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 Политика Украины
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Все про:Янукович (32597) Ромалийская Ирина (186)

 "Янукович уезжал из Межигорья с рабочим портфелем. Машины - не его", - адвокат

Бывший Президент Украины Виктор Янукович не бежал из страны, а просто поехал с "рабочим визитом" в Харьков, - утверждает адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Такое заявление он сделал в эфире Громадського радіо, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ведущая в ответ заметила: о том, что Янукович бежал, свидетельствует тот факт, что 21 февраля 2014 года он срочно собирал вещи в Межигорье - и есть соответствующее видео. На этом видео люди грузят картины, вещи, мебель в машины.
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На это Сердюк заявил: "На этом видео он выезжает с рабочим портфелем из резиденции Межигорье! Он поехал в рабочую командировку в Харьков". Также Сердюк заявил, что не знает, какие машины грузили вещи Януковича, и что это были не его машины.
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Ага, и в молодости он не сидел, а работал стукачом и подсадной уткой.
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в США адвоката, предоставившему суду ЛОЖНЫЕ сведения, навсегда лишают адвокатской практики, могут и срок накинуть. Пора и нам руководствоваться таки ми же принципами.
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Касельок, касельок.... Какой касельок???!!!!(с)

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дальше поднимают тему якуневича не надоело?
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забыть его к е..ой матери, если не могут наказать
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Индюковичи были все предателями...
Дед был убийцей семьи сЦаря Николашки,отец служил в Белоруссии карателем коммунистов,Витьок стукачок на зоне..ну и семейка бабай мамай...
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Писатель Александр Фадеев писал книгу об отце Индюковича "Полесский палач" но не закончил...застрелился,или застрелили.Рукопись находится в Москве в одной из библиотек,а может в Архиве на сегодня.КГБисты сам знаешь,умеют заметать следы...
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На РАБссии застрелили многих писателей Есенина,Горького,Маяковского и тд... с рогатки..
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Ну... карати комуністів це так само почесно як карати фашистів.
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Тикал, за ним гнались автомайдан, псы и другие вежливые люди, мне тоже было бы страшно, когда еврогаранты устранились!
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А по дороге его ограбили. Забрали все что было нажито непосильным трудом
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Забыл добавить,что и майдана не было,это усьо госдеп
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ну, в некоторой степени он прав... Это не Януковоща, это украденное в народа
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Рабочий визит с трудом уместился в трех камазах
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та он вааще не понимт как оказался в межигорье.
его туда силой рпивезли и он найди выход с одним портфельчиком быстро попытался уехать в родной донбас... но там уже проклятые кацапы начали захватывать, он тогда в крым...
на у а там его уже поймали рузькие и принудительно русифицировали по граждаснтву.
и ваообще он все еще президент лиги темной
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Не сбрехал адвокат Януковича Виталий Сердюк. Янык-Хам отправил грузовиками из Межгорья всё, что хотел из "заработанного тяжёлым трудом" во время президентства, ещё до своего бегства.
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Конечно не его! По традиции все богатства записаны на жену/любовницу
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"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" - утверждает адвокат Януковича Виталий Сердюк.
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А шо он с чемоданами должен был бегать, там хватает холуёв.
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Уезжал с одним портфелем , все остальное враги покинули.
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Сердюк стал себя ассоциировать с Овощем..Это уже не адвокат а уебан кремлевский....
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"Я знаю точно, невозможное возможно"
Вот чем мне нравится наша юриспруденция, так это своими возможностями.
Просто волшебники какие-то. Главное, чтобы язык был без костей и совести поменьше.
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Да вообще ппц) пройдет год еще,вообще в одних трусах выходил из межигорья! Чьи машины никто не знает ,да и вертолет игрушечный !
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Да да, Мы все видео видели. А вертолет и грузовики - мимо проезжали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Янукович уезжал из Межигорья с рабочим портфелем. Машины - не его", - адвокат
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