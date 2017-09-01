 Суд отправил под стражу депутата и посредника, задержанных на Ривненщине за взятку в $5 тыс., - Генпрокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины в пятницу.
"Депутату Ривненского городского совета следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. гривен, а пособнику в совершении преступления - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 64 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, депутата и посредника задержали 29 августа за вымогательство и получение от представителя субъекта хозяйственной деятельности неправомерной выгоды в размере $5 тыс. за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности.
30 августа задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).
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И шо? Много их сидят на на нарах и жрут баланду?
Да, сажают мелких блох, за шо гребут себе премии и звания, а толку!
Как токо слизень пожирней, то суды длятся годами: с залогами, с браслетами и прочими цирками.
Шо вообще у нас творится? К чему мы идём и к чему придём, с такой... слова не могу подобрать, шобы всё это выразить!
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Трохи про реалії української політики
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