конструкторских бюро и прочих рабочих местах их заменит "простой" рюський мужик с пьяной мордой и кривыми руками!Надеюсь заменит и засерит то что не успел засрать!
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Ща позвоню в Рашкоконсульство,та скажу,що я не приеду.Пусть гадають,хто дзвонив
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Заздалегідь писати заяву на українській мові з перекладом на китайську.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Госдуме РФ грозят ответными мерами на требование предварительно информировать о поездках в Украину
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