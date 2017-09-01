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 МВД совместно с Нацполицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект в 200 школах по безопасности дорожного движения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня для школьников всей страны прозвучал первый звонок, который дал старт новому учебному году. Чтобы помочь детям стать более внимательными и чувствовать себя в безопасности на дорогах, МВД совместно с Национальной полицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект "Будь заметным! Безопасность ‑ превыше всего!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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Проект охватит более 200 школ в семи регионах Украины. Кроме уроков по безопасности дорожного движения, школьники получат от патрульных полицейских книги и светоотражатели. Такие подарки помогут ученикам стать более осведомленными о рисках на дороге, а также более заметными для водителей.

МВД совместно с Нацполицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект в 200 школах по безопасности дорожного движения 01

"Мы должны действовать превентивно, чтобы безопасность была путеводителем наших детей. Сейчас такая инициатива доступна первоклассникам семи регионов нашей страны, но в будущем мы масштабирует ее на всю территорию государства", ‑ отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Заместитель министра также выразила надежду, что совсем скоро на законодательном уровне, как в большинстве стран Европы, будет утверждено положение, согласно которому все участники дорожного движения будут использовать светоотражающие элементы на своей одежде и транспорте, чтобы сделать дорожное движение безопасным.

МВД совместно с Нацполицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект в 200 школах по безопасности дорожного движения 02

МВД совместно с Нацполицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект в 200 школах по безопасности дорожного движения 03

"МВД обязательно поддержит такую инициативу, ведь все участники дорожного движения, то ли пешеходы или велосипедисты, или водители авто должны нести ответственность за свою жизнь и жизнь других людей", ‑ сказала Татьяна Ковальчук.

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В свою очередь советник Консультативной миссии ЕС по вопросам взаимодействия с общественностью Уильям Брейм подчеркнул, что нет ничего важнее безопасности дорожного движения детей. "Национальная полиция Украины будет давать уроки безопасного движения школьникам из более 200 школ, но мы обращаемся к водителям и просим их быть внимательными, особенно в отношении маленьких граждан", ‑ добавил он.

МВД совместно с Нацполицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект в 200 школах по безопасности дорожного движения 04

Заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий напомнил, что год назад была введена программа "Школьный офицер полиции", которая направлена на сотрудничество с учебными заведениями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике правонарушений и действий по безопасности детей в социуме и школьной среде.

МВД совместно с Нацполицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект в 200 школах по безопасности дорожного движения 05

"Жизнь наших маленьких граждан ‑ самое ценное. Поэтому мы фокусируем внимание на превентивную деятельность, чтобы решить проблемы дорожно-транспортного травматизма детей. Еще год назад мы определили, что нужен качественно новый подход не действовать по результатам, а действовать превентивно, сотрудничать со школьными заведениями и, прежде всего, быть в постоянном контакте с детьми", ‑ отметил Алексей Билошицкий.



Он также добавил, что программа "Школьный офицер полиции" доказала свою эффективность и в ближайшее время будет внедряться еще в пяти областях Украины.
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