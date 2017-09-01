 "Янукович уезжал из Межигорья с рабочим портфелем. Машины - не его", - адвокат

Ведущая в ответ заметила: о том, что Янукович бежал, свидетельствует тот факт, что 21 февраля 2014 года он срочно собирал вещи в Межигорье - и есть соответствующее видео. На этом видео люди грузят картины, вещи, мебель в машины.
Загрузка видео...
На это Сердюк заявил: "На этом видео он выезжает с рабочим портфелем из резиденции Межигорье! Он поехал в рабочую командировку в Харьков". Также Сердюк заявил, что не знает, какие машины грузили вещи Януковича, и что это были не его машины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дед был убийцей семьи сЦаря Николашки,отец служил в Белоруссии карателем коммунистов,Витьок стукачок на зоне..ну и семейка бабай мамай...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
его туда силой рпивезли и он найди выход с одним портфельчиком быстро попытался уехать в родной донбас... но там уже проклятые кацапы начали захватывать, он тогда в крым...
на у а там его уже поймали рузькие и принудительно русифицировали по граждаснтву.
и ваообще он все еще президент лиги темной
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот чем мне нравится наша юриспруденция, так это своими возможностями.
Просто волшебники какие-то. Главное, чтобы язык был без костей и совести поменьше.
Ответить
Ответить
Ответить