 В Госдуме РФ грозят ответными мерами на требование предварительно информировать о поездках в Украину

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Если необходимость предварительного сообщения для отправляющихся на Украину наших граждан будет Киевом введена, то мы то же самое должны немедленно сделать для их граждан", - сказал Калашников.
По его словам, "биометрию можно при этом не вводить".
Как сообщалось ранее, сегодня Президент Петр Порошенко подписал Указ №256 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".
Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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разве что снятые бу из захваченых территорий.
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Тю... Я когда прочитал заголовок, подумал, что какцапам опять запретят что-то жрать или носить. А тут "заблаговременное предупреждение" какое-то. Насрать с высокой башни. Я в Мордор ездить не собираюсь. Все отношения с родственниками и знакомыми были прерваны еще в 2014-году
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Ну так ясно - снять отпечатки с помощью чернильной подушки и бумаги, метнуться в картотеку, поискать - и назад. Так ведь и всех фсбшников не хватит.
Нанотехнологии
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ай, бАюсь, бАюсь...)))
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