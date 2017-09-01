 МВД совместно с Нацполицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект в 200 школах по безопасности дорожного движения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
Проект охватит более 200 школ в семи регионах Украины. Кроме уроков по безопасности дорожного движения, школьники получат от патрульных полицейских книги и светоотражатели. Такие подарки помогут ученикам стать более осведомленными о рисках на дороге, а также более заметными для водителей.
"Мы должны действовать превентивно, чтобы безопасность была путеводителем наших детей. Сейчас такая инициатива доступна первоклассникам семи регионов нашей страны, но в будущем мы масштабирует ее на всю территорию государства", ‑ отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.
Заместитель министра также выразила надежду, что совсем скоро на законодательном уровне, как в большинстве стран Европы, будет утверждено положение, согласно которому все участники дорожного движения будут использовать светоотражающие элементы на своей одежде и транспорте, чтобы сделать дорожное движение безопасным.
"МВД обязательно поддержит такую инициативу, ведь все участники дорожного движения, то ли пешеходы или велосипедисты, или водители авто должны нести ответственность за свою жизнь и жизнь других людей", ‑ сказала Татьяна Ковальчук.
В свою очередь советник Консультативной миссии ЕС по вопросам взаимодействия с общественностью Уильям Брейм подчеркнул, что нет ничего важнее безопасности дорожного движения детей. "Национальная полиция Украины будет давать уроки безопасного движения школьникам из более 200 школ, но мы обращаемся к водителям и просим их быть внимательными, особенно в отношении маленьких граждан", ‑ добавил он.
Заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий напомнил, что год назад была введена программа "Школьный офицер полиции", которая направлена на сотрудничество с учебными заведениями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике правонарушений и действий по безопасности детей в социуме и школьной среде.
"Жизнь наших маленьких граждан ‑ самое ценное. Поэтому мы фокусируем внимание на превентивную деятельность, чтобы решить проблемы дорожно-транспортного травматизма детей. Еще год назад мы определили, что нужен качественно новый подход не действовать по результатам, а действовать превентивно, сотрудничать со школьными заведениями и, прежде всего, быть в постоянном контакте с детьми", ‑ отметил Алексей Билошицкий.
Он также добавил, что программа "Школьный офицер полиции" доказала свою эффективность и в ближайшее время будет внедряться еще в пяти областях Украины.
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